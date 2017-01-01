İstanbul'un en iyi 8 hamburgercisi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:47:19 | Güncelleme: 05 Nisan 2017 Çarşamba, 10:59:33
HABERTURK.COM
Eskiden hamburger sadece bir fast food ürünü sayılırken, artık büyükten küçüğe herkes hamburger yemek için doğru yerler arıyor. İşte İstanbul'da gidebileceğiniz 8 hamburgerci...
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1- Carl's Junior
Bir hamburger ziniciri olan Carl's Junior'ı hemen hemen her yerde görmek mümkün. Seçtiğiniz menünün dışında içeceklerinin sınırsız olması hamburger severlerin dikkatıni çekiyor. Hamburgerlerin hem damakta bıraktığı tat hem de hızlı servisi ile oldukça fazla tercih ediliyor.
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2- Virgina Angus
Eminönü denilince genellikle herkesin aklına balık ekmek ikilisi gelir. Ancak Eminönü'ndeki Virgina Angus bu düşünceyi artık bozuyor. Gittiğinizde muhtemelen sıra bekleyeceğiniz bu hamburgerci yerli üretim ve uygun fiyatlarıyla göz dolduruyor.
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3- Nusr-et Steakhouse
Son zamanlarda akıllara et denilince “Nus-et Steakhouse” geliyor. Etleri kadar hamburgerleri de meşhur olan Nusr-et Burger'ı mutlaka denemelisiniz. Nusr-et'in hamburgerlerine Fransız sodası Perrier ve İtalyan sodası Pellegrino eşlik ediyor.
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4- Komşu Burger
Eğer butik hamburgerci arıyorsanız Komşu Burger tam size göre! Kömür ateşinde pişen etler isteğinize göre 150 veya 180 gram olarak servis ediliyor. Menüye ek olarak patates kızartması yerine soğan halkası da tercih edebilirsiniz.
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5- Egg & Burger
Egg & Burger Amerikan filmlerinden aşina olduğumuz bir konseptle karşımıza çıkıyor. 36 farklı hamburger seçeneğiyle seçim yapmak oldukça zor.
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6- Burger Lab
Hem ete doymak hem de hamburger yemek istiyorsanız, Burger Lab' a mutlaka uğramalısınız. 200 gramlık köftelerinde sadece tuz ve karabiber kullanılıyor.
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7- Biber Burger
Sos ve peynirlerine bayılcaksınız. Ayrıca diğer hamburgercilerde pek fazla tercih edilmeyen kurutulmuş biberler masanıza servis ediliyor.
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8- Burger Joint
Etlerinin Bebek kasabından temin edildiği Burger Joint'te etler antrikot, dinlendirilmiş dana pirzola, dana pirzola ve döş karışımı şeklinde hazırlanıyor. Burada soslardan çok etlerin lezzeti ön plana ortaya çıkıyor.