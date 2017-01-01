Gelmiş geçmiş en iyi 1 Nisan şakaları

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Ülkemizde de gelenek haline gelen 1 Nisan şakaları, herkesin birbirine farklı şakalar yaptığı ama bazılarının bu işi abartarak başkalarına zarar vergidiği bir gün oldu.

1 NİSAN'DA ARKADAŞININ SELASINI OKUTTU



Anadolu'da bir camide sela verilir, Ölen kişi çarşıda alışveriş için dolaşırken kendi selasını duyar ve neye uğradığını şaşırır. Koşarak camiye gidip, bu şakayı kimlerin yaptığını öğrenir. Şakayı planlayanlar hayırlı arkadaşlarıdır.