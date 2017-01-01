Dünyanın suyu en temiz 34 yeri! Türkiye'den sadece bir yer listede!
05 Nisan 2017 Çarşamba, 11:36:40 | Güncelleme: 14:42:06
Daily News Dig, ölmeden önce mutlaka yüzmeniz gereken dünyanın suyu en temiz 34 yerini listeledi! Üstelik listede Türkiye'den de bir yer var!
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34. Dominik Cumhuriyeti - Bahia de Ias Aguilas
Eagles Bay olarak da bilinen bu muhteşem yer, tam 8 km uzunluğunda kumsala sahip. Dominik Cumhuriyeti ile Haiti arasında sınırda yer alıyor. Ziyaretçiler buranın en çok medeniyetten izole olmuş halini seviyorlar.
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33. Sardinya - İtalya
İtalya'ya ait adalardan biri olan Sardinya, Akdeniz'in en güzel sularından birine sahip. Turkuaz renkteki suyu ile Akdeniz'in incisi diye biliniyor.
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32. San Andres Adası - Kolombiya
İguanaları, kaplumbağaları, nadir kuş popülasyonu, muhteşem balık türleri, sayısız rengarenk canlıları barındıran doğasıyla billur suların birleşimi San Andres Adası, dünyanın en eşsiz noktalarından biri.
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31. Comino Adası - Malta
Yüzücüler ve dalgıçlar için tam bir cennet olan Comino Adası, film yapımcıları için de gözde noktalardan biri. Eşsiz doğasıyla Troy, Swept Away ve Monte Kristo Kontu filmlerine ev sahipliği yapmıştı.
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30. Torch Gölü - ABD
31 km'lik bir alana uzanan Torch Gölü, Michigan'ın en uzun gölü. Kanocular, balıkçılar ve dalgıçlar için uğrak nokta.
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29. Exuma - Bahamalar
Safir mavisi sularıyla Exuma tam bir cennet. Dünyanın en ünlü yıldızlarının tatil noktalarından biri.
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28. Bora Bora
Lüks otellere ev sahipliği yapan Bora Bora, en romantik ve en güzel balayı lokasyonlarından. Berrak sularında yüzüp, bembeyaz kumlarında güneşlenmek dışında, köpek balığı beslemek gibi heyecanlı aktivitelere de ev sahipliği yapıyor.
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27. Culebra Adası - Porto Riko
Porto Rikolular için Culebra Adası, en gözde hafta sonu kaçamağı noktalarından biri. Dünyanın en berrak suya sahip noktalarından biri olan Culebra Adası, bembeyaz plajları, palmiyelerle çevrili evleriyle tam bir cennet.
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26. Köpek Adası - San Blas, Panama
Kartpostallardan çıkmış gibi, bembeyaz kumlu plajları, son derece dost canlısı yerli halkıyla Köpek Adası dünyanın cennet noktalarından bir diğeri. Adada turist tekneleri kıyıya yanaşıp jeneratörlerle ziyaretçilere hizmet veriyorlar.
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25. Belo Sur Mer - Madagaskar
Belo Sur Mer'e gelen ziyaretçiler, kilometrelerce uzunluktaki bembeyaz kumlu plaj ve kusursuz berraklıktaki sularla karşılaşıyorlar. Fakat Madagaskar sularında mevcut olan durum burada da geçerli; Belo Sur Mer suları güçlü gelgitlere sahip olduğu için yüzmek riskli.
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24. Tioman Adası - Malezya
Malezya'ya ait minicik bir ada olan Tioman Adası, dalmaktan hoşlananlar için ideal bir nokta. Sekiz ana köye sahip olan Tioman Adası, yoğun bir ormanlıktır aslında. Ada mercan resifi ile çevrili olduğu için popüler bir tüplü dalış noktasıdır. Gümrüksüz statüye sahip olan ada çok sayıda tatil yeri ve dağ evleriyle çevrilidir.
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23. Arnensee - İsviçre
Arnensee, İsviçre'nin Bern kantonunda bir göldür. Dileyenler berrak ama serin sularında yüzebilecekleri gibi, balık tutabilir ya da piknik yapabilirler. Ayrıca Arnensee, yürüyüş için ideal bir yerdir.
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22. Playa Blanca - Kolombiya
Playa Blanca, Baru Adası'nda Cartagena'nın ana limanından tekneyle yaklaşık 1 saat kadar uzaktadır. Tertemiz plajıyla Karayipler'in incisi diyebiliriz. Sakin ve sıcak suyuyla, şnorkel ile dalma ve yüzme için muazzam bir yerdir.
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21. Koh Phi Phi Don - Tayland
Phi Phi Adaları'nın adasında en geniş olan adadır Koh Phi Phi Don ve tek daimi yerleşim yeridir. Ayrıca ada takımındaki tek volkanik olmayan çoğunluğu kireç taşından oluşan adadır. Feribotla ulaşım sağlanan adada 11.00-15.00 saatleri arasında ziyaretçi oranı oldukça yüksek.
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20. Aitutaki - Cook Adaları
Aitutaki, Cook Adaları'nı oluşturan 15 adadan biridir. Yaklaşık 2.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Ve Cook Adaları'nın en çok ziyaret edilen ikinci adasıdır.
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19. Corfu - Yunanistan
Korfu, İyon Denizi'ndeki bir Yunan adasıdır ve Yunan mitolojisinin başlangıcından itibaren Yunanistan tarihine bağlıdır.
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18. Rio Azul - Arjantin
Arjantin'de Patagonya bölgesinde bulunan kısa bir nehir. Buzul beslemeli bir nehir olduğu için hayli soğuktur. Vahşi dalgalanmalara eğilimli olduğu için yağış dönemlerinde çok agresif tepkiler verir. Hızlı bir akışa sahip olduğundan su sporcuları için tercih sebebidir.
