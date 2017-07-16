Dünyanın en şanslı insanları

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5. Frano Selak tam olarak 7 kez ölümden döndü ve ardından loto'yu kazandı

İlk olarak 1962 yılında, yolculuk ettiği trenin raydan çıkıp kaza yapmasından sonra ölümden dönen Selak, daha sonra kapının açılması sonucu uçaktan düştü ve pek çok otobüs ve araba kazası geçirdi fakat hiç birinde ölüm onu alt edemedi. 2005'de ise ilk defa oynadığı loto sonucu 1 milyon dolar kazandı. (Yok artık!)