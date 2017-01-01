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İçinden çıkanlar şoke etti!

21 Şubat 2017 Salı, 09:32:25

Bahçesindeki ağaç kütüğünün içinden çıkanları görünce şaşkına döndü

  • 1 İçinden çıkanlar şoke etti!
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    Bahçesindeki ağaç kütüğünün içinde yumurtalar bulan kadın, içinden çıkanları görünce şoke oldu

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YORUMLAR 1
  • Misafir 28 Mart 2017 Salı 15:15
    dursun özbek istifa
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