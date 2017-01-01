05 NİSAN 2017
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Dünyanın suyu en temiz 34 yeri! Türkiye'den sadece bir yer listede!

05 Nisan 2017 Çarşamba, 11:36:40

Daily News Dig, ölmeden önce mutlaka yüzmeniz gereken dünyanın suyu en temiz 34 yerini listeledi! Üstelik listede Türkiye'den de bir yer var!

  • 1 Dünyanın suyu en temiz 34 yeri! Türkiye'den sadece bir yer listede!
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    34. Dominik Cumhuriyeti - Bahia de Ias Aguilas

    Eagles Bay olarak da bilinen bu muhteşem yer, tam 8 km uzunluğunda kumsala sahip. Dominik Cumhuriyeti ile Haiti arasında sınırda yer alıyor. Ziyaretçiler buranın en çok medeniyetten izole olmuş halini seviyorlar.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    bodrum ne alaka =)) antalyada çeşme çok daha güzel
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