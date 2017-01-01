Filmden esinlendi çocukları için zırhlı araç yaptı
12 Şubat 2017 Pazar, 11:30:04 | Güncelleme: 26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:44:41
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Efsanevi “Mad Max” filmlerinin hayranı olan baba çocuklarının oyuncaklarına el atınca ortaya bakın nasıl bir görüntü çıktı...
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MARANGOZ BABADAN OĞLUNA SIRA DIŞI SÜRPRİZ!
Oğlunun 1920 model klasik otomobillerden hoşlandığını söyleyen bir baba, oğlu için ahşaptan elektrikli bir otomobil yaptı.
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Aracın kasasını çam ve meşe ağacından yapan adam, elektronik parçaların montajını tamamladıktan sonra ortaya çok güzel bir araba çıktı.
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İşte bir babanın oğlu için yaptığı o güzel sürpriz...
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MÜHENDİS DEDEDEN TORUNU İÇİN MUHTEŞEM SÜRPRİZ!
34 yıldır dev uçak imalatçısı Boeing'te mühendis olarak çalışan Paul Gregg, torunu için güzel bir sürpriz hazırladı
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Gregg evinin arka bahçesinde torunu için eğlenceli bir park inşa etmeye karar verdi.
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Sonuç inanılmaz...
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Küçük kızının sıkıcı bir odada uyumasını istemeyen bir baba, onun için özel olarak kale inşa etti.
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İşte babanın kızı için inşa ettiği o kaleden fotoğraflar...
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Bir baba oğluna sürpriz olarak bakın ne inşaa etti...
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Artık oğlunun da arabalarını park edebileceği bir garajı var.
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KIZININ ODASINI PERİ MASALINA ÇEVİRDİ!
Küçük kızlar peri masallarına ve mutlu sonlara bayılır! Hep bir prenses olma, o masallarda yaşama hayalleri kurarlar.
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Dünyada böyle harika babalar olduğu sürece her küçük kız bir peri masalında yaşayabilir.
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İşte o babalardan biri, tam 18 gün boyunca çalışarak küçük kızının odasını yetişkinlerin bile kıskanacağı bir peri masalına çevirdi…
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Toplamda 4,250 dolar harcayan baba, küçük kızının odasına ışıl ışıl parlayan, içinde oturup dallarına tırmanabileceği bir ağaç bile inşa etti.
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TELEFONU İÇİN ODUNDAN KORUCUYU KILIF YAPTI!
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KIZI İÇİN EVİNİ SARAYA DÖNÜŞTÜRDÜ!
Yine kahraman bir baba daha: Kızının isteğini kırmadı ve evinin bir odasını kızı için prenses kalesine dönüştürdü.
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İşte o kalenin yapım aşamasından görüntüler...
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ODANIN İÇİNE ODA İNŞA ETTİ!
ABD San Francisco’da bir adam arkadaşının oturma odasına kendisi için 2.5 metrekarelik tahtadan bir oda inşa etti.
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Odada yatak, katlanır masa, kitap - giysi rafları ve ışıklandırma bulunuyor.
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25 yaşındaki Peter Berkowitz ABD San Francisco’da yaşayan bir arakadaşının evine taşındı. Ancak evde fazladan bir oda olmadığı için kendisine 2,5 metrekarelik tahtadan bir oda inşaa etti.
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Berkowitz, tek odalı evlerin 3 bin 500 dolardan kiralandığı semtte arkadaşına sadece 400 dolar kira ödeyerek inşaa ettiği tahta evinde yaşamını sürdürüyor.
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Yaratıcı adam, kirayı arttırmadan evlerine fazladan bir oda eklemek isteyenler için iyi bir alternatif sunduğunu belirtiyor. Yaklaşık 2.5 metre uzunluğundaki tahta odaya sürgülü bir kapıyla giriliyor. Odanın içinde ise yatak, katlanır masa, kitap - giysi bölmeleri ve ışıklandırma bulunuyor.
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San Francisco’daki oldukça yüksek kira bedellerini ödemek istemeyen Berkowitz, yaklaşık 3 hafta önce tahta odasını arkadaşlarının da yardımıyla inşaa etmeye başladı. Berkowitz tahta odayı kendi internet sitesinde ‘’Şu ana kadar sahip olduğum en rahat yatak odası’’ diyerek tanımlıyor.
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"Fikir garip gelebilir, ancak zekice tasarlandığında küçük bir tahta oda bile çok memnun edici olabilir" ifadelerini kullanıyor.
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Berkowitz, San Francisco sahilinde bulunan tahta odanın inşaa maliyetini karşılamak için ise aylık 108 dolar ödüyor.