Sanatçı kişiliğiyle bilinen ancak matematik, botanik, anatomi gibi pek çok bilim dalı ile de uğraşan Leonardo da Vinci'nin yıllar önce tasarladığı köprüyü bir baba ile oğul evinin arka bahçesinde yaptı.
Zamanında Haliç ve Boğaz'a köprü yapmak için II. Beyazıt'a mektup yazan ancak reddedilen ünlü sanatçının tasarımı, küçük bir bahçede tekrardan yapıldı!
Bir çivi bile çakılmadan yapılan köprünün ayakta durmasını sağlayan şey ise bağlantı noktaları...
Basit olmasına karşılık oldukça işlevsel olan köprü sadece birbirine geçen odunlardan oluşuyor.
Ek olarak hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan ayakta kalabilen köprünün sağlamlık testi görüntülerde görüldüğü üzere yapılıyor.