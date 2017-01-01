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İçinden çıkan şaşırttı!

21 Şubat 2017 Salı, 09:32:25

Charlotte Harrison isimli kadın süs için bir yumurta aldı, 47 gün sonra yumurtanın içinden çıkanı görünce...

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    Harrison bu yumurtayı bir internet sitesinden 20 dolara aldı.

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    Evini süslemek için aldığı bu yumurtanın içinde bir canlının olabileceğini de düşünmedi.

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    Yumurtayı aldıktan sonra Harrison bir farklılık olduğunu anladı ve onu yapay kuluçka makinesine koydu.

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    47 gün sonra ise yumurtanın içinden bir kuş çıktı.

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    Hemde bir deve kuşu...

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YORUMLAR 2
  • Misafir 28 Mart 2017 Salı 15:15
    dursun özbek istifa
  • Misafir 06 Nisan 2017 Perşembe 08:22
    yorum harika
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