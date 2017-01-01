Aydın'da el emeği kamyonlara dünya talip oldu

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"Mail atıyorlar bize. Sosyal medyadan talepte bulunuyorlar ama bizde dil yok, öğrenecek zaman da yok bu yaştan sonra. Bize yardımcı olacak kişi de bulamıyoruz. Atölyede çalışacak yardımcılara ihtiyacımız var ama bizi kimse ciddi görmüyor. Oyuncak değil mi diyorlar? Bunu bir sektör olarak görmüyorlar. Oysa bizim amacımız Avrupa ile Çin’le rekabet edecek düzeye Türkiye’yi getirmek."