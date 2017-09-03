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Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar!

23 Mart 2017 Perşembe, 12:04:34 HABERTURK.COM

Bu fotoğrafların her birinde ihmalkarlık, özensizlik, acelecilik ve kötü kararlar yer alıyor. Erkeklerin neden kadınlardan daha az yaşadığını bu fotoğraflara bakınca anlayacaksınız!

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    Bilim erkeklerin kadınlardan az yaşadığını ortaya koyuyor. Erkeklerin maruz kaldıkları şartların yarattığı sebepler bir yana, diğer sebepler bir yana... Bu fotoğraflara bakınca ihmalkarlık, özensizlik ve hatta zaman zaman resmen intiharı göreceksiniz...

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YORUMLAR 13
  • Misafir 02 Temmuz 2017 Pazar 20:36
    Bazi resimler süper ya :) Dünyanın her yerinde erkekler eve ekmek götürmek için çabaliyorlar.
  • Misafir 02 Temmuz 2017 Pazar 17:55
    Savaşlar en belirleyici etkenken bunları sıralayarak yapılan şov haber mi oluyor
  • Misafir 02 Temmuz 2017 Pazar 17:25
    Bazen öylece lazim
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 11:09
    cok güldüm valla. Allah razi olsun hazirlayandan.
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 23:21
    erkekler neden az yaşar adlı sanatsal çalışma
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 12:41
    beyin error!
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 12:15
    adam baltayla bonbayı tamir ediyor ya :)))))
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 11:28
    DUA EDİN Kİ TÜRKLERİN TEKNOLOJİSİ GELİŞİR
  • Misafir 18 Mayıs 2017 Perşembe 12:31
    Bunun için de zorunlu askerlik yok yani öyle mi?
  • Misafir 23 Mart 2017 Perşembe 19:11
    farkındalığı farklı bir şekilde anlatış
  • Misafir 23 Mart 2017 Perşembe 16:50
    very fantastic, cool
  • Misafir 23 Mart 2017 Perşembe 16:41
    güzel hazırlanmış.Çok komik fotolar idi.
  • Misafir 23 Mart 2017 Perşembe 14:00
    very dangerous
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