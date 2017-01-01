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Gelmiş geçmiş en iyi 1 Nisan şakaları

01 Nisan 2017 Cumartesi, 09:58:20

1 Nisan şakaları ile bu günü daha da eğlenceli hale getirmek isteyenler sıra dışı şakalar yaptılar. İşte gelmiş geçmiş 1 Nisan şakaları

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    KADIN ÇORABIYLA RENKLİ TELEVİZYON İZLEYİN!

    1962’de İsveç’in siyah beyaz yayın yapan tek televizyon kanalına 1 Nisan’da çıkan bir teknisyen, yeni ve çok basit bir teknoloji sayesinde izleyicilere renkli televizyon izleyebilecekleri müjdesi verdi. Bu yöntem ekranın önüne bir naylon kadın çorabı germekti ve yüz binlerce kişi bu öneriyi gerçekten denedi.

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