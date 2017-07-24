08 Şubat 2017 Çarşamba, 09:37:38 | Güncelleme: 24 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:59:04
Dünyanın dört bir yanından en tuhaf meslekler...
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Mezun olmak üzere olan pek çok öğrenci, ileride ne yapacağını düşünür durur. Böyle durumlarda akla her zaman doktorluk, avukatlık, öğretmenlik gibi standart meslek gelse de aslında dünya üzerinde onlarca ilginç meslek var. İşte dünyanın dört bir yanından en ilginç meslekler...
Canlı yayında yemek yeme
Güney Kore'deki internet kullanıcılarının yeni para kazanma yöntemi yemek yerken internet üzerinden canlı yayın yapmak! Güney Koreli internet fenomenleri canlı yayında çeşitli yemekleri kullanıcılarına tanıtıyor.
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Online olarak yapılan bu canlı yayın sonunda izleyicilere fenomene para desteğinde bulunup bulunmayacağı soruluyor. Kullanıcılar online ödeme yöntemlerinden birini seçerek bağışta bulunuyor.
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Diğer yandan fenomenler izleyici kitlesinin çok olması halinde çeşitli yemek firmalarıyla anlaşarak sponsorluk da elde ediyorlar. Hatta ürünlerin tanıtımı için fenomenlere yüksek miktarda ödeme yapılıyor. Canlı yayında yemek yiyenlerin kazancı ayda 20 bin lirayı bile geçebiliyor.
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Olay yeri temizlikçisi
Bu mesleği yapmak için öncelikle oldukça soğukkanlı olmak gerekiyor. Eğer duygusal bir yapıdaysanız bu işi yapmayı aklınızdan çıkarın!
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Olay yeri temizlikçisi kırılan duvarları, kapıları, kan lekelerini, kemikleri veya vücut parçalarını temizler. Bu iş dünyadaki en pis işlerden biridir.
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Solucan toplayıcısı
Eğer sakin bir yapınız varsa ve ellerinizin kirlenmesi sizi rahatsız etmiyorsa bu iş tam size göre!
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Gündüzleri toprak altına saklanan solucanlar geceleri ortaya çıkar. Bu mesleği yapanlar da tam bu anda solucanları toplayarak geçimini sağlar.
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Sahte yönetici
Hiç kuşkusuz bu ilginç iş hiç de etik değil. Diğer yandan eğer Çin'de yaşamak sizi heyecanlandırıyorsa sahte yöneticilik pozisyonunu düşünebilirsiniz. Çünkü Çinliler, davetlere katılması, konuşma yapması ve bağlantı kurabilmesi için batılı bir sahte yöneticiye ihtiyaç duyuyorlar.
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Seksörlük
Seksörlük dünyanın en ilginç aynı zamanda da en zor mesleklerinden biri. Civcivlerin cinsiyetini belirleme mesleği olan seksörlük, başka bir deyişle civcivlerin tavuk mu yoksa horoz mu olduğunu anlamak için yaratılan bir iş kolu.
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Uzakdoğu'da 100 yıldır sürdürülen bu mesleği Türkiye'de tavukçuluk sektöründe çalışanlar dışında pek bilen yok. Maaşı bir hayli dolgun olan seksörlük yılda 200 bin Türk lirası kazandırıyor.
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Tombala yöneticisi
Tombala oyununda oyuncuları yönetmek için görev alır. Tombala yöneticisinin görevi yapılan kural ihlallerinin önüne geçmektir. Bu nedenle Bu kişilerin kumar yasaları hakkında geniş bir bilgiye sahip olmalılar.
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Profesyonel nedime
Profesyonel nedime evlenecek kişiye evlilik hazırlıklarının her aşamasında profesyonel destek verir. Bir sorun olduğunda ilk o yardıma koşar, ayrıca geline stresten uzakta bir ortam hazırlar. Gerektiğinde topluluk karşısında konuşma yaparak gelinle yaşadığı "gerçek dışı" anılardan bile bahsedebilir!
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Mumyalama
Ölen insanın kimyasal yöntemlerle çürümesini önlemek için bir takım işlemler uygular. Mumyalama işlemi pek çok kültürde dinsel alt metin taşır.
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Etik hacker
Bir kurumun internet sistemini kötü niyetli hackerlara karşı koruyan ve bunun karşılığında da kurumundan maaş alan kişidir.
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Canlı manken
Mağazalar daha çok dikkat çekebilme amacıyla canlı mankenlere ihtiyaç duyar.
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Ancak küçük çocukların canlı mankenleri rahatsız edebileceği düşüncesi, bu mesleğin ne kadar zor olabileceğini gözler önüne seriyor.
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Şans kurabiyesi yazarlığı
Şans kurabiyelerinden çıkan yazıların arkasında aslında pek çok kişinin yaptığı gerçek bir meslek var.
