Gelmiş geçmiş en iyi 1 Nisan şakaları

KADIN ÇORABIYLA RENKLİ TELEVİZYON İZLEYİN!
1962’de İsveç’in siyah beyaz yayın yapan tek televizyon kanalına 1 Nisan’da çıkan bir teknisyen, yeni ve çok basit bir teknoloji sayesinde izleyicilere renkli televizyon izleyebilecekleri müjdesi verdi. Bu yöntem ekranın önüne bir naylon kadın çorabı germekti ve yüz binlerce kişi bu öneriyi gerçekten denedi.
AĞAÇLARDA SPAGETTİ YETİŞİYOR!
BBC'nin Panorama programı, ılık geçen kış nedeniyle ağaçlarda artık spagetti yetişmeye başladığını duyurmuştu. Habere, ağaçlardan sarkan spagettileri toplayan çiftçilerin görüntüsü eşlik ediyordu. Çok sayıda izleyici, BBC'yi arayarak spagetti ağacını nereden alabileceklerini sordu. Telefonu açan BBC yetkilileri de 'bir kutu domates soslu spagettiyi ekin ve tutması için dua edin' yanıtını veriyordu.
HAYALİ ADANIN KURULUŞUNU KUTLADILAR!
1977’de İngiliz The Guardian gazetesi, Hint Okyanusu’ndaki hayali San Seriffe ada cumhuriyetinin 10. kuruluş yıldönümünü kutlamak için 7 sayfalık ek çıkardı. Ekte cumhuriyeti oluşturan “Yukarı Kasa” ve “Aşağı Kasa” adalarının kültür ve coğrafyası ayrıntılarıyla anlatıldı.
Ülkemizde de gelenek haline gelen 1 Nisan şakaları, herkesin birbirine farklı şakalar yaptığı ama bazılarının bu işi abartarak başkalarına zarar vergidiği bir gün oldu.
1 NİSAN'DA ARKADAŞININ SELASINI OKUTTU
Anadolu'da bir camide sela verilir, Ölen kişi çarşıda alışveriş için dolaşırken kendi selasını duyar ve neye uğradığını şaşırır. Koşarak camiye gidip, bu şakayı kimlerin yaptığını öğrenir. Şakayı planlayanlar hayırlı arkadaşlarıdır.
1 Nisan Şaka Günü
1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı.