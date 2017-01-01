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Japonya'da ortaya çıkan bulut panik yarattı

06 Mart 2017 Pazartesi, 10:00:23 HABERTURK.COM

Gizemli görüntüler Japonya'nın Kanagawa Eyaleti Fujisawa şehrinde çekildi

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    Görüntü bir arabanın penceresinden kayda alındı.  Twitter hesabından yayınlanan fotoğraflar sosyal medyada büyük dikkat çekti. 

  • 2 Japonya'da ortaya çıkan bulut panik yarattı
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    Şoför,  seyir halinde bu manzarayla karşılaştığını ve hızlıca fotoğraflarını çektiğini anlattı. 

  • 3 Japonya'da ortaya çıkan bulut panik yarattı
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    Ancak gizemli bulutun hızlı şekilde biçimini kaybettiği görülüyor. 

  • 4 Japonya'da ortaya çıkan bulut panik yarattı
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    Görüntüler üzerine açıklama yapan uzmanlar çok nadir karşılaşılan bir doğa olayı olduğunu açıkladı. Bulutun içinde rulo gibi dönen nadir bir iklim olayına şahit olduğu için çok şanslı olduğu ifade edildi. 

  • 5 Japonya'da ortaya çıkan bulut panik yarattı
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    UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

    Birleşik Krallık'ta gökyüzünde uçakta seyahat eden bir yolcunun çektiği fotoğraf akılları karıştırıyor. Bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyor gibi görünen figür, merak uyandırıyor.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 11:12
    Paran varsa range Rover paran yoksa game over gerisi boş
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 09:34
    zaman ilerledikçe ufolarında tasarımı değişiyor mu ne :D
  • Misafir 31 Mart 2017 Cuma 15:50
    istikbal göklerdedir, iyi bakın
  • Misafir 31 Mart 2017 Cuma 15:41
    Bulutun arasında oluşan bir boşluk sadece. Göz yanılması.Zaten de gölgesiyle yürüyen şekil tam örtüşmüyor. Lüzumsuz heyecanlar
  • Misafir 31 Mart 2017 Cuma 15:06
    sisin içindeki fabrika bacasından çıkan duman
  • Misafir 07 Mart 2017 Salı 01:48
    Bizi göklerden izliyor başqaaaannnn. Bluebeam uydurma diyen arkadaş de get virgin teknolojisini aç youtubeda izle. Alan atışlı ses dalgaları veya yüksek ışıma ile yansıtma teknolojilerinden bir habersin. HD kalitemi sandın. shape olarak yansıtıyorlar. Kabeye inen melekde aynı oyun. Mucizeler bitti.
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 23:37
    temel değil, namık kemal de değil, kim o zaman yahu..
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 20:14
    uçurtma o şekilde uçamaz, hologram teknolojisi o kadar gelişmedi, blue beam bir uydurmadır, kedi gökyüzünde değil, damlarda olur. geriye tek bir seçenek kalıyor o da fake değil ise uzaylı!
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 20:09
    suphanallah
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 14:52
    kıyamet yaklaşıyor
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 14:30
    UÇURTMA OLDUĞU KESİNLEŞTİ
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 13:18
    Kedi dir o, kedi.
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 12:48
    HOLOGRAM
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 10:36
    blue beam
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