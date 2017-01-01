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Da Vinci köprüsünü yeniden inşa ettiler

12 Şubat 2017 Pazar, 11:30:04 HABERTURK.COM

  • 1 Da Vinci köprüsünü yeniden inşa ettiler
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    Sanatçı kişiliğiyle bilinen ancak matematik, botanik, anatomi gibi pek çok bilim dalı ile de uğraşan Leonardo da Vinci'nin yıllar önce tasarladığı köprüyü bir baba ile oğul evinin arka bahçesinde yaptı.

     

  • 2 Da Vinci köprüsünü yeniden inşa ettiler
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    Zamanında Haliç ve Boğaz'a köprü yapmak için II. Beyazıt'a mektup yazan ancak reddedilen ünlü sanatçının tasarımı, küçük bir bahçede tekrardan yapıldı!

  • 3 Da Vinci köprüsünü yeniden inşa ettiler
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    Bir çivi bile çakılmadan yapılan köprünün ayakta durmasını sağlayan şey ise bağlantı noktaları...

     

  • 4 Da Vinci köprüsünü yeniden inşa ettiler
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    Basit olmasına karşılık oldukça işlevsel olan köprü sadece birbirine geçen odunlardan oluşuyor.

  • 5 Da Vinci köprüsünü yeniden inşa ettiler
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    Ek olarak hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan ayakta kalabilen köprünün sağlamlık testi görüntülerde görüldüğü üzere yapılıyor.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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