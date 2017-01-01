YAŞAM
En zengin burçlar hangileri? İşte Türkiye'nin en zengin isimlerinin burçları!
03 Mart 2017 Cuma, 11:42:34 | Güncelleme: 01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:05:21
Forbes'ın listesinde yer alan Türkiye'nin en zengin kişilerinin hangi burç olduklarını biliyor muydunuz?
-
1
1
|
87
KOÇ BURCU
Murat Ülker
Serveti: 3.7 milyar dolar
-
2
2
|
87
KOÇ BURCU
Nihat Özdemir
Serveti: 1.6 milyar dolar
-
3
3
|
87
KOÇ BURCU
Ömer Koç
Serveti: 750 milyon dolar
-
4
4
|
87
KOÇ BURCU
Ali Koç
Serveti: 700 milyon dolar
-
5
5
|
87
KOÇ BURCU
Çiğdem Sabancı Bilen
Serveti: 700 milyon dolar
-
6
6
|
87
KOÇ BURCU
İzak Şenbahar
Serveti: 650 milyon dolar
-
7
7
|
87
KOÇ BURCU
Mehmet Oğuz Çarmıklı
Serveti: 650 milyon dolar
-
8
8
|
87
KOÇ BURCU
Aziz Torun
Serveti: 550 milyon dolar
-
9
9
|
87
KOÇ BURCU
Mehmet Emin Karamehmet
Serveti: 500 milyon dolar
-
10
10
|
87
KOÇ BURCU
Aydın Doğan
Serveti: 800 milyon dolar
-
11
11
|
87
BALIK BURCU
Ferit Şahenk
Serveti: 2.1 milyar dolar
-
12
12
|
87
BALIK BURCU
Turgay Ciner
Serveti: 1.6 milyar dolar
-
13
13
|
87
BALIK BURCU
Ahmet Çalık
Serveti: 1.4 milyar dolar
-
14
14
|
87
BALIK BURCU
Şefik Yılmaz Dizdar
Serveti: 1.2 milyar dolar
-
15
15
|
87
BALIK BURCU
Mehmet Rüştü Başaran
Serveti: 1.1 milyar dolar
-
16
16
|
87
BALIK BURCU
Ali Ağaoğlu
Serveti: 1 milyar dolar
-
17
17
|
87
BALIK BURCU
Mustafa Latif Topbaş
Serveti: 1 milyar dolar
-
18
18
|
87
BALIK BURCU
Suzan Sabancı Dinçer
Serveti: 800 milyon dolar
-
19
19
|
87
BALIK BURCU
Melih Abdulhayoğlu
Serveti: 700 milyon dolar
-
20
20
|
87
BALIK BURCU
Yalçın Sabancı
Serveti: 650 milyon dolar
-
21
21
|
87
BALIK BURCU
Ahmet Afif Topbaş
Serveti: 600 milyon dolar
-
22
22
|
87
BALIK BURCU
Ekrem Cengiz
Serveti: 500 milyon dolar
-
23
23
|
87
BALIK BURCU
Bayram Yusuf Aslan
Serveti: 400 milyon dolar
-
24
24
|
87
BALIK BURCU
Fikret Öztürk
Serveti: 400 milyon dolar
-
25
25
|
87
BALIK BURCU
Necati Aslan
Serveti: 400 milyon dolar
-
26
26
|
87
KOVA BURCU
Filiz Şahenk
Serveti: 1.9 milyar dolar
-
27
27
|
87
KOVA BURCU
Mehmet Nazif Günal
Serveti: 1.6 milyar dolar
-
28
28
|
87
KOVA BURCU
Nurettin Çarmıklı
Serveti: 650 milyon dolar
-
29
29
|
87
KOVA BURCU
Cemil Kazancı
Serveti: 550 milyon dolar
-
30
30
|
87
KOVA BURCU
Erol Üçer
Serveti: 400 milyon dolar
-
31
31
|
87
KOVA BURCU
İnan Kıranç
Serveti: 400 milyon dolar
-
32
32
|
87
KOVA BURCU
Yaşar Kaptan Çebi
Serveti: 400 milyon dolar
-
33
33
|
87
OĞLAK BURCU
Hasan Çolakoğlu
Serveti: 800 milyon dolar
-
34
34
|
87
OĞLAK BURCU
Ali Ülker
Serveti: 700 milyon dolar
-
35
35
|
87
OĞLAK BURCU
Yüksel Yıldırım
Serveti: 625 milyon dolar
-
36
36
|
87
OĞLAK BURCU
Ahmet Özokur
Serveti: 600 milyon dolar
-
37
37
|
87
OĞLAK BURCU
Sevil Sabancı
Serveti: 600 milyon dolar
-
38
38
|
87
OĞLAK BURCU
Vildan Gülçelik
Serveti: 600 milyon dolar
-
39
39
|
87
OĞLAK BURCU
Kamil Yazıcı
Serveti: 575 milyon dolar
-
40
40
|
87
OĞLAK BURCU
Mehmet Torun
Serveti: 550 milyon dolar
-
41
41
|
87
OĞLAK BURCU
Mehmet Avni Kiğılı
