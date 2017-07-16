YAŞAM
En az nüfusa sahip ülkeler
03 Şubat 2017 Cuma, 15:02:07 | Güncelleme: 16 Temmuz 2017 Pazar, 09:27:47
İşte sıradan bir şehirden bile daha az insan nüfusuna sahip ülkeler...
-
1
-
2
2
|
55
54 Brunei
Nüfusu: 399,000
-
3
3
|
55
53 Belize
Nüfusu: 383,200
-
4
4
|
55
52 Bahamalar
Nüfusu: 353,658
-
5
5
|
55
51 İzlanda
Nüfusu: 329,100
-
6
6
|
55
50 Maldivler
Nüfusu: 317,280
-
7
7
|
55
49 Barbados
Nüfusu: 273,000
-
8
8
|
55
48 Vanuatu
Nüfusu: 240,000
-
9
-
10
-
11
11
|
55
45 Saint Lucia
Nüfusu: 166,526
-
12
12
|
55
44 São Tomé ve Príncipe
Nüfusu: 165,000
-
13
13
|
55
43 Curaçao
Nüfusu: 142,180
-
14
14
|
55
42 ABD Virjin Adaları
Nüfusu: 109,000
-
15
-
16
16
|
55
40 Grenada
Nüfusu: 104,000
-
17
-
18
18
|
55
38 Saint Vincent ve Grenadinler
Nüfusu: 103,000
-
19
19
|
55
37 Jersey
Nüfusu: 102,700
-
20
20
|
55
36 Mikronezya Federal Devletleri
Nüfusu: 102,624
-
21
21
|
55
35 Kiribati
Nüfusu: 100,000
-
22
22
|
55
34 Antigua ve Barbuda
Nüfusu: 89,000
-
23
23
|
55
33 Seyşeller
Nüfusu: 86,525
-
24
24
|
55
32 Andorra
Nüfusu: 84,082
-
25
25
|
55
31 Man Adası
Nüfusu: 83,000
-
26
26
|
55
30 Amerikan Samoası
Nüfusu: 68,000
-
27
27
|
55
29 Dominika
Nüfusu: 68,000
-
28
28
|
55
28 Bermuda
Nüfusu: 64,566
-
29
29
|
55
27 Guernsey
Nüfusu: 62,431
-
30
30
|
55
26 Kuzey Mariana Adaları
Nüfusu: 61,000
-
31
31
|
55
25 Grönland
Nüfusu: 56,452
-
32
32
|
55
24 Cayman Adaları
Nüfusu: 54,878
-
33
33
|
55
23 Marshall Adaları
Nüfusu: 54,305
-
34
34
|
55
22 Saint Kitts ve Nevis
Nüfusu: 52,000
-
35
35
|
55
21 Faroe Adaları
Nüfusu: 48,596
-
36
36
|
55
20 Turks ve Caicos Adaları
Nüfusu: 40,357
-
37
37
|
55
19 Sint Maarten
Nüfusu: 37,429
-
38
38
|
55
18 Lihtenştayn
Nüfusu: 36,157
-
39
-
40
40
|
55
16 San Marino
Nüfusu: 31,887
-
41
41
|
55
15 Cebelitarık
Nüfusu: 29,441
-
42
42
|
55
14 Britanya Virjin Adaları
Nüfusu: 28,213
-
43
43
|
55
13 Cook Adaları
Nüfusu: 24,600
-
44
-
45
45
|
55
11 Anguilla
Nüfusu: 15,236
-
46
-
47
-
48
48
|
55
8 Montserrat
Nüfusu: 6,000
-
49
49
|
55
7 Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha
Nüfusu: 4,000
-
50
50
|
55
6 Falkland Adaları
Nüfusu: 3,000
-
51
-
52
-
53
-
54
54
|
55
2 Pitcairn Adaları
Nüfusu: 56
-
55