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Şans kurabiyesi yazarlarının görevi bazen komik, bazen de düşündürücü olan cümle ve manileri bu ufak kurabiyelere sığdırmak...
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Yemek uzmanı
Bu iş pozisyonu bazı teknik bilgiler ve sertifika gerektirir. Bu kişiler yeni tarifleri geliştirmek ve tarifleri tatmaktan sorumludur.
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Koku uzmanı
Koku uzmanları koltuk altındaki kötü kokuları engelleyen deodorantların ve ter önleyicilerin etkisini test eder. Burunlarını bu işe soktukları için hepsine teşekkür ederiz.
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IMAX ekran temizleyici
İhtişamlı ve gerçek üstü büyüklükte olan IMAX ekranlar kirle ve tozla kaplanırsa etkili görsellik sunmaz. Allahtan ki görüntü kalitesini düşünen firmalar var. IMAX ekran temizleme firması 1570 Cinema Services’in sahibi Michael Quaranto’ya göre en büyük zorluk ekranları sürekli olarak tozdan arındırmaktır. Ekranlar sürekli toz olduğundan temizlikçilerin iki veya üç ekran da bir vakumlu elektrik süpürgelerini boşaltmaları gerekiyor.
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Profesyonel ıslıkçı
İster inanın ister inanmayın ama ıslık çalarak para kazanabilirsiniz. 58 yaşındaki ıslık sanatçısı Henry Brady’e göre ıslık çalanlar da tıpkı müzisyenler veya aktörler gibi birer sanatçı. Henry bu ilginç mesleği sayesinde insanların kalbine dokunabildiğini söylüyor. Profesyonel ıslıkçı olmak için sadece yeteneğinizin olması gerekmiyor aynı zamanda kendi reklamınızı da yapmanız gerekiyor.
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Buruşukluk gidericiler
Yepyeni ayakkabılarınızı ayağınıza giydiğinizde yumuşaklıkları ve buruşuk olmamaları hoşunuza gider değil mi? Birileri ayakkabıların kırışıksız olması için ciddi mesai harcar. Ayakkabı firmalarında çalışan buruşukluk gidericilerin görevi özel bir ütü kullanarak ayakkabıların cam gibi olmasını sağlamaktır.
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Mobilya deneyicisi
Size daha önce hiç miskin diyen oldu mu? Cevabınız evetse belki de farkında olmadan size muhteşem bir kariyer fırsatı sunmuştur. Tembel insanlar firmaların mobilyalarını test etmelerine karşılık para kazanırlar. Mobilyaların üzerinde kıvranırlar, sallanırlar, arkaya yaslanırlar, öne yaslanırlar ve bütün rahatlık seviyelerini değerlendirirler. Mobilya deneyicilerinin bir günde 200 farklı parça üzerinde bazı pozisyonları denemesi gerekir. Rahatınıza düşkünseniz bu ilginç meslek tam size göre.
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Evcil hayvan yiyeceklerini tadanlar
Hayvanlar konuşabilseydi insanlar da kedi ve köpek yiyeceklerini test etmek zorunda kalmazdı. Lezzetin yerinde olduğundan emin olmak için bir grup macerayı seven insan dokusundan sertliğine kadar bütün özellikler hakkında yorum yapmak hayvan mamalarını yerler. Marks & Spencer’ın gıda teknoloji uzmanı Simon Allison hayvan mamasını denedikten sonra hemen tükürdüğünü ve ağzını çalkalamak için koca bir bardak su içtiğini belirtmiştir.
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Golf topu dalgıcı
Golf topları golf sahalarındaki tehlikeli sulara kazayla düştüğünde birçoğumuz toplardan umudumuzu keseriz. Ancak golf toplarını batıklardan çıkararak para kazanan insanlar vardır. Batıklara düşen golf toplarını çıkarmaya çalışan bir sürü insan vardır ve bu ilginç iş neredeyse bir pazar haline gelmiştir. Çıkarılan toplar daha sonra kullanılmış olarak golf kurslarına satılır.
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Kusmuk temizlikçisi
Tartışmasız en ilginç mesleklerden biri de kusmuk temizlikçisi. Lunaparklardaki roller coastera yani hızlı trene binen insanların çoğu öğle yemeklerini bir anda çıkarırlar. Bu olay sıklıkla yaşandığı için lunaparklarda kusmuk temizleyen temizlikçiler vardır. Bu işin berbat olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ancak Thorpe Park’ta çalışan kusmuk temizlikçisi Rhys Owen roller coasterları sevdiğini ve bu makineleri bedava kullanmak için her şeyi yapabileceğini söylüyor.
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Sahte eleştiri yazarı
Hiç kuşkusuz bu ilginç iş hiç de etik değil. Ancak ne yazık ki bazı insanlar para kazanmak için firmalar adına sahte eleştiriler yazarlar ve bunları belli internet sitelerinde yayınlarlar. Oteller, restoranlar ve ürünlerle ilgili sahte yazılar yapay olarak beğeni seviyesini arttırır ve rekabete neden olur.
