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Aydın'da el emeği kamyonlara dünya talip oldu

06 Şubat 2017 Pazartesi, 19:06:56 AA

Aydın'da torunları için yaptığı araç maketlerinin internette paylaşılmasının ardından, birçok ülkeden sipariş almaya başlayan İsmail Erzurumluoğlu, galeri kurup maket araç ihracatına başladı

  • 1 Aydın'da el emeği kamyonlara dünya talip oldu
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    Aydın'da yaşayan 63 yaşındaki İsmail Erzurumluoğlu, emekli olduktan sonra torunları oynasın diye yaptığı el emeği kamyon, otobüs gibi maket araçlarına dünyanın pek çok ülkesinden talep gelince galeri kurup ihracatına başladı.

     

     

  • 2 Aydın'da el emeği kamyonlara dünya talip oldu
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    Efeler ilçesinde 4 yıl önce torunu için yaptığı araç maketlerinin internetten paylaşılmasıyla Türkiye'nin birçok kentinden sipariş alan Erzurumluoğlu, hobi olarak başladığı işi ticarete döktü.

  • 3 Aydın'da el emeği kamyonlara dünya talip oldu
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    Erzurumluoğlu, Türkiye'deki siparişleri yetiştirmeye çalışırken dünyanın birçok ülkesinden talep gelince Toptan Gıda Çarşısı'nda bin 400 metrekarelik atölye kurdu.

     

     

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YORUMLAR 33
  • Misafir 08 Şubat 2017 Çarşamba 09:24
    Helal OLSUNNN
  • Misafir 07 Şubat 2017 Salı 16:52
    helal olsun dayıya.İnşallah işlerin daha iyi olur.Hepsi on numara olmuş.
  • Misafir 07 Şubat 2017 Salı 14:04
    hairka bunlar bence seri üretime geçilmeli devlet bu amcam gibi insanlara destek olmalı kesinlikle...
  • Misafir 07 Şubat 2017 Salı 14:03
    Eline sağlık yolun açık olsun Allah utandırmasın.
  • Misafir 07 Şubat 2017 Salı 13:52
    el emeği göz nuru, ne güzel bi iş.
  • Misafir 07 Şubat 2017 Salı 12:57
    eline saglık umarım dahada basarılı olursun ekıp kur
  • Misafir 07 Şubat 2017 Salı 12:45
    bende almak istiyorum numaranız varmı
  • Misafir 07 Şubat 2017 Salı 12:41
    abi süper olmuş hepsi eline yüreğine sağlık RABBİM yolunu açık etsin
  • Misafir 07 Şubat 2017 Salı 12:07
    yolun açık olsun
  • Misafir 07 Şubat 2017 Salı 11:25
    Yerli Otomobilin dış gövdesini bu amcamız yapsın,En iyisini yapacağından şüphem yok
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