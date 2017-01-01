İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri

14 Mart 2017 Salı, 08:14:27 | Güncelleme: 24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:04:04
İşte şeytanın aklına gelmeyen soygun ve dolandırıcılık taktikleri!
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İNTERNETTEN TELEVİZYON ALDI, BAKIN İÇİNDEN NE ÇIKTI!
İnternetten televizyon alan adam, paketi açınca karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu.
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Televizyon diye aldığı ürünü açınca tahtayla karşılaşan adam, fotoğrafları internette paylaştı.
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Otomobilinin kapısında bu şekilde bozuk para görenler ne yapacaklarını şaşırdı.
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Bu manzarayla karşılaşan insanlar polisi arayarak, dolandırıcıların sıra dışı yöntemini öğrenmiş oldu.
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Hırsızların bu taktiği ile siz kapınızı kilitlediğinizi düşünüyorsunuz ama bozuk para sayesinde aslında kapınızın açık kalması sağlanıyor.
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ATM'DE ŞAŞKINA ÇEVİREN DOLANDIRICILIK!
Ukrayna'da, hırsızlar şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle banka ATM'lerinden para çalıyorlar...
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Para çıkış yerine gri tonlarda bir plaka koyan hırsızlar, banka müşterisinin parayı almasını engelliyor...
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Müşteri yardım almak için ATM'den uzaklaşınca da gri plakayı çıkarıp, paralarla beraber gözden kayboluyorlar.
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Poz cihazının tuşları solgunsa dikkat edin.
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Soldaki sahte cihaz sağdaki ise gerçek. İkisinin arasında yükseklik ve genişlik farkları vardır.
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Alışveriş yaparken bunlara mutlaka dikkat edin. Eğer kredi kartınız cihaza girdiğinde sadece ucu görünüyorsa cihaz sahte olabilir.
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Filipinler'de havaalanına gelen turistlere öyle bir tuzak kuruyorlar ki...
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Dolandırıcılar turistlerin çantalarına, onlar fark etmeden bir merni bırakıyor ve X-Ray cihazından sorunsuzmuş gibi geçmeleri için onlardan para istiyor.
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Turistler uçaklarını kaçırmamak adına istenilen parayı veriyor.
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iPhone dolandırıcılığında sınır tanımıyorlar! Kapıda ödeme seçeneğini kullanan müşteriler telefonu açınca her şey yolundaymış gibi gösterilip kabul ettiriliyor.
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İnternetten iPhone telefon siparişi veren bu adam nasıl dolandırıldığını görünce pes artık diyeceksiniz.
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Müşteri kargonun getirdiği telefonu açıp hemen telefonun çalışıp çalışmadığını deniyor.
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Telefon açılıyor ve 'boş batarya' uyarısıyla karşılaşıyor.
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Müşteri her şeyin normal olduğunu düşünüp paketi kabul edip ödemeyi yapıyor.
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Ancak daha sonra bir türlü telefonu açılmıyor. Sebebi ise dolandırıcıların kurduğu bu tuzak.
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Elbette bu olay ne bir ilk ne de son olacak.
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Zira orjinaline birebir benzeyen sahte telefonlar her yerde.
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Kucağında bebeğiyle gezen bu dilenci kadın polise yakalandığında foyası ortaya çıktı.
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Kucağındaki bebeğin oyuncak olduğu ortaya çıktı.
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ŞEHİR ŞEHİR DOLANDIRICILIK TAKTİKLERİ
Justtheflight.co.uk turistlerin hangi ülkede hangi yöntemlerle dolandırıldığını gösteren bir liste hazırladı. Listede İstanbul da mevcut...
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ARKADAŞLIK BİLEKLİĞİ
Birisi yanınıza yaklaşıp size arkadaşlık bilekliği teklif eder. İstemiyorum da deseniz vazgeçmez. Bileğinize yapışır ve bilekliği takmaya çalışır, bunu başarınca da parasını ister. Bileklik çözülüp geri vermek istenir çözülmez. Para vermek zorunda kalınır.Aynı yöntem ayrıca siz bileklikle uğraşırken dikkatinizi dağıtarak kapkaççıların cüzdanınızı çalmasıyla da sonuçlanabilir. Bu yöntemin en çok kullanıldığı şehirler: PARİS, ROMA, BARCELONA, KAHİRE...
