37 yıldır uyum içinde giyinen çifte bayılacaksınız!
07 Mart 2017 Salı, 11:42:25 | Güncelleme: 03 Nisan 2017 Pazartesi, 10:39:23
HABERTURK.COM
Instagram hesaplarında birbirleriyle uyumlu giyindikleri fotoğrafları paylaşan Japon çift, ruh eşine olan inancınızı artıracak!
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Bazı insanlar bir gömlekle pantolonu birbirine yakıştıramaz ama bu çift mükemmel uyumu yıllar önce yakalamışa benziyor.
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Japon çiftin bonpon511 adlı Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kusursuz uyumu gözler önüne seriyor. 37 yıldır birbirleriyle uyumlu biçimde giyinen çiftin fotoğrafları, tam şirinlik muskası...
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Karı-koca uyumunu harika bir şekilde yansıtan çiftin fotoğraflarına baktıkça mutlu hissedeceksiniz!