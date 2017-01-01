Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 03-09 Nisan

Bu hafta itibarıyla 15 Nisan arasında ilişkilerinizde zorlanmalarınız tavan yapabilir. Eski ilişkilerinizin, bu alanda halledilmesi gereken konuların daha fazla gün yüzüne çıktığını göreceksiniz. Bilinçaltınızı meşgul eden ilişki konularınızı bu süreçte tamamlamaya veya halletmeye çalışın. Eski günleri, eski ilişkileri daha fazla düşünebilir ve karşılaştırmalar içinde olabilirsiniz.
Ayrıca Perşembe günü hem kariyer, hem de eğitim, seyahat, yabancılarla yapılacak olan işlerinizde olayları gözlemleyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Eğitim veya seyahat sorumluluklarınız üzerinizde gerilim ve sıkıntı oluşturabilir. Sıkıntı yaşarsanız bu olayların sizden kaynaklanıp kaynaklanmadığını bulmaya çalışın.
Cumartesi günü hem özel hayatınız, hem de parasal sorumluluklarınız sizi zorlayabilir. Sevdiğiniz kişi sizin onu anlamadığınızı düşünebilir ve daha fazla ilgili görmek isteyebilir. Köprüleri koparmadan özel hayatınızda güzel ve iyimser gelişmelere odaklanın o zaman bu süreçteki sıkıntılarınızı daha kolay atlatabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar
Bu haftabaşı Venüs arkadaş alanlarınızda 15 Nisan’a kadar sizi zorlayabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize bu dönem de dikkat etmelisiniz. Yine organizasyona, davete dayalı etkinlikleriniz varsa istediğiniz gibi olmayabilir ya da bu alanlarda sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde eski arkadaşlar, uzun zamandır ihmal ettiğiniz dostluklara daha fazla güvenebilirsiniz.
Perşembe günü ortak parasal konularınızı gözden geçireceğiniz, bu alanlarda bir takım yavaşlamalarla karşılaşacağınız bir döneme gireceksiniz. Sorumluluklarınızın ne kadarını kaldırabilirsiniz, şimdiye kadar aldığınız yol doğru mu, değil mi bunların sonuçlarını bu birkaç aylık dönemde görebilirsiniz.
Haftasonu arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize dikkat edin. Parasal konularda bazı anlaşmazlıklar ve sorunlar oluşabilir. Yine bir davetin, organizasyonun parasal konularında bazı ilişkilerinizin bozulması söz konusu. Cuma günü karşınıza gelecek olan iş fırsatlarına odaklanırsanız haftanızdaki sıkıntıları daha kolay atlatacaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar.
Bu haftabaşı itibarıyla Venüs kariyer evinize geçerek gerilemeye devam edecek. 15 Nisan’a kadar beraber iş yaptığınız insanlarla, patronlarınız veya üstlerinizle olan ilişkilerinizde bazı sıkıntılara açık olabilirsiniz. Kadınlardan yana sorunlar yaşanabilir. Ya da kariyerinize etki eden, daha önceden tanıdığınız bir kadın bu dönemde yeniden karşınıza gelebilir, beraber çalışabilirsiniz.
Bu haftasonu özel hayatınızda sizi zorlayan durum ve olaylar söz konusu olacak. Göz önünde olacağınız yerlerde, sevdiğiniz insanla kopmalar, sorunlar, sıkışmalar, ilişkinizin zor bir noktaya taşınması gibi etkilere karşı lütfen dikkat edin. Bu haftaki olumsuzlukları sosyal çevrenizdeki güzel gelişmeler, aşk hayatınızdaki olumlu adımlarla dengelemeye çalışın. Yine çocuğunuzla olan bağlantınız zorlukları kolay aşmanıza neden olabilir.
Bu haftabaşı itibarıyla eğitim, seyahat veya yabancılarla yapılacak işlerinizde 15 nisan a kadar sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Hukuk, medya işlerinizde de işler tersine dönebilir. Dış ortamlarda, sizi daha az tanıyan insanlarla olan ilişkilerinizde sorunlar oluşabilir.
Perşembe günü iş, hizmet ve sağlık alanlarınızdaki kararlarınızı ve uygulamalarınızı gözden geçireceğiniz bir döneme gireceksiniz. Birkaç ay boyunca sınırlarınızı, iş hayatınızda yaptıklarınızı, attığınız adımların hayatınızı destekleyip, desteklemediğini görebilirsiniz. Bu hafta özellikle haftasonu işle ilgili konularda daha önceden çok iyi anlaştığınız, görüştüğünüz ve ilişki içinde bulunduğunuz insanlarla olan ilişkilerinizde birtakım sıkıntılar, kopmalar, yanlış anlaşılmalar ve bu anlaşmazlıklar sonucunda da birtakım zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir.
