YAŞAM
Olivia Palermo'dan zarif esintiler
03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:56:33 | Güncelleme: 17:04:01
HABERTURK.COM
Moda dünyasının en çok takip edilen isimlerinden Olivia Palermo, baharı karşıladı
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Stil ikonu Olivia Palermo, Elle İspanya için kamera karşısına geçti. Derginin kapak yüzü olan ikonik kraliçe, Prada'nın bahar koleksiyonundan parçalar giydi.
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Günlük stilin modern ve rahat bir versiyonunu yansıtan konseptte gerçekleşen çekimlerin fotoğrafları Mario Sierra imzası taşıyor.
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Prada'nın yanı sıra Dolce & Gabbana, Etro, Valentino imzalı kıyafetler de yer alan çekimin styling'i Sylvia Montoliu'ya ait.
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İşte romantik dantellerden, şifon elbiselere Olivia Palermo'nun zarafet timsali anları...
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