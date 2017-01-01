Dünyanın suyu en temiz 34 yeri! Türkiye'den sadece bir yer listede!

22 | 34

13. Tahoe Gölü - Nevada

Tahoe Gölü, Birleşik Devletler'in Sierra Nevada kentinde bulunan büyük bir tatlı su gölüdür. Tahoe Gölü, Kuzey Amerika'nın en büyük dağ gölüdür ve 501 metre derinliğe sahiptir ve bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci en derin deridir.

Tahoe Gölü, hem Nevada hem de California'da önemli bir turizm cazibe merkezidir. Bir dizi kayak merkezi, yazlık açık rekreasyon ve turistik mekanlara ev sahipliği yapmaktadır.