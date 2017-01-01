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Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerler

23 Şubat 2017 Perşembe, 16:20:53 HABERTURK.COM

Cehennem çukurları, terk edilmiş gemide oluşan küçük bir orman... İşte görenleri hayretlere düşüren, dünyanın en ilginç yerleri!

  • 1 Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerler
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    Belçika'nın Charleroi kentinde, terk edilmiş soğutma tesisinin görünüşü oldukça ilginç.

  • 2 Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerler
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    1921 yılında inşa edilen çukur zamanında en büyük kömür yakan santrallerden biriymiş. Şimdilerde ise görenler bu ıssız binaya kıyamet çukuru benzetmesi yapıyor.

  • 3 Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerler
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    Namibya'da bir ev

  • 4 Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerler
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    Avustralya Sidney'deki yüzen orman

  • 5 Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerler
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    İngiltere'deki deniz kaleleri

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YORUMLAR 10
  • Misafir 17 Nisan 2017 Pazartesi 08:44
    Toprağın altında ana su damarı yani nehrine giden oluk...
  • Misafir 09 Nisan 2017 Pazar 14:22
    her türlü gider..
  • Misafir 01 Mart 2017 Çarşamba 08:52
    bende gittim güzel yer
  • Misafir 24 Şubat 2017 Cuma 12:27
    barajın gideri değilmi bu
  • Misafir 24 Şubat 2017 Cuma 12:26
    barajın gideri değilmi bu
  • Misafir 24 Şubat 2017 Cuma 11:40
    bende girdim, orda altin kayniyor
  • Misafir 23 Şubat 2017 Perşembe 23:29
    ben oraya girdim altta göl gibi bi su var ama yavaş yavaş akıyo şelaleye doğru götürüyo
  • Misafir 23 Şubat 2017 Perşembe 22:00
    oraya giren varmı öyle bir maça varmı
  • Misafir 24 Şubat 2017 Cuma 16:11
    gittim dyecekti herhalde
  • Misafir 23 Şubat 2017 Perşembe 20:53
    biri oraya girsin de ne var bizide haberdar etsin.
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