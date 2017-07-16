05 Şubat 2017 Pazar, 09:50:48 | Güncelleme: 16 Temmuz 2017 Pazar, 11:55:11
Başlarından geçen tehlikeli olayları kıl payı atlatan dünyanın en şanslı insanları
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Aracı buz tutmuş bu suya düşünce ne yapacağını bilemedi.
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Sudan güçlükle çıkan adam, aracının kurtarılmasını bekledi.
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Çok hızlı giden bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince olan oldu...
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Bariyerlere çarpan sürücü, adeta ölümden döndü.
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Atina'da devasa bir kaya yuvarlanarak bir otomobili altına aldı.
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Şans eseri can kaybının olmadığı olay ilginç görüntülere sahne oldu...
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Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ancak öyle bir olay yaşandı ki araçta en ufak bir çizik bile oluşmadı.
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Üzerine ağaç devrilen otomobilini gören şoför ise kısa süreli bir korku yaşadı.
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Çünkü aracına doğru yaklaştığında devrilen ağacın aracın kaputuna yalnızca birkaç santimetre kala durduğunu gördü. Talihli şoförün aracında en ufak bir çizik bile olmadı.
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İNSANLIK TARİHİNİN EN ŞANSLI İNSANLARI
1. Bahçesiyle ilgilenen Lena Påhlsson, 16 yıl önce kaybettiği yüzüğünü, bir havucu topraktan çıkardıktan sonra havucun üzerinde buldu.
Yüzük 1995 yılında Lena'nın mutfakta yemek yaparken yüzüğü tezgahın üzerine koyması sonucu kayboluyor. Tahminlere göre ise yüzük tezgahtan gübre kovasına düşüyor ve tarla gübrenelirken bir şekilde toprağa karışıyor. Eğer bu şanslı havuç olmasaydı, yüzük belki de hiçbir zaman bulunamayacaktı.
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2. Yıllarca araştırmanın sonucunda, Steve Flaig biyolojik annesini çalıştığı mağazada buldu
18 yaşından beri annesinin izini süre Flaig, 2007'de kendisinin çalıştığı mağazada, annesinin de çalıştığını öğrenince sonunda annesini bulmuş oldu. Görünüşe göre, annesinin adını Christine Tallady sanan Flaig, aslında adının Chris Tallady olduğunu öğrenince şok olmuş.
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3. Virginia Fike aynı günde loto'yu 2 kez kazandı
Fike loto oynarken daima aynı formülü kullanarak sayıları belirliyordu: Annesinin ve babasının evlilik yıl dönümleri + yaşları/ evlendikleri yıl. 2012'de kasada yaşanan bir karışıklıktan ötürü, oynayacağı rakamları iki kez oynayan Fike, tanesi 1 milyon dolardan, 2 milyon dolar kazanmış oldu. Sonraki gün televizyonda haberleri gören Fike, bankaya kadar gülerek gittiğini söylüyor.
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4. Tsutomu Yamaguchi Hiroşima ve Nagazaki atom bombalarından sağ kurtuldu
Hiroşima'ya bomba vurduğu sırada bir iş için orada olan Yamaguchi, pek çok yara almasına rağmen sağlıklı durumdaydı. Olaydan 3 gün sonra Nagazaki'ye geri dönen Yamaguchi, patronu ile olayı tartışırken bu sefer ikinci bomba vurdu.
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5. Frano Selak tam olarak 7 kez ölümden döndü ve ardından loto'yu kazandı
İlk olarak 1962 yılında, yolculuk ettiği trenin raydan çıkıp kaza yapmasından sonra ölümden dönen Selak, daha sonra kapının açılması sonucu uçaktan düştü ve pek çok otobüs ve araba kazası geçirdi fakat hiç birinde ölüm onu alt edemedi. 2005'de ise ilk defa oynadığı loto sonucu 1 milyon dolar kazandı. (Yok artık!)
