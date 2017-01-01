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Yok olmadan önce görmeniz gereken 87 yer!

14 Şubat 2017 Salı, 16:06:00 HABERTURK.COM

Dünyanın dört bir yanından, yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken güzellikleri listeledik!

  • 1 Yok olmadan önce görmeniz gereken 87 yer!
    1 | 82

    Gobi Çölü, Moğolistan

  • 2 Yok olmadan önce görmeniz gereken 87 yer!
    2 | 82

    Verzasca Nehri, İsviçre Alpleri

  • 3 Yok olmadan önce görmeniz gereken 87 yer!
    3 | 82

    Oregon, ABD, Japon Bahçesi

  • 4 Yok olmadan önce görmeniz gereken 87 yer!
    4 | 82

    Colorado Nehri, ABD

  • 5 Yok olmadan önce görmeniz gereken 87 yer!
    5 | 82

    Hollanda, Woodlands

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YORUMLAR 11
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 21:16
    Ülkem'in ger yeri güzel ya... başka güzellik aramaya gerek yok
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 20:32
    TÜRKİYEDEN DE BİR YERLER GÖRÜRMÜYÜM DİYE BAKTIM AMA NERDEE
  • Misafir 16 Şubat 2017 Perşembe 00:30
    görülecek en iyi yer caminin içi kıl namazını allah sana ne güzel şeyler gösterir.
  • Misafir 16 Şubat 2017 Perşembe 09:22
    arkadaş her konuşmayı her yorumu nasıl dine bağlıyorsunuz nasıl bu seviyeye geldik biz ... yazık cidden yazık
  • Misafir 15 Şubat 2017 Çarşamba 23:24
    Türkiyeden bir kaç AVM yada duble azfalt falan olaydı iyiydi.
  • Misafir 16 Şubat 2017 Perşembe 09:15
    bu çok iyiyidi
  • Misafir 15 Şubat 2017 Çarşamba 21:02
    yazik
  • Misafir 15 Şubat 2017 Çarşamba 15:51
    Türkiye'de hiç bir yok mu? yazık!..
  • Misafir 15 Şubat 2017 Çarşamba 17:45
    dostum türkiye'atarlanma hemen. biz ülkemizdeki güzellikleri bildiğimiz için bu listeye eklememişlerdir elbette.
  • Misafir 16 Şubat 2017 Perşembe 01:08
    VAR MERSİN ŞEHİR HASTANESİ VAR ASLINDA
  • Misafir 15 Şubat 2017 Çarşamba 15:36
    cappadocia nerde ??????
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