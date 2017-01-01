YAŞAM
Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerler
23 Şubat 2017 Perşembe, 16:20:53 | Güncelleme: 27 Nisan 2017 Perşembe, 08:47:14
HABERTURK.COM
Cehennem çukurları, terk edilmiş gemide oluşan küçük bir orman... İşte görenleri hayretlere düşüren, dünyanın en ilginç yerleri!
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Belçika'nın Charleroi kentinde, terk edilmiş soğutma tesisinin görünüşü oldukça ilginç.
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1921 yılında inşa edilen çukur zamanında en büyük kömür yakan santrallerden biriymiş. Şimdilerde ise görenler bu ıssız binaya kıyamet çukuru benzetmesi yapıyor.
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Avustralya Sidney'deki yüzen orman
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İngiltere'deki deniz kaleleri
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ABD, Holland Adası'ndaki son ev
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Ukrayna'da terk edilmiş sirk
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Eski Bulgaristan Kominis Parti binası
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Japonya'da ter edilmiş bir sirk
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ABD, Florida'daki ıssız ada
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İtalya'da vadi eteklerinde kalmış bir ev
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ABD'nin Michigan eyaletinde terk edilmiş bir bina
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Gürcistan'da terk edilmiş tren istasyonu
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Rusya'da terk edilmiş ahşap ev
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ABD'de terk edilmiş metro istasyonu
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Kolombiya'da terk edilmiş otel
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Ukrayna'nın Kiev kentinde terk edilmiş metro istasyonu
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Ukrayna'daki deniz altı üssü
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Almanya'da eski askeri hastanesi
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Japonya'daki Hashima Adası
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Tayvan'daki tuhaf binalar
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Kanada'da terk edilmiş kilise
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BAŞKA BİR DÜNYAYA KAPI OLABİLİR DİYORLAR, iŞTE ASLI!
Hakkında, başka bir dünyaya geçiş için yol olabilir söylentileri çıkan Berryessa Gölü'ndeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor.
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Berryessa, 521 milyar galon su barındırma hacmine sahip büyük bir göl. Yağış aldığı zamanlarda bu miktar artıyor ve su miktarı gölün kapasitesini aşıyor.
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Bu delik aslında gölün kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak.
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Dolusavağa su aktığında oluşan illüzyon görüntüsü görenleri etkilediği için, delik hakkında acaba bir portal mı söylentileri çıkıyor.
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