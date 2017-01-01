İstanbul'un en iyi 8 hamburgercisi

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1- Carl's Junior

Bir hamburger ziniciri olan Carl's Junior'ı hemen hemen her yerde görmek mümkün. Seçtiğiniz menünün dışında içeceklerinin sınırsız olması hamburger severlerin dikkatıni çekiyor. Hamburgerlerin hem damakta bıraktığı tat hem de hızlı servisi ile oldukça fazla tercih ediliyor.