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İnternetin fenomen bebeği 1 milyon dolar kazanıyor!

20 Şubat 2017 Pazartesi, 12:17:52 HABERTURK.COM

Sosyal medyadaki takipçi sayısıyla ünlü çocuklarını bile geçen Harlen Bodhi White ile çalışmak isteyen markalar teklif üstüne teklif yağdırıyor

  • 1 İnternetin fenomen bebeği 1 milyon dolar kazanıyor!
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    Tasarımcıların elinden çıkmış son moda kıyafetleri giymiş bir şekilde spotların altında uyuyan bu bebek, sosyal medyanın en çok takip edilen bebeği.

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    Harlen Bodhi White, henüz 14 aylık bir bebek. 27 yaşındaki annesi Chelsea White, oğlu dünyaya geldiğinden beri Instagram'a 1074 fotoğrafını yükledi. 

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    Yaklaşık 185 bin takipçisi olan Bodhi, bu konuda Obama'nın kızlarını bile geçmiş durumda.

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    Bodhi'nin bir başka rekortmen olduğu konu ise, kazancı. Henüz bir yaşındaki bebek, 1 milyon dolarlık gelire sahip olabilir.

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    Kardashian ailesinden Rob Kardashian ve Kris Jenner ile daha nice markadan ürün, kıyafet giyen Bodhi, reklamdan hatırı sayılır bir kazanca sahip.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 21 Şubat 2017 Salı 14:01
    ablasıda çok güzeeelll
  • Misafir 21 Şubat 2017 Salı 10:42
    Allah nazarlardan korusun, Maşallah!!!
  • Misafir 21 Şubat 2017 Salı 10:22
    Anne de melek gibi )
  • Misafir 21 Şubat 2017 Salı 09:43
    genetik harikası:)
  • Misafir 21 Şubat 2017 Salı 08:37
    tatlı ne kelime güzellik abidesiii
  • Misafir 20 Şubat 2017 Pazartesi 14:39
    çok tatlı bişey
  • vaktiseyir 20 Şubat 2017 Pazartesi 13:00
    maaşallah çok tatlı ya :)
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