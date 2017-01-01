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Hayatta kalma taktikleri

20 Mart 2017 Pazartesi, 09:41:05 HABERTURK.COM

Kazalarda yaşama şansınızı artıracak çok kritik bilgiler!..

  • 1 Hayatta kalma taktikleri
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    Kapıları kilitli bir aracın içinden nasıl çıkabileceğinizi biliyor musunuz?

  • 2 Hayatta kalma taktikleri
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    Kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse, kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın.

  • 3 Hayatta kalma taktikleri
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    Aracın içinde camları kırabilecek en sert cisim koltuk başlıklarının metal kısımlarıdır.

  • 4 Hayatta kalma taktikleri
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    SUYA BATAN ARAÇTAN NASIL KURTULURSUNUZ?

    Bunu kelimelere dökmek ne kadar acı olsa da trafik kazası sonucunda araçların denize veya göllere uçtuğu ve bu esnada aracın içindekilerin nefessizlikten hayatlarını kaybettikleri oluyor.

  • 5 Hayatta kalma taktikleri
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    Bu bilgiler sayesinde bir gün başınıza talihsiz bir olay gelmesi durumunda alacağınız önlemi bileceksiniz.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 28 Mart 2017 Salı 10:20
    timsah ısırınca burnuna köpek balıgı gorunce gözüne gözüne saldırın... (:
  • Misafir 21 Mart 2017 Salı 09:04
    Aslan saldırınca azına azına vuruyoruz...
  • Misafir 20 Mart 2017 Pazartesi 19:12
    Gerek kalmaz inşallah. Hepsi de feci ölümler denecek kadar acı verici. Ama tabiki birgün ölüm acısını tadacağız. Bu da kaçınılmaz.
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