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6. Maarten de Jonge ünlü Malezya uçak kazası öncesi, uçakta yer ayırsa da daha sonra gitmekten vazgeçti ve kazadan kurtuldu
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7. Harrison Okene teknesinin alabora olması sonucu oluşan hava boşluğu sayesinde neredeyse 3 gün boyunca hayatta kaldı
Tekne alabora olmadan önce tuvalete giden (?) Nijeryalı denizci, alabora olan teknenin çevresinde hava boşluğu oluşturması sayesinde 3 gün hayatta kalarak listemize girmeyi başarıyor!
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8. Anders Helstrup paraşütle atladığı sırada az kalsın bir meteor taşına çarpıyordu fakat inanılmaz bir şansla hayatta kalmayı başardı
Kafasındaki kamera sayesinde görüntüyü kaydeden Helstrup, o sırada ölümden döndüğünün farkında değildi. '' Bir şeyin geldiğini gördüm fakat o sırada ne olduğunu anlayamadım. '' diyor sporcu.
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9. Teksas'da yaşayan matematik profesörü Joan Ginther, kazıkazanı bir kez değil tam 4 kez kazandı!
İlk ödülü 5.4 milyon dolar olan Ginther, 10 yıl sonra 2 milyon dolar; 3 yıl sonra 3 milyon dolar; ve son olarak 2008 baharında 10 milyon dolar kazandı ve beni bu oturduğum yerde çıldırttı !
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10. Juliane Koepcke Peruvian Amazonda gerçekleşen uçak kazasından kurtulan tek isimdi
İşin ilginç kısımı ise sadece kazadan kurtulmak ile kalmayan Koepcke, kurtarılmadan önce 10 gün boyunca etrafı timsahlarla sarılı bir ormanda hayatta kaldı.
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11. 1992 yılında Chris Duddy, Michael Benson ve Craig Hosking helikopterlerinin kaza yapması sonucu iki gün boyunca aktif bir volkanın içinde yaşadı
'' ... helikopterin gücü birden kesildi ve yardım bile çağıramadık. Düştüğümüz sırada az kalsın bir lav parçasına denk geliyorduk fakat sadece küçük sıyırıklar ile atlattık. '' diyor kurtulanlar.
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12. Howard Ulrich ve 7 yaşındaki oğlu balıkçı tekneleri ile dünyanın en büyük mega-tsunamisi'nden kurtuldular
9 Temmuz 1958 günü Alaska'da meydana gelen deprem, neredeyse Eyfel Kulesinin iki katı büyüklüğünde bir tsunami oluşturdu! Ulrich çapasını çekmeye çalışırken tsunami dalgasının tekneyi en yukarı kaldırıp ağaçların olduğu bölgeye savurması sonucu oğlu ve Ulrich hayatta kalmayı başardılar.
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13. Reshma Begum çalıştığı giyim fabrikasının çökmesinin ardından 17 gün sonra canlı çıkarıldı
19 yaşındaki Begum, 2013 yılında çalıştığı fabrikanın yıkılması sonucu 1100 kişinin hayatını kaybettiği kazada, limitli su ve yemek kaynağı ile tam 17 gün sonra, kurtarma çalışmaları bitmek üzereyken kurtarıldı.
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14. David Zehntner bir uçak yolculuğu sırasında şans eseri evinin soyulduğunu gördü
David Zehntner ve eşi bir uçuş sırasında şans eseri evlerinin soyulduğunu görüyorlar. Yabancı bir arabayı fark eden Zehntner tabii ki indikten sonra suç duyurusunda bulunuyor ve soyguncu tutuklanıyor.
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15. 1954 yılında Ann Hodges, bir meteor taşı tarafından yaralanan ilk insan oldu
Kabul ediyorum bunun şansla ne alakası var diyebilirsiniz. Fakat tüm hikayeyi duymadan karara varmayın. '' Alabama'da güzel bir günde koltuğunda, üstünde yorganla uyuklayan Ann Hodges, tenis topu büyüklüğündeki kara bir taşın, çatıyı delip, odadaki radyodan sektikten sonra kalçasına çarpması sonucu yaralandı.'' diyor Nat Geo. İlginç olan ise, eğer radyo veya yorgan olmasaydı, taş kadının kafasına gelecekti.