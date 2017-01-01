03 NİSAN 2017
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Olivia Palermo'dan zarif esintiler

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:56:33 HABERTURK.COM

Moda dünyasının en çok takip edilen isimlerinden Olivia Palermo, baharı karşıladı

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    Stil ikonu Olivia Palermo, Elle İspanya için kamera karşısına geçti. Derginin kapak yüzü olan ikonik kraliçe, Prada'nın bahar koleksiyonundan parçalar giydi. 

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