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İğrenç ve tehlikeli numaraları test edenler
Survivor ve Fear Factor gibi programlar katılımcılara kurtlar yedirirler veya hamam böcekleri yuttururlar. Peki bu programlar kendilerine dava açılmaması için ne yaparlar? Tabii ki bu iğrenç ve tehlikeli numaraları denemeleri için birileriyle anlaşırlar. Bu cesur yürekli insanlar hazırlık yaparlar ve bu numaraların güvenli olup olmadığını denerler. Sizce de ilginç bir meslek değil mi?
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Profesyonel uykucu
Uyuyarak para kazandığınızı düşünebiliyor musunuz? Evet siz de pijamalarını giyerek ve biraz kestirerek para kazanabilirsiniz. Şüphesiz dünyanın en ilginç mesleklerinden birini icra eden profesyonel uykucular para kazanmak için uyurlar özellikle de uykuyla ilgili araştırma projelerinde. Bu sayede doktorların ve bilim adamlarının uyku bozuklukları ile ilgili problemleri anlamalarına yardımcı olurlar.
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Tuvalet kağıdı koklayıcısı
Tuvalet kağıdı üreticileri ürünlerinin kullanım öncesi, kullanım esnasında ve kullanımdan sonra kokusuz olması ister. Tuvalet kağıtlarının kokusuz olup olmadığını anlamanın en iyi yolu nedir? Tabii ki tuvalet kağıdı koklayıcılarıyla çalışmak. Bu kişiler sayesinde üreticiler ürünlerinin olağandışı veya fark edilir derecede kokup kokmadığını öğrenirler.
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Hindistan cevizi güvenlik mühendisleri
Gezinen insanların kafasına hindistan cevizlerinin kazara düşmesini engellemek isteyen tatil köyleri hindistan cevizlerini palmiye ağaçlarından düşmeden önce toplayacak personeller alırlar. Bu ilginç meslek sahipleri ağaçlara tırmanırlar ve düşme tehlikesi olanları yerlerinden çıkarırlar.
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Tatil köyü su kaydırağı deneyicileri
Tabii ki bütün gün su kaydıraklarından kaymak ofiste oturmaktan iyidir. İngiliz tatil firması First Choice tarafından yükseklik, hız, hız kalitesi, iniş ve aynı zamanda güvenliğin test edilmesi açısından görevlendirilen Tommy Lynch’ e göre havuzlar ve su kaydırakları ailecek çıkılan tatillerin en önemli parçalarından biridir ve bu nedenle her şeyin doğru çalıştığından emin olunması gerekir.
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Polen toplayıcı
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Plastik tavuk üreticisi
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Sülük satıcısı
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Köpek maması denetleyicisi
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Sakız temizleyicisi
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Sütyen tasarımcısı
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Dinazor tozu alıcısı
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Bıçak fırlatıcı asistanı
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Çatlak doldurucu
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Balık doktoru
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Müzikli ölüm danışmanı
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MESLEĞİNE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Viktoria Ivachyova dünyanın ilk 'profesyonel yatak ısıtıcısı'. O sıradan mesleklerden daha farklı bir iş kolu yaratmış durumda. Ivachyova erkeklerin soğuk yatağını ısıtıyor ve onların rahat etmesini sağlıyor.
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Okuduğu bir kitaptaki karakterden ilham aldığını söyleyen Rus kadın, bu iş için müşterilerden saat başına 65 pound (yaklaşık 298 TL) aylık ise 1350 pound (yaklaşık 6 bin 200 TL) alıyor. Müşteriler yatakları ısıtılırken, Ivachyova ile birlikte odada kalabiliyor. Ancak fiziksel temasta bulunmaları yasak.
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21 yaşındaki kadın, ödediği ücret dışında bir şey isteyen olursa panik butonuna basabiliyor ve odanın dışında bekleyen güvenlik görevlilerini çağırabiliyor. Ivachyova, bu görev için çağrıldıktan sonra müşterisinin uyku saatinde geliyor ve pijamalarıyla yatakta bir saat geçiriyor.
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Müşteriler eğer isterlerse bu sürede Ivachyova ile konuşabiliyor. Ivachyova, iyi bir dinleyici olduğunu, bazı erkeklerin problemlerini kendisine açtığını söylüyor.
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Müşteriler eğer isterlerse bu sürede Ivachyova ile konuşabiliyor. Ivachyova, iyi bir dinleyici olduğunu, bazı erkeklerin problemlerini kendisine açtığını söylüyor. Ivachyova, müşterilerinin genellikle yalnız erkekler olduğunu ama kendisinin herkese yardım etmek istediğini; kadınların bu hizmeti talep etmesi halinde onların da yatağını ısıtabileceğini söylüyor.