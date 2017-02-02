Johnny Depp iflasın eşiğinde

02 Şubat 2017 Perşembe, 03:20:23 | Güncelleme: 03:57:22
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp'in gereksiz harcamaları yüzünden iflasın eşiğinde olduğu iddia edildi
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Hollywood yıldızı Johnny Depp'in, müsrifliği yüzünden iflasın eşiğinde olduğu ileri sürüldü. Depp'in finans işlerini yürüyen ve borçlarından ötürü yıldıza dava açan Management Group'un mahkemeye sunduğu belgelerde, Karayip Korsanları filmlerinin yıldızının aşırı harcamalarının örnekleri verildi.
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İşte, Depp'in 20 yıldır ortalama aylık giderini 2 milyon dolara ulaştıran o inanılmaz harcamalardan bazıları:
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Forbes'e göre Depp'in 2016 geliri 48 milyon dolar
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Depp'in emrinde 40 kişi çalışıyor
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Hollywood'da 14 ev
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Bahamakar'da takımada
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Fransa'da şato
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Kentucky'de çiftlik
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18 milyon dolarlık yat
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45 lüks otomobil
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Özel jet
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500 parça sanat eseri koleksiyon(Warhol, Klimt, vb.)
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70 nadir gitar
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11 farklı bölgede depolanmış Hollywood hatıraları
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Amber Heard'den ayrılmak için 7 milyon dolar tazminat ödedi
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"Fear and Loathing in Vegas" filminde canlardırdığı yazar Hunter S. Thompson'ın küllerine 3 milyon dolar ödedi.
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Mahzeninde 700 bin dolarlık şarap var. Ayda 30 bin dolar harcıyor.