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Tuvalette gördüğü canlı şok etti

21 Şubat 2017 Salı, 09:32:25

  • 1 Tuvalette gördüğü canlı şok etti
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    Bir insanın tuvalette tuhaf bir şey ile karşılaşması sonucu polisi araması her zaman karşılaşılacak bir durum değil.

  • 2 Tuvalette gördüğü canlı şok etti
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    ABD'de bir kadın, tuvalette çıkan canlı için polisi arayan nadir isimlerden...

  • 3 Tuvalette gördüğü canlı şok etti
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    Tuvaletin kapağını kaldırdığında dev bir iguanayla karşı karşıya kalan kadın, hayatının şokunu yaşadı. 

  • 4 Tuvalette gördüğü canlı şok etti
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    İşte yaklaşık 2 metre boyunda olan dev iguanadan görüntüler...

  • 5 Tuvalette gördüğü canlı şok etti
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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YORUMLAR 5
  • Misafir 07 Mayıs 2017 Pazar 21:40
    Dursun Özbek istifa. Aziz yıldırım istifa
  • Misafir 03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:11
    Dursun Özbek İSTİFAAA
  • Misafir 02 Mayıs 2017 Salı 13:25
    Aziz yıldırım istifa
  • Misafir 28 Mart 2017 Salı 15:15
    dursun özbek istifa
  • Misafir 06 Nisan 2017 Perşembe 08:22
    yorum harika
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