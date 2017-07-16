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En az nüfusa sahip ülkeler

03 Şubat 2017 Cuma, 15:02:07

İşte sıradan bir şehirden bile daha az insan nüfusuna sahip ülkeler...

  • 1 En az nüfusa sahip ülkeler
    1 | 55

    55 Malta

    Nüfusu: 423,282

  • 2 En az nüfusa sahip ülkeler
    2 | 55

    54 Brunei

    Nüfusu: 399,000

  • 3 En az nüfusa sahip ülkeler
    3 | 55

    53 Belize

    Nüfusu: 383,200

  • 4 En az nüfusa sahip ülkeler
    4 | 55

    52 Bahamalar

    Nüfusu: 353,658

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  • 5 En az nüfusa sahip ülkeler
    5 | 55

    51 İzlanda

    Nüfusu: 329,100

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 7
  • Misafir
    Misafir 23 Mayıs 2017 Salı 19:12
    aynennn yaa bu ne
  • Misafir
    Misafir 28 Nisan 2017 Cuma 17:14
    DAHADA NELER YA BUNLARI ÜLKE OLARAK TANIYAN DVLETLER VARMI ?
  • Misafir
    Misafir 23 Mart 2017 Perşembe 10:19
    bizim ev(MYHAUSE)nufus 3
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