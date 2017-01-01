İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri

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'TOZUNU ALALIM ABİ'

Bir adam ya da çocuk ayakkabı fırçasını tam önünüze atar, siz onu yerden alıp ona verirsiniz o da size teşekkür ediyorum diye ayakkabınızı parlatı verir. Daha sonra da parasını ister, vermezseniz siz zor durumda kalırsınız İSTANBUL