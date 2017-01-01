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Modest Fashion Week Londra geri sayımda

Dünya muhafazakâr modasının önde gelen isimleri, Modanisa sponsorluğunda düzenlenecek "London Modest Fashion Week (LMFW)" kapsamında Londra’da bir araya geliyor

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:45:08 Güncelleme: 17:47:41

Modanisