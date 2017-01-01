YAŞAM
Yok olmadan önce görmeniz gereken 87 yer!
14 Şubat 2017 Salı, 16:06:00 | Güncelleme: 16 Nisan 2017 Pazar, 19:32:21
HABERTURK.COM
Dünyanın dört bir yanından, yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken güzellikleri listeledik!
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1
-
2
2
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82
Verzasca Nehri, İsviçre Alpleri
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3
3
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82
Oregon, ABD, Japon Bahçesi
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4
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5
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6
6
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82
Ashikaga Çiçek Bahçesi, Japonya
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7
7
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82
Japon Akağaçları, Teksas, ABD
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8
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9
9
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82
Marqueyssac Bahçeleri, Vezac, Fransa
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10
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11
11
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82
Glacier Bay Milli Parkı, Alaska
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12
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13
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14
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15
15
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82
Flatiron Kayaları, Colarado, ABD
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16
16
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82
Lavanta Bahçeleri, Provence, Fransa
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17
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18
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19
19
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82
Bambu Ormanı, Kyoto, Japonya
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20
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21
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22
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23
23
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82
Amerika Birleşik Devletleri
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24
24
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82
Buddha Heykeli, Tian Tan / Hong Kong
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25
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26
26
|
82
Preachers Kayası, Preikestolen, Norveç
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27
27
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82
Mavi Mağara, Zakintos, Yunanistan
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28
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29
29
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82
Jiuzhaigou Ulusal Parkı, Çin
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30
30
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82
Four Seasons Oteli, Bora Bora
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31
31
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82
Paterswoldse Meer, Hollanda
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32
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33
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34
34
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82
Capilano Asma Köprüsü, Kanada
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35
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36
36
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82
Multnomah Şelalesi, Oregon, ABD
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37
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38
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39
39
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82
Benteng Chittorgarh, Hindistan
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40
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41
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42
42
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82
Hava Kandili Festivali, Tayland
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43
43
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82
Çakal Tepeleri, Arizona, ABD
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44
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45
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46
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47
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48
48
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82
Tarım terası, pirinç tarlaları, Yunnan, Çin
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49
49
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82
Rocky Köyü, Vernazza, İtalya
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50
50
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82
Pangong Tso Gölü, Himalayalar
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51
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52
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53
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54
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55
55
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82
Devetashkata Mağarası, Bulgaristan
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56
56
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82
Aiguille du Midi Dağı, Fransa
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57
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58
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59
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60
60
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82
Kaieteur Şelaleri, Guyana
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61
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62
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63
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64
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65
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66
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67
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68
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69
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70
70
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82
The Wave (Dalga), Arizona, ABD
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71
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72
72
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82
Twelve Apostles (12 Havari), Avustralya
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73
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74
74
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82
Yosemite Milli Parkı, Kaliforniya, ABD
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75
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76
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77
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78
78
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82
Oregon, ABD, Japon Bahçesi
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79
79
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82
Broceliande Ormanı, Fransa
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80
80
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82
1500 yıllık meşe ağacı, Güney Carolina
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81
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82