20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Oğlu için elektrikli otomobil yaptı!

12 Şubat 2017 Pazar, 11:30:04

  • 1 Oğlu için elektrikli otomobil yaptı!
    1 | 149

    Oğlunun 1920 model klasik otomobillerden hoşlandığını söyleyen bir baba onun için ahşaptan elektrikli bir otomobil yaptı.

  • 2 Oğlu için elektrikli otomobil yaptı!
    2 | 149

    Aracın kasasını çam ve meşe ağacından yapan adam, elektronik parçaların montajını tamamladıktan sonra ortaya çok güzel bir araba çıktı.

  • 3 Oğlu için elektrikli otomobil yaptı!
    3 | 149

    İşte bir babanın oğlu için yaptığı o güzel sürpriz...

  • 4 Oğlu için elektrikli otomobil yaptı!
    4 | 149
  • 5 Oğlu için elektrikli otomobil yaptı!
    5 | 149

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300