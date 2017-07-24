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Sahte eleştiri yazarı

Hiç kuşkusuz bu ilginç iş hiç de etik değil. Ancak ne yazık ki bazı insanlar para kazanmak için firmalar adına sahte eleştiriler yazarlar ve bunları belli internet sitelerinde yayınlarlar. Oteller, restoranlar ve ürünlerle ilgili sahte yazılar yapay olarak beğeni seviyesini arttırır ve rekabete neden olur.