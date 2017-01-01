Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 03-09 Nisan

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Cumartesi günü, iş sorumluluklarınızı üzerinize almak istemeyeceksiniz. Bazı noktalarda kendinizi toplum önünde yalnız hissedebilirsiniz. Bu süreçteki yalnızlığı, belki de daha sosyal olarak ya da müzik dinleyerek aşmanız daha doğru olabilir. Parasal konularda karşılaşacağınız iyimser tablolar, güzel adımlar sıkıntılarınızı daha kolay aşmanıza neden olabilir.