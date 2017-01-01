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İşte yeğenine prenses sarayı yapan adam

12 Şubat 2017 Pazar, 11:30:04

Evinin arka bahçesine yeğeni için ufak bir ev inşa eden adam ilgi görüyor. İşte şirin mi şirin kulübeden görüntüler...

  • 1 İşte yeğenine prenses sarayı yapan adam
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    Yurt dışında yaşayan bir adam, 5 yaşındaki yeğenine kulübe inşa etmek istediğini söyledi.

     

  • 2 İşte yeğenine prenses sarayı yapan adam
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    Ancak küçük kız çocuğu, dayısından "Prenses sarayı" istiyordu. Yeğeninin dileğini gerçekleştirmeye çalışan adamın çalışması büyük ilgi topladı. 

     

  • 3 İşte yeğenine prenses sarayı yapan adam
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    Adam ilk önce kulübenin kaba taslağını oluşturdu. Ardından zeminini yaptı. 

     

     

     

  • 4 İşte yeğenine prenses sarayı yapan adam
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    Yeğeninin hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen adam kapıyı yuvarlak tercih etti.

     

  • 5 İşte yeğenine prenses sarayı yapan adam
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    Prenses sarayı, kalp figürsüz olur mu hiç!

     

     

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