Bu haftabaşı venüs ortak parasal alanlarınızda geriliyor. 15 Nisan a kadar önemli bir borcun altına girmemeye çalışın. Parasal işlerinizde, aracı kurumlarla olan bağlantılarınızda sıkıntılar yaşamaya açıksınız. Yine eşinizin veya ortağınızın parasal konulardaki ilişkilerinde sorunlar ortaya çıkabilir.
İş, hizmet ve sağlık evinizin yöneticisi Satürn Perşembe günü itibarıyla gerilemeye başlayacak. Bu tarihten sonra belki de çok hızlı adımlar attığınız işinizde, yavaşlamalar, durağanlıklar hissedebilirsiniz. Birkaç aya yayılacak olan bu süreçte aslında işinizde ve projelerinizde hangi noktalarda yanıldığınızı, hangi noktalarda zorlandığınızı görmek adına bu süreci kullanmalısınız. Yine aşk hayatınızda veya çocuk sorumluluklarınızı gözden geçirebilirsiniz.
Bu haftasonu çok hızlı adımlar attığınız işinizde, yavaşlamalar, durağanlıklar hissedebilirsiniz. Maddi konularda ilişkilerinizde bazı çıkmazlar ve sorunlara açıksınız. Parasal harcamalar kabusunuz olabilir. Yine aşk hayatınızda kendi bildiğinizi yapmak ve bunu karşı tarafa diretmek sizi zorlayabilir. Düşüncelerinizdeki olumlu tarafa odaklanmaya çalışın lütfen...
Bu haftasonu ilişkilerinizde birtakım sıkıntılar oluşabilir. Bir ilişkinin sonlanması, ilişkide tansiyonlu durumların ortaya çıkması, kendinizi yalnız hissetme, aile sorumluluklarınızı sadece kendinizin üstlendiğini düşünme ya da karşı tarafın bu şekilde düşünmesine dikkat edin. Parasal konulardaki güzel seçenekler sıkıntılarınızı kolay atlatmanıza neden olabilir. İlginizi biraz bu tarafa kaydırmaya çalışın.
Bu haftabaşı iş, hizmet alanlarınıza gerileyerek geçen Venüs, iş hayatınızdaki kadınlarla olan ilişkilerinizde sıkıntıları ortaya çıkarabilir. İyi yanından bakacak olursak, daha önceden iş yaptığınız, parasal sıkıntı yaşadığınız bir kadından teklif alabilirsiniz. 15 Nisan a kadar karar vermeyin ve şartları gözden geçirin. Yine bu dönemde sağlığınızda daha önceden yaşadığınız bazı sorunlarda karşınıza gelebilir.
Cumartesi günü, özellikle iş hayatınızda zorlanabilirsiniz. Sıkıntılarınızı ve problemlerinizi göstermek istemeyeceksiniz ama içten içe bir anlamda hayatın sizi zorladığını ve yalnız bıraktığını düşünebilirsiniz. İş ilişkileriniz ve sağlıkla ilgili konularda sorun ve problemler devreye girecek. Bu süreçte yapmanız gereken, hangi noktalarda hata yaptığınızı keşfetmek ve hayatın size verdiği ipuçlarını iyi toplamak olmalı sevgili Teraziler. Cuma gününden alacağınız olumlu etkilerle sizi yukarıya taşıyacak olan bu hafta ilişkileriniz olacak, bu noktayı atlamayın.
Perşembe gününden sonra yakın çevre evinizin yöneticisi Satürn, para evinizde gerilemesine başlayacak. Parasal konularda bazı sorun ve aksiliklere açık olacaksınız ya da yakın çevrenizin sorumluluklarıyla daha fazla uğraşmak sizi bir parça da olsa yorabilir. Bu tarihte özellikle hayatınızla ilgili girişimlerinizi kullanmak adına bazı fikirlerinizi ortaya dökmekten kaçınmayacaksınız sevgili Akrepler.
Cumartesi günü hem aşk hem iş ilişkilerinizin bozulma ihtimali olabilir. Aşırı iyimserlikle hareket etmeyin, riskli işlerden kaçının, ilişkilerinize her zamankinden daha fazla özen gösterin. Sahip olduklarınızı sorgulayabilir, sevdiklerinize ters davranabilirsiniz. Bu hafta tüm bunlar olurken sizi koruyan, iş hayatınızda karşınıza fırsatları çıkaracak yeni oluşumlara da hazır olun sevgili Akrepler.
Bu haftabaşı itibarıyla 15 Nisan’a kadar ailenizdeki insanlarla ilişkilerinizde sorunlar yaşanabilir. Evinizde, ailevi ortamlarda ilişkilerinizde sıkıntılara hazırlıklı olun. Dekorasyon, tadilat veya tamirat işleriniz varsa sorunlara açık bir dönem olabilir. Bu dönemde aranızın bozuk olduğu aile büyükleri, akrabalarınızla sorunları halletmek için uygun bir dönem içinde olacaksınız.
