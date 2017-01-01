YAŞAM
İçinden çıkan şaşırttı!
21 Şubat 2017 Salı, 09:32:25 | Güncelleme: 02 Mayıs 2017 Salı, 11:52:46
Charlotte Harrison isimli kadın süs için bir yumurta aldı, 47 gün sonra yumurtanın içinden çıkanı görünce...
-
1
1
|
78
Harrison bu yumurtayı bir internet sitesinden 20 dolara aldı.
-
2
2
|
78
Evini süslemek için aldığı bu yumurtanın içinde bir canlının olabileceğini de düşünmedi.
-
3
3
|
78
Yumurtayı aldıktan sonra Harrison bir farklılık olduğunu anladı ve onu yapay kuluçka makinesine koydu.
-
4
4
|
78
47 gün sonra ise yumurtanın içinden bir kuş çıktı.
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
13
|
78
Bahçesindeki ağaç kütüğünün içinde yumurtalar bulan kadın, içinden çıkanları görünce şoke oldu
-
14
14
|
78
Minik yumurtalar günler sonra çatlamaya başlayınca gerçek ortaya çıktı.
-
15
15
|
78
İşte yumurtaların içinden çıkanlar...
-
16
16
|
78
Yumurtaların bir kertenkeleye ait olduğu ortaya çıktı!
-
17
17
|
78
SU SAYAÇ KUTUSUNU AÇINCA BU GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI!
Bir aile yıllardır açılmamış olan su sayacı kutusunu açınca içinde gördükleri karşısında şaşkına döndü.
-
18
18
|
78
İçindeki canlıları inceleyen aile, değişik bir arı türünün su sayaç kutusunu kovana çevirdiğini fark etti.
-
19
19
|
78
İşte o kovandan mide bulandıran kareler...
-
20
-
21
21
|
78
BÖYLESİNİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİNİZ!
Bir reddit kullanıcısı, deniz kenarında ilginç bir canlıya rastladı.
-
22
22
|
78
Yumuşakça sınıfına ait bu canlının fotoğraflarını hesabından paylaştı.
-
23
-
24
-
25
-
26
26
|
78
Duvarından gelen seslerden şikayet eden adam çözüm aramaya başladı.
-
27
27
|
78
Gerekli mercilerle iletişime geçti.
-
28
28
|
78
Gelen ekipler duvarı delmek için gerekli kıyafetleri giydiler.
-
29
29
|
78
Bakın o duvarın içinden neler çıktı...
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42
-
43
-
44
-
45
45
|
78
Onu bulduklarında sıradan bir toprak parçası sandılar ama gerçeği görünce inanamadılar. Topraklar temizlenince içinden bakın ne çıktı.
-
46
-
47
-
48
-
49
49
|
78
KALDIRIMIN ALTINDAN ÇIKAN MUCİZE!
Rusya'nın Voronej kenti sakinleri yüz gülümseten bir kurtarma operasyonuna imza attı.
-
50
50
|
78
Belediyenin kaldırım onarma çalışmaları sırasında sığınak olarak kullandığı çukurda farkedilmeyen köpek canlı canlı gömüldü.
-
51
51
|
78
Durum yetkililere bildirildi ancak kimse yardıma gelmedi.
-
52
52
|
78
İki gün sonra ise kaldırımın hemen yanındaki apartmanda yaşayan bir hayvansever olaya el atmaya karar verdi.
-
53
53
|
78
Hayvanseverin çabası sonucunda köpek olduğu yerden çıkarıldı.
-
54
54
|
78
O anlar ise böyle görüntülendi...
-
55
-
56
-
57
-
58
-
59
59
|
78
Hindistan'da bir evin bahçe duvarından çıkan yılan, ev sahibini şoke etti.
-
60
60
|
78
Duvarda bulunan ufak bir delikten içeriye sızan ve duvarı yuvası gibi kullanan yılan çıkmamakta direnince, ev sahibi duvarı kısmen yıkmakta buldu.
-
61
-
62
-
63
-
64
-
65
-
66
-
67
-
68
-
69
-
70
-
71
-
72
-
73
73
|
78
İlginç deliğin fotoğrafını çekerek sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
-
74
74
|
78
Yeterli beğeni gelmesi durumunda parmağını deliğe sokacağını söyledi ve büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu.
-
75
-
76
76
|
78
Deliğin içinden bilimsel adı Atracinae olan ölümcül zehre sahip bir örümcek çıktı.
-
77
77
|
78
Neyse ki adam parmağını delikten zamanında çektiği için büyük bir tehlike atlattı.
-
78
78
|
78
Türkçesi üç tünel ağlı örümcek olan geçen tür, en zehirli örümceklerin arasında bulunuyor.