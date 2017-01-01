İnternetin fenomen bebeği 1 milyon dolar kazanıyor!

Tasarımcıların elinden çıkmış son moda kıyafetleri giymiş bir şekilde spotların altında uyuyan bu bebek, sosyal medyanın en çok takip edilen bebeği.
Harlen Bodhi White, henüz 14 aylık bir bebek. 27 yaşındaki annesi Chelsea White, oğlu dünyaya geldiğinden beri Instagram'a 1074 fotoğrafını yükledi.
Yaklaşık 185 bin takipçisi olan Bodhi, bu konuda Obama'nın kızlarını bile geçmiş durumda.
Bodhi'nin bir başka rekortmen olduğu konu ise, kazancı. Henüz bir yaşındaki bebek, 1 milyon dolarlık gelire sahip olabilir.
Kardashian ailesinden Rob Kardashian ve Kris Jenner ile daha nice markadan ürün, kıyafet giyen Bodhi, reklamdan hatırı sayılır bir kazanca sahip.