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17. Hanauma - Hawaii
Hawaii'nin Oahu Adası'nda bulunan Hanauma Körfezi, çok iyi korunmuş bir doğal güzelliğe sahip. Yüzlerce tropik balık türü, sakin ve berrak sularıyla mükemmel bir keşif noktası.
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16. St George - Bermuda
St George, Bermuda'nın doğu ucunda yer alır ve bir UNESCO dünya mirası alanıdır.
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15. Primosten - Hırvatistan
Primošten, Hırvatistan'da bir kasaba. Güneyde Adriyatik kıyısındaki Šibenik ve Trogir şehirleri arasında yer alır. Primošten'in en büyük plajı Raduča, küçük kısmı Mala Raduča, Hırvatistan'ın en güzel 10 plajından biridir.
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14. Cayos Cochinos - Honduras
Cayos Cochinos veya Cochinos Cays, Honduras'ın kuzey kıyılarında La Ceiba'nın 30 kilometre kuzeydoğusundaki iki küçük adadan oluşan grup ve 13 küçük mercan küveti grubudur. Adalar, Deniz Koruma Bölgesi olup, Mezo-Amerikan Bariyersiz Reef olarak bilinen dünyanın ikinci büyük mercan resifi sisteminin parçasıdır.
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13. Tahoe Gölü - Nevada
Tahoe Gölü, Birleşik Devletler'in Sierra Nevada kentinde bulunan büyük bir tatlı su gölüdür. Tahoe Gölü, Kuzey Amerika'nın en büyük dağ gölüdür ve 501 metre derinliğe sahiptir ve bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci en derin deridir.
Tahoe Gölü, hem Nevada hem de California'da önemli bir turizm cazibe merkezidir. Bir dizi kayak merkezi, yazlık açık rekreasyon ve turistik mekanlara ev sahipliği yapmaktadır.
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12. Puerto Ayora - Galapagos Adaları
Puerto Ayora, Ekvator'un Galápagos kentinde bulunan ve Santa Cruz Adası'nın güney kıyısında yer alan bir şehirdir. Tortuga Körfezi, denizci iguanaları, kuşları, galapagos yengeçlerini ve beyaz ucu reef köpekbalıklarını ve dev galápagos kaplumbağa yerini alabileceğiniz doğal bir mangrove görüntüleyebileceğiniz Puerto Ayora'nın merkezine kısa bir yürüme mesafesindedir.
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11. Panari Adası - Japonya
Aragusuku olarak da anılan Panari, Yaeyama Adaları'ndan biridir. Dünyanın en iyi dalış yerlerinden biri olarak bilinir. 400'den fazla mercan, 5 çeşit deniz kaplumbağası, manta ışınları, balina köpekbalığı ve her tür tropikal balık türü, hepsi Okinawa civarında yaşar.
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10. Calanque de Sormiou - Fransa
Fransa'nın en zarif noktalarından biridir. Fransa'nın dört bir alanından yürüyüşçülere ve tırmanışçılara ev sahipliği yapar. Turkuazdan koyu maviye uzanan skalada mavi suları vardır.
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9. Bonito - Brezilya
Bonito, zemindeki kireç taşı nedeniyle suyu muazzam bir şekilde filtrelenir. Müthiş berrak sulara sahip olan bu bölgedir burası. Bir dizi balık ve bitki türü bu yüksek kalsiyum ortamına adapte olmuştur, böylece tüm nehirler yaşam boyu ve şaşırtıcı bir ziyaret mekanı oluştururlar.
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8. Jenny Gölü - Wyoming
Jenny Gölü, birçok yürüyüş parkuru, doğal tekne gezintileri ve Teton Range'in en yüksek doruklarına çıkan önemli tırmanma rotalarına hızlı erişim ile Grand Teton Milli Parkı'nda önemli bir odak noktasıdır.
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7. Sabah - Malezya
Sabah, Malezya'nın 13 üye ülkesinden biridir ve en doğudaki devletidir. Borneo Adası'nın kuzey kesiminde yer almaktadır. Sabah sahillerinin ötesinde, Malezya'nın en büyük adası olan Pulau Banggi'nin de bulunduğu büyük bir dalış cazibe merkezi haline gelen bir dizi ada ve mercan kayalığı bulunmaktadır.
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6. To Sua Okyanus Çukuru - Samoa
Samoa'nın Lotofaga Köyü'nde bulunan bir berrak su havuzudur To Sua Okyanus Çukuru. Büyük bir yüzme alanıdır. 30 metre derinliğindeki bu noktaya ziyaretçiler merdiven ile ulaşıyorlar.
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5. Cala Macarelleta - İspanya
Macarelleta, denizin turkuaz sularının sakin bir havuzu olduğu ince beyaz kumla pastoral bir koydur. Çam ağaçları ve holm meşe kaplı tepelerde barındırılan bu kışın bile güneşlenmek için yeterince sıcaktır.
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4. Cayo Coco - Küba
Muhteşem plajları, Kuzey kıyısındaki masif mercan kayalıklarıyla dünya çapındaki dalıcıları cezbeder.
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3. Bodrum - Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesi, mavinin 50 tonunu barındıran müthiş tabiatıyla sadece Türk turizminin değil, dünya çapında turizmin en çok tercih edilen noktalarından biridir.
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2. Maldivler
Hint Okyanusu'nda yer alan Maldivler, dünyanın coğrafi olarak en dağılmış alanlarından biridir. Berrak suları ve yaban hayatı ile dünyanın dört bir yanından turist ağırlar.
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1. Linapacan Adası - Filipinler
Linapacan Adası, Filipinler'e bağlı bir yerleşim yeridir. Dünyanın en temiz suyu olarak kabul görmüştür.