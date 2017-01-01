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Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 03-09 Nisan

02 Nisan 2017 Pazar, 09:23:56 HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 03-09 Nisan haftası burç yorumunuz...

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    Bu hafta itibarıyla 15 Nisan arasında ilişkilerinizde zorlanmalarınız tavan yapabilir. Eski ilişkilerinizin, bu alanda halledilmesi gereken konuların daha fazla gün yüzüne çıktığını göreceksiniz. Bilinçaltınızı meşgul eden ilişki konularınızı bu süreçte tamamlamaya veya halletmeye çalışın. Eski günleri, eski ilişkileri daha fazla düşünebilir ve karşılaştırmalar içinde olabilirsiniz. 

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