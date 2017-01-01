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İstanbul'un en iyi 8 hamburgercisi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:47:19 HABERTURK.COM

Eskiden hamburger sadece bir fast food ürünü sayılırken, artık büyükten küçüğe herkes hamburger yemek için doğru yerler arıyor. İşte İstanbul'da gidebileceğiniz 8 hamburgerci...

  • 1 İstanbul'un en iyi 8 hamburgercisi
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    1- Carl's Junior

    Bir hamburger ziniciri olan Carl's Junior'ı hemen hemen her yerde görmek mümkün. Seçtiğiniz menünün dışında içeceklerinin sınırsız olması hamburger severlerin dikkatıni çekiyor. Hamburgerlerin hem damakta bıraktığı tat hem de hızlı servisi ile oldukça fazla tercih ediliyor.

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