02 ŞUBAT 2017
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Johnny Depp iflasın eşiğinde

02 Şubat 2017 Perşembe, 03:20:23

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp'in gereksiz harcamaları yüzünden iflasın eşiğinde olduğu iddia edildi

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    Hollywood yıldızı Johnny Depp'in, müsrifliği yüzünden iflasın eşiğinde olduğu ileri sürüldü. Depp'in finans işlerini yürüyen ve borçlarından ötürü yıldıza dava açan Management Group'un mahkemeye sunduğu belgelerde, Karayip Korsanları filmlerinin yıldızının aşırı harcamalarının örnekleri verildi. 

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    İşte, Depp'in 20 yıldır ortalama aylık giderini 2 milyon dolara ulaştıran o inanılmaz harcamalardan bazıları:

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    Forbes'e göre Depp'in 2016 geliri 48 milyon dolar

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