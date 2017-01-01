03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

37 yıldır uyum içinde giyinen çifte bayılacaksınız!

07 Mart 2017 Salı, 11:42:25 HABERTURK.COM

Instagram hesaplarında birbirleriyle uyumlu giyindikleri fotoğrafları paylaşan Japon çift, ruh eşine olan inancınızı artıracak!

  • 1
    1 | 22

    Bazı insanlar bir gömlekle pantolonu birbirine yakıştıramaz ama bu çift mükemmel uyumu yıllar önce yakalamışa benziyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 08 Mart 2017 Çarşamba 17:51
    allah mutluluğunuzu daim etsin koca yürekliler
Kalan karakter : 300