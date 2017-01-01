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İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri

14 Mart 2017 Salı, 08:14:27

İşte şeytanın aklına gelmeyen soygun ve dolandırıcılık taktikleri!

  • 1 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
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    İNTERNETTEN TELEVİZYON ALDI, BAKIN İÇİNDEN NE ÇIKTI!

    İnternetten televizyon alan adam, paketi açınca karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu.

  • 2 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
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    Televizyon diye aldığı ürünü açınca tahtayla karşılaşan adam, fotoğrafları internette paylaştı.

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    Otomobilinin kapısında bu şekilde bozuk para görenler ne yapacaklarını şaşırdı.
  • 4 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
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    Bu manzarayla karşılaşan insanlar polisi arayarak, dolandırıcıların sıra dışı yöntemini öğrenmiş oldu.

  • 5 İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
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    Hırsızların bu taktiği ile siz kapınızı kilitlediğinizi düşünüyorsunuz ama bozuk para sayesinde aslında kapınızın açık kalması sağlanıyor.

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YORUMLAR 6
  • haberturk_takipcisi 20 Mart 2017 Pazartesi 13:13
    :) :)
  • Misafir 20 Mart 2017 Pazartesi 01:27
    madride gidersem bu uyarılarınızı dikkate alacam
  • Misafir 19 Mart 2017 Pazar 23:04
    değişik
  • Misafir 16 Mart 2017 Perşembe 11:42
    güzel haberler sevdim ögrenmek güzel kimbilir belki bizimde basimiza gelebilir aklımızda bulunsun
  • Misafir 16 Mart 2017 Perşembe 08:45
    güzel bilgilendirici ve uyarıcı bir haber olmuş
  • Misafir 16 Mart 2017 Perşembe 08:40
    güzel haber
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