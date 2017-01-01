1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

En zengin burçlar hangileri? İşte Türkiye'nin en zengin isimlerinin burçları!

03 Mart 2017 Cuma, 11:42:34

Forbes'ın listesinde yer alan Türkiye'nin en zengin kişilerinin hangi burç olduklarını biliyor muydunuz?

  • 1 En zengin burçlar hangileri? İşte Türkiye'nin en zengin isimlerinin burçları!
    1 | 87

    KOÇ BURCU

    Murat Ülker

    Serveti: 3.7 milyar dolar

  • 2 En zengin burçlar hangileri? İşte Türkiye'nin en zengin isimlerinin burçları!
    2 | 87

    KOÇ BURCU

    Nihat Özdemir

    Serveti: 1.6 milyar dolar

  • 3 En zengin burçlar hangileri? İşte Türkiye'nin en zengin isimlerinin burçları!
    3 | 87

    KOÇ BURCU

    Ömer Koç

    Serveti: 750 milyon dolar

  • 4 En zengin burçlar hangileri? İşte Türkiye'nin en zengin isimlerinin burçları!
    4 | 87

    KOÇ BURCU

    Ali Koç

    Serveti: 700 milyon dolar

  • 5 En zengin burçlar hangileri? İşte Türkiye'nin en zengin isimlerinin burçları!
    5 | 87

    KOÇ BURCU

    Çiğdem Sabancı Bilen

    Serveti: 700 milyon dolar

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 9
  • Misafir 19 Mart 2017 Pazar 11:28
    Burcla ilgisi yok.aileden zenginler.
  • Misafir 17 Mart 2017 Cuma 12:29
    terazi de yok
  • Misafir 03 Mart 2017 Cuma 20:47
    amma koç burcu zenginimiz varmış ... ben de koçum ama orta sınıfım....
  • Misafir 03 Mart 2017 Cuma 19:53
    bir astrolog olarak, yengeçler alçakgönüllüdür, hırslı değillerdir, onlara kendilerine ve ailesine yetecek kadar para yeterlidir
  • Misafir 03 Mart 2017 Cuma 19:30
    Yengeç burcu paylaşıcı olur, zengin olma hırsı olamaz
  • Misafir 03 Mart 2017 Cuma 15:46
    boşa hayal kurmayalım yengeçler
  • Misafir 03 Mart 2017 Cuma 14:52
    yengeç yok mu ya
  • Misafir 03 Mart 2017 Cuma 14:29
    Yengeç burcundan hiç zengin yok mu :(
  • Misafir 03 Mart 2017 Cuma 18:28
    biz doğuştan zenginiz, yengeç
Kalan karakter : 2000