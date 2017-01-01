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BAŞKA BİR DÜNYAYA KAPI OLABİLİR DİYORLAR, iŞTE ASLI!

Hakkında, başka bir dünyaya geçiş için yol olabilir söylentileri çıkan Berryessa Gölü'ndeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor.