01 Nisan 2017 Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

01 Nisan 2017 Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi ( MPİ) tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 157 kişi 4 bin 661 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 625 kişi 63 lira 85'er kuruş, 3 bilen 153 bin 661 kişi ise 10 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

01 NİSAN 2017 SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 3 - 9 - 25 - 34 - 38 - 41



Çekilişte, 2 milyon 834 bin 584 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 818 bin 307 lira 45 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 15 bin 982 lira 56 kuruş kamuya aktarılacak.

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.737.336,54 TL 5 bilen kişi sayısı : 157 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.661,80 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.625 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 63,85 TL 3 bilen kişi sayısı : 153.661 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,10 TL

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SAYISAL LOTO'NUN BİR ÖNCEKİ HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 25 Mart 2017 tarihli çekilişinde 6 bilen bir kişi, 3 milyon 660 bin 939 lira 25 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 136 kişi 5 bin 939 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 326 kişi 72 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 155 bin 143 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 6 milyon 790 bin 61 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu, Ankara'nın Altındağ ilçesinden yatırdığı belirtildi.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.