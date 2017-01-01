26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Filmden esinlendi çocukları için zırhlı araç yaptı

12 Şubat 2017 Pazar, 11:30:04

  • 1 Filmden esinlendi çocukları için zırhlı araç yaptı
    1 | 161

    Efsanevi “Mad Max” filmlerinin hayranı olan baba çocuklarının oyuncaklarına el atınca ortaya bakın nasıl bir görüntü çıktı...

  • 2 Filmden esinlendi çocukları için zırhlı araç yaptı
    2 | 161
  • 3 Filmden esinlendi çocukları için zırhlı araç yaptı
    3 | 161
  • 4 Filmden esinlendi çocukları için zırhlı araç yaptı
    4 | 161
  • 5 Filmden esinlendi çocukları için zırhlı araç yaptı
    5 | 161

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000