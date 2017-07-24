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Dünyadaki en tuhaf meslekler

08 Şubat 2017 Çarşamba, 09:37:38

Dünyanın dört bir yanından en tuhaf meslekler...

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    Mezun olmak üzere olan pek çok öğrenci, ileride ne yapacağını düşünür durur. Böyle durumlarda akla her zaman doktorluk, avukatlık, öğretmenlik gibi standart meslek gelse de aslında dünya üzerinde onlarca ilginç meslek var. İşte dünyanın dört bir yanından en ilginç meslekler...

    Canlı yayında yemek yeme

    Güney Kore'deki internet kullanıcılarının yeni para kazanma yöntemi yemek yerken internet üzerinden canlı yayın yapmak! Güney Koreli internet fenomenleri canlı yayında çeşitli yemekleri kullanıcılarına tanıtıyor.

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    Online olarak yapılan bu canlı yayın sonunda izleyicilere fenomene para desteğinde bulunup bulunmayacağı soruluyor. Kullanıcılar online ödeme yöntemlerinden birini seçerek bağışta bulunuyor.

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    Diğer yandan fenomenler izleyici kitlesinin çok olması halinde çeşitli yemek firmalarıyla anlaşarak sponsorluk da elde ediyorlar. Hatta ürünlerin tanıtımı için fenomenlere yüksek miktarda ödeme yapılıyor. Canlı yayında yemek yiyenlerin kazancı ayda 20 bin lirayı bile geçebiliyor.

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    Olay yeri temizlikçisi

    Bu mesleği yapmak için öncelikle oldukça soğukkanlı olmak gerekiyor. Eğer duygusal bir yapıdaysanız bu işi yapmayı aklınızdan çıkarın!

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Dünyadaki en tuhaf meslekler
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    Olay yeri temizlikçisi kırılan duvarları, kapıları, kan lekelerini, kemikleri veya vücut parçalarını temizler. Bu iş dünyadaki en pis işlerden biridir.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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