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KIZ ARKADAŞINIZA GÜL
Bir adam ya da kadın yaklaşır ve kız arkadaşınızın eline gül tutuşturur sonra da parasını ister. Ancak çok yüksek bir para ister. Kız arkadaşınıza mahçup kalmamak için parayı ödemek zorunda kalırsınız. PARİS, ROMA, BARCELONA
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"YÜZÜK BULDUM"
Bir kadın tam sizin önünüzde yüzüğü yere bırakır ve sonra bulmuş gibi yapıp, sizin olup olmadığını sorar. Hayır dersiniz. Yüzüğü inceler "altın bu" der. Aslında altın değildir. Yüzüğü size satmaya çalışır. PARİS
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DÜŞÜRÜLMÜŞ CÜZDAN
Yerde bir cüzdan bulursunuz. Genellikle boştur. Siz o cüzdan için eğilmişken kendi cüzdanınızın gittiğinin farkına dahi varmazsanız. ROMA - UKRAYNA
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BİBERİYE
Bir kadın elindeki biberiye dalını size vermeye çalışır. Bunun size şans getireceğini iddia eder. Sonra da parasını ister. Ödemezsen ailene ve sana lanet okur. Korkarsın ve istediği parayı verirsin MADRID - YENİ DELHİ
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FOTOĞRAF
Arkadaş canlısı gözüken birİ yanınıza yaklaşıp fotoğrafınızı çekmeyi teklif eder. En iyi ihtimalle biraz para ister, en kötü ihtimalle fotoğraf makinenizi alıp kaçar BÜTÜN AVRUPA
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SOKAK MÜZİSYENİ
Biraz muhabbet edersiniz ve size CD'sini verir. CD sizin elinize geçer geçmez sizden parasını ister. Reddederseniz çevresindeki arkadaşlarıyla birlikte etrafınızı çevirir. NEW YORK
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UYUŞTURUCU SATICISI
Taksi şoförü size uyuşturucu teklif edebilir. Eğer kabul edersen kendisinin polis olduğunu iddia eder. Size hapse atacağını söyler. Bu durumdan kurtulmak için büyük miktarlarda para teklif etmek zorunda kalırsınız TAYLAND
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PAHALI TAKSİLER
Bazı taksi sürücüleri çevreyi bilmemenizden faydalanıp sizi 5 dakikalık mesafeye 1 saatte götürür. 10 liralık yola 100 lira ödemek zorunda kalırsınız DÜNYADAKİ HERHANGİ BİR ÜLKE
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GECE OTOBÜSLERİ
Seyahatseverler kimi zaman iki şehir arasında gezerken ucuz diye gece otobüslerini tercih eder. Valiz başına ekstra para isterler. Daha da kötüsü bavulunuzu açılmış bulabilirsiniz. BANGKOK
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LASTİK PATLATMA
Aracınızın lastiğinin patlatıldığını görebilirsiniz. Siz bununla uğraşırken size yardım etmek isteyen biri çıkar. Siz onunla lastiği değiştirirken bir başkası aracınızın içine girmiş, değerli eşyaları çalmaya başlamıştır bile. KOSTA RİKA
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TREN KAPKAÇILARI
Trenler genelde kalabalık olur ve içleri kapkaççılarla doludur. BÜTÜN AVRUPA
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TELEFONLA OYNAYAN KASİYER
Bir markette alışveriş yaptıktan sonra parayı ödemek için kasaya geldiğinizde kasiyer elinde telefonla oynuyorsa kredi kartınızın fotoğrafını çekiyor olabilir. BARCELONA
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YAVAŞ SAYAN KASİYER
Kasiyer parayı sayıyor ama çok yavaş. Sabrınızı kaybetmek üzeresiniz ve tamam deyip saymadan paranızının üstünü alıyorsunuz. Muhtemelen para eksik çıkacak. AVRUPA'NIN HER YERİNDE
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MÜCEVHER SATICISI
Taksici gitmek istediğiniz yerin o gün kapalı olduğunu söyleyip sizi bir arkadaşıyla tanışıtırır. O arkadaşı mücevher satıcısıdır. Sizi o mücevherleri satın alana kadar rehin tutarlar, kurtulmak için başka çareniz kalmaz. YENİ DELHİ
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'TOZUNU ALALIM ABİ'
Bir adam ya da çocuk ayakkabı fırçasını tam önünüze atar, siz onu yerden alıp ona verirsiniz o da size teşekkür ediyorum diye ayakkabınızı parlatı verir. Daha sonra da parasını ister, vermezseniz siz zor durumda kalırsınız İSTANBUL
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ÇAKMA DOKTOR
Sağlık sigortanızdan para alabilirsiniz diye size bazı tıbbi belgeler satmaya çalışanlar çıkabilir. Belgeleri yüksek fiyatlara satın alırsınız ve sonra sigorta firmasından sahte belge kullandığınız için red cevabı alırsınız. YENİ DELHİ
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SAHTE POLİS
Polis gibi görünen biri yaklaşır. Bölgede sahte para vakasının fazla olduğunu söyler ve cüzdanınızı kontrol eder ve geri verir. Cüzdandaki para eksiktir. MEKSİKO ŞEHRİ, BOGOTA, BÜKREŞ, BANGKOK
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SAHTE BİLET
Sıra beklemek istemezseniz diye size yaklaşan birinden normal fiyatın da üstünde bilet alırsınız. Sonra iş bileti kullanmaya geldiğinde biletin geçersiz ya da sahte olduğunu öğrenirsiniz. PARİS - LONDRA
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YARDIMSEVER YERLİLER
Bir adam ya da kadın, ATM'nin önünde size yardım edebileceğini söyler. Size yardım ederken pin kodunuzu gözlerler. Daha sonra işiniz bitince kapkaç yöntemiyle kartınızı çalıp içini boşaltırlar. BÜTÜN AVRUPA
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HARİTA SATICILARI
Turist olduğunuzu anlayanlar gelip size harita satmak isteyebilir. Haritayı açıp dikkatinizi dağıtırlar. Bu sırada da kapkaç gerçekleşir. BÜTÜN AVRUPA
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DİLENCİLER
Dilenciler genelde ya yaşlıdır ya da hamiledir. Onlara yardım etmek istersiniz. Bu kötü bir şey değil. Ancak dilenciler olduğu yerlerde birçok kapkaççı da gözetlemededir. BÜTÜN DÜNYA