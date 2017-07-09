ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Su sayaç kutusunda mide bulandıran görüntü

21 Şubat 2017 Salı, 09:32:25

  • 1 Su sayaç kutusunda mide bulandıran görüntü
    1 | 87

    Bir aile yıllardır açılmamış olan su sayacı kutusunu açınca içinde gördükleri karşısında şaşkına döndü.

  • 2 Su sayaç kutusunda mide bulandıran görüntü
    2 | 87

    İçindeki canlıları inceleyen aile, değişik bir arı türünün su sayaç kutusunu kovana çevirdiğini fark etti.

  • 3 Su sayaç kutusunda mide bulandıran görüntü
    3 | 87

    İşte o kovandan mide bulandıran kareler...

  • 4 Su sayaç kutusunda mide bulandıran görüntü
    4 | 87
    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Su sayaç kutusunda mide bulandıran görüntü
    5 | 87

    İNTERNETTEN SÜS DİYE ALDI, GERÇEK 47 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

    Charlotte Harrison isimli kadın süs için bir yumurta aldı, 47 gün sonra yumurtanın içinden çıkanı görünce...

    Harrison bu yumurtayı bir internet sitesinden 20 dolara aldı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 6
  • Misafir
    Misafir
    Şampiyon Fener
  • Misafir
    Misafir 07 Mayıs 2017 Pazar 21:40
    Dursun Özbek istifa. Aziz yıldırım istifa
  • Misafir
    Misafir 03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:11
    Dursun Özbek İSTİFAAA
  • Misafir
    Misafir 02 Mayıs 2017 Salı 13:25
    Aziz yıldırım istifa
  • Misafir
    Misafir 28 Mart 2017 Salı 15:15
    dursun özbek istifa
  • Misafir
    Misafir 06 Nisan 2017 Perşembe 08:22
    yorum harika
Kalan karakter : 2000