Serveti: 500 milyon dolar
-
42
42
|
87
OĞLAK BURCU
Şeref Cengiz
Serveti: 500 milyon dolar
-
43
43
|
87
OĞLAK BURCU
Sevda Gülçelik
Serveti: 400 milyon dolar
-
44
44
|
87
YAY BURCU
Demet Sabancı Çetindoğan
Serveti: 750 milyon dolar
-
45
45
|
87
YAY BURCU
Ömer Sabancı
Serveti: 650 milyon dolar
-
46
46
|
87
YAY BURCU
İpek Kıraç
Serveti: 625 milyon dolar
-
47
47
|
87
YAY BURCU
Zeki Zorlu
Serveti: 450 milyon dolar
-
48
48
|
87
BOĞA BURCU
Şarık Tara
Serveti: 2.4 milyar dolar
-
49
49
|
87
BOĞA BURCU
Ali İsmail Sabancı
Serveti: 650 milyon dolar
-
50
50
|
87
BOĞA BURCU
Necati Kurmel
Serveti: 450 milyon dolar
-
51
51
|
87
BOĞA BURCU
Erdal Aksoy
Serveti: 400 milyon dolar
-
52
52
|
87
BOĞA BURCU
Ünal Aysal
Serveti: 900 milyon dolar
-
53
53
|
87
İKİZLER BURCU
Suna Kıraç
Serveti: 2 milyar dolar
-
54
54
|
87
İKİZLER BURCU
Mustafa Küçük
Serveti: 1.9 milyar dolar
-
55
55
|
87
İKİZLER BURCU
Faruk Eczacıbaşı
Serveti: 1.5 milyar dolar
-
56
56
|
87
İKİZLER BURCU
Sinan Tara
Serveti: 1.2 milyar dolar
-
57
57
|
87
İKİZLER BURCU
Şevket Sabancı
Serveti: 900 milyon dolar
-
58
58
|
87
İKİZLER BURCU
Emine Sabancı Kamışlı
Serveti: 650 milyon dolar
-
59
59
|
87
İKİZLER BURCU
Ayşe Verda Gülçelik
Serveti: 400 milyon dolar
-
60
60
|
87
İKİZLER BURCU
Cafer Mahiroğlu
Serveti: 400 milyon dolar
-
61
61
|
87
İKİZLER BURCU
Erol Sabancı
Serveti: 400 milyon dolar
-
62
62
|
87
ASLAN BURCU
Suat Günsel
Serveti: 1.7 milyar dolar
-
63
63
|
87
ASLAN BURCU
Sezai Bacaksız
Serveti: 1.6 milyar dolar
-
64
64
|
87
ASLAN BURCU
Mehmet Ali Aydınlar
Serveti: 1.2 milyar dolar
-
65
65
|
87
ASLAN BURCU
Deniz Şahenk
Serveti: 1.1 milyar dolar
-
66
66
|
87
ASLAN BURCU
Hamdi Akın
Serveti: 1 milyar dolar
-
67
67
|
87
ASLAN BURCU
Lucien Arkas
Serveti: 900 milyon dolar
-
68
68
|
87
ASLAN BURCU
Taceettin Aslan
Serveti: 400 milyon dolar
-
69
69
|
87
BAŞAK BURCU
Hüsnü Özyeğin
Serveti: 3 milyar dolar
-
70
70
|
87
BAŞAK BURCU
Semahat Arsel
Serveti: 2.4 milyar dolar
-
71
71
|
87
BAŞAK BURCU
Ahmet Nazif Zorlu
Serveti: 1.3 milyar dolar
-
72
72
|
87
BAŞAK BURCU
Bernand Arcas
Serveti: 800 milyon dolar
-
73
73
|
87
BAŞAK BURCU
Serra Sabancı
Serveti: 775 milyon dolar
-
74
74
|
87
BAŞAK BURCU
Ali Metin Kazancı
Serveti: 750 milyon dolar
-
75
75
|
87
BAŞAK BURCU
Demir Sabancı
Serveti: 650 milyon dolar
-
76
76
|
87
BAŞAK BURCU
Erdoğan Demirören
Serveti: 500 milyon dolar
-
77
77
|
87
TERAZİ BURCU
Erman Ilıcak
Serveti: 2.3 milyar dolar
-
78
78
|
87
TERAZİ BURCU
Rahmi Koç
Serveti: 2.2 milyar dolar
-
79
79
|
87
TERAZİ BURCU
Nezih Barut
Serveti: 750 milyon dolar
-
80
80
|
87
TERAZİ BURCU
Ali Rıza Yıldırım
Serveti: 625 milyon dolar
-
81
81
|
87
TERAZİ BURCU
Hüseyin Ağaoğlu
Serveti: 550 milyon dolar
-
82
82
|
87
TERAZİ BURCU
Kağan Gürsel
Serveti: 475 milyon dolar
-
83
83
|
87
AKREP BURCU
Bülent Eczacıbaşı
Serveti: 1.5 milyar dolar
-
84
84
|
87
AKREP BURCU
Murat Vargı
Serveti: 1 milyar dolar
-
85
85
|
87
AKREP BURCU
Olgun Zorlu
Serveti: 875 milyon dolar
-
86
86
|
87
AKREP BURCU
Dilek Sabancı
Serveti: 600 milyon dolar
-
87
87
|
87
AKREP BURCU
Ahmet Cengiz
Serveti: Serveti: 500 milyon dolar