YAŞAM
İçinden çıkanlar şoke etti!
21 Şubat 2017 Salı, 09:32:25 | Güncelleme: 04 Nisan 2017 Salı, 16:20:26
Bahçesindeki ağaç kütüğünün içinden çıkanları görünce şaşkına döndü
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Bahçesindeki ağaç kütüğünün içinde yumurtalar bulan kadın, içinden çıkanları görünce şoke oldu
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Minik yumurtalar günler sonra çatlamaya başlayınca gerçek ortaya çıktı.
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İşte yumurtaların içinden çıkanlar...
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Yumurtaların bir kertenkeleye ait olduğu ortaya çıktı!
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SU SAYAÇ KUTUSUNU AÇINCA BU GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI!
Bir aile yıllardır açılmamış olan su sayacı kutusunu açınca içinde gördükleri karşısında şaşkına döndü.
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İçindeki canlıları inceleyen aile, değişik bir arı türünün su sayaç kutusunu kovana çevirdiğini fark etti.
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İşte o kovandan mide bulandıran kareler...
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BÖYLESİNİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİNİZ!
Bir reddit kullanıcısı, deniz kenarında ilginç bir canlıya rastladı.
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Yumuşakça sınıfına ait bu canlının fotoğraflarını hesabından paylaştı.
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Duvarından gelen seslerden şikayet eden adam çözüm aramaya başladı.
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Gerekli mercilerle iletişime geçti.
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Gelen ekipler duvarı delmek için gerekli kıyafetleri giydiler.
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Bakın o duvarın içinden neler çıktı...
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Onu bulduklarında sıradan bir toprak parçası sandılar ama gerçeği görünce inanamadılar. Topraklar temizlenince içinden bakın ne çıktı.
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KALDIRIMIN ALTINDAN ÇIKAN MUCİZE!
Rusya'nın Voronej kenti sakinleri yüz gülümseten bir kurtarma operasyonuna imza attı.
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Belediyenin kaldırım onarma çalışmaları sırasında sığınak olarak kullandığı çukurda farkedilmeyen köpek canlı canlı gömüldü.
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Durum yetkililere bildirildi ancak kimse yardıma gelmedi.
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İki gün sonra ise kaldırımın hemen yanındaki apartmanda yaşayan bir hayvansever olaya el atmaya karar verdi.
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Hayvanseverin çabası sonucunda köpek olduğu yerden çıkarıldı.
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O anlar ise böyle görüntülendi...
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Hindistan'da bir evin bahçe duvarından çıkan yılan, ev sahibini şoke etti.
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Duvarda bulunan ufak bir delikten içeriye sızan ve duvarı yuvası gibi kullanan yılan çıkmamakta direnince, ev sahibi duvarı kısmen yıkmakta buldu.
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