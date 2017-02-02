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Şans Topu sonuçları
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Şans Topu sonuçları (1 Şubat 2017)

1 Şubat 2017 Şans Topu sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen iki kişi, 337 bin 970 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı

02 Şubat 2017 Perşembe, 09:55:47 Güncelleme: 09:59:02

1 Şubat 2017 Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 18 kişi 3 bin 755 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 195 kişi 347 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 600 kişi 34 lira 65'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 510 kişi 20 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 381 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 52 bin 505 kişi 6'şar lira, 1 artı 1 bilen 173 bin 744 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

1 ŞUBAT 2017 ŞANS TOPU SONUÇLARI: 1 - 13 - 17 - 19 - 32 + 08

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Tokat-Zile ve Konya-Selçuklu'daki bayilerden yatırıldığı bildirildi.

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ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.



Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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