Perşembe günü itibarıyla hayatınızı birkaç aylığına gözden geçireceksiniz. Önemli adımlarınızın ve kararlarınızın gelişen hayatınıza ne kadar uyum sağladığını, gerçek sınırlarınızı bu süreçte farkedebilirsiniz. Parasal konulardaki kararlarınızı da gözden geçirebilirsiniz. Cumartesi günü aile hayatınızdaki sıkıntı ve problemler yaşamaya açıksınız.
Ailenizden bazı insanlarla anlaşmak kolay olmayacak. Kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Bu süreçte olayları gözünüzde çok büyütmeyin ve abartmayın, olabildiğince sakin olmaya çalışın. Sakinlik size iyi gelecek ve bu süreç geçtikten sonra kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Sosyal çevreniz ve aşka olan düşkünlüğünüz, sanatsal işleriniz ve hayat hareketliliğiniz bu dönemdeki sıkıntıları daha rahat atlatmanıza neden olabilir. Bu tarafa daha fazla odaklanmalısınız.
Bu haftabaşı itibarıyla 15 Nisan a kadar satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, ulaşım, teknoloji ve bilgisayar alanlarınızda bazı ilişki skıntılarına hazırlıklı olun sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Yine yakın çevrenizdeki kadınlarla sıkıntılara ve sorunlara açık olacaksınız. Şimdiye kadar birbirinizi desteklediğiniz fikirlerde sorunlar oluşabilir. Eski akrabalar, uzun zamandır görmediğiniz kardeşlerinizle bir araya gelmek, dargınsanız barışmak için anlamlı bir dönem olabilir.
Perşembe günü itibarıyla, birkaç ay boyunca hayat sizi biraz zorlayabilir. Hayatınızda kontrol edemediğiniz noktaları iyi farketmeli, buna göre daha öncesinden verdiğiniz kararları gözden geçirmelisiniz. Bundan sonraki dönemde olayları daha içselleştirerek, birazcık daha gözlemleyerek yolunuza devam etmeli, ortaya çıkan sıkıntı ve problemlerde asıl konunun ne olduğunu gözden kaçırmadan ilerlemelisiniz.
Cumartesi günü bazı ilişkilerinizde sonlanmalar, sıkıntı ve problemler oluşabilir. Yakın çevrenizdeki insanların hayatında bu sıkıntıları siz de yaşayabilir ya da onlarla olan bağlantılarınızdaki sıkıntıların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Bu hafta hayatı kariyer ve aile hayatınızda daha farklı ve rahat karşılayabilirsiniz sevgili Oğlaklar.
Perşembe günü sosyal ilişkilerinizi, takım çalışmalarınızı, gruplarla yapılacak olan işlerinizi, arkadaşlıklarınızı gözden geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Organziasyona, davetlere, etkinliklere dayalı işlerde üstlendiğiniz sorumlulukları gözden geçirebilir, sıkıntılarınızdaki temel sorunları bu dönem içinde farkedebilirsiniz.
Cumartesi günü, ilişkilerinizde kendinizi yalnız, yorgun, sıkıntılı hissedebilirsiniz. Özellikle ticari ilişkilerinizde veya parasal konularda zorlanmalar karşınıza gelebilir. Neyse ki, sosyal çevrenize beraber harekete geçeceğiniz konularda hırslarınızı ortaya koyabilirsiniz. Düşüncelerinizde oluşan pozitif ve iyimser havayı bu hafta hiç kaybetmeyin, değişik fırsatlarınız haftasonu karşınıza gelebilir.
Bu haftabaşı itibarıyla 15 Nisan arasında kendinizle, fiziki sağlığınız ve görünüşünüzşe ilgili konularda zorlanmalar oluşabilir. Bu dönemde yorgun, isteksiz olabilirsiniz. Kişisel evinizde gerileyen venüs istemediğiniz sonuçları karşınıza getirebilir. Özel ilişkilerinize de dikkat etmelisiniz. Venüs gezegeni astrolojide estetiği ve güzelliği temsil ettiğinden yine saçınızı, kıyafetlerinizi bu süre arasında değiştirmemeye, bu alanlarda önemli kararlar almamaya özen gösterin. Estetik ve cilt uygulamalarından kaçının.
Cumartesi günü, iş sorumluluklarınızı üzerinize almak istemeyeceksiniz. Bazı noktalarda kendinizi toplum önünde yalnız hissedebilirsiniz. Bu süreçteki yalnızlığı, belki de daha sosyal olarak ya da müzik dinleyerek aşmanız daha doğru olabilir. Parasal konularda karşılaşacağınız iyimser tablolar, güzel adımlar sıkıntılarınızı daha kolay aşmanıza neden olabilir.