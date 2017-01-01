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Hande Kazanova burç yorumları
YAŞAM

03-09 Nisan 2017 haftalık gezegen hareketleri

Bu hafta hangi burç neler yaşayacak? HTGAZETE/HANDE KAZANOVA

02 Nisan 2017 Pazar, 14:13:41 Güncelleme: 14:14:38

Haftaya Ay Yengeç burcundayden aile, yuva, evimizle ilgili konular, güvenliğimizle ilgili temalara odaklanarak giriş yapıyoruz.

Bu Pazartesi Venüs’ün Balık burcuna kaymasıyla beraber (29 derece Balık scheat takım yıldızıyla birleşmesi) birkaç gün boyunca ilişkilerimizde zihinsel pasiflik, gerçeklerden kaçış, başkalarını suçlama, ilgisizlik, kabalık, paranoya ve manik depresif davranışlar görülebilir. Bu dönemde karşımıza çıkan ilişkileri iyice gözlemlemeli, sonuca varmadan önce Venüs’ün düzelmesini beklemeliyiz. Yine Nisan ayında Venüs gerilemesini değerlendirirsek, hem ilişkilerimizde, hem de maddi konularda 08-15 Nisan arası, 17-22 Nisan arasında dikkatli olmalıyız.

Perşembe günü itibarıyla, Satürn Yay burcunda gerilemesine başlıyor. Din, felsefe, yabancılarla yapılacak olan işler, farklı kültürler, akademik konular, yüksek eğitim, hukuki meseleler, göçmenlik ve turizmi ilgilendiren olaylar, ticari atılımlar, ithalat, ihracat, medya, yayıncılık ve geleceğimizi ilgilendiren işlerimizde 5 ay boyunca yaşadıklarımızı gözden geçirmeli, sıkıntı ve sorun yaşadığımız konuları belirlemeli ve satürn düzeldiğinde tüm bu hatalarımızı düzeltmek için harekete geçmeliyiz. İçsel sorgulamalarımız bu dönemde bu konularda artabilir. Bir fikre, bir inanca ne kadar sağlam tutunduğumuzu, kendi gerçekliğimize ne kadar fanatik yaklaştığımızı farkedebiliriz.


Cuma günü devreye giren Güneş- Jüpiter karşıtlığı bu hafta karşımıza gelecek olan sıkıntılar arasında, güneş’in bulutlar arasından kendisini göstermesine benziyor. Cuma günü iyimser, aşırı abartılı tavırlarla bize birşey olmaz yaklaşımlarına karşı dikkatli olalım. Yine de karşımıza çıkacak olan fırsatlar yüzümüzü güldürebilir.

Cumartesi günü bazı ilişkilerde bitişler, sonlanmalar ve sıkıntılar görülebilir. Devreye giren Venüs- Satürn karesiyle kendimizi mutsuz, yalnız hissedebiliriz. İlişkilerimizde var olan çözülmemiş sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bağlanmak, sorumluluk almak kolay olmayabilir.

Pazar günü Güneş-Plüton karesiyle güç savaşlarından kaçınmaya çalışalım.

Herkese iyi haftalar...

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