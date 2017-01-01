Görüntü bir arabanın penceresinden kayda alındı. Twitter hesabından yayınlanan fotoğraflar sosyal medyada büyük dikkat çekti.
Şoför, seyir halinde bu manzarayla karşılaştığını ve hızlıca fotoğraflarını çektiğini anlattı.
Ancak gizemli bulutun hızlı şekilde biçimini kaybettiği görülüyor.
Görüntüler üzerine açıklama yapan uzmanlar çok nadir karşılaşılan bir doğa olayı olduğunu açıkladı. Bulutun içinde rulo gibi dönen nadir bir iklim olayına şahit olduğu için çok şanslı olduğu ifade edildi.
UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...
Birleşik Krallık'ta gökyüzünde uçakta seyahat eden bir yolcunun çektiği fotoğraf akılları karıştırıyor. Bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyor gibi görünen figür, merak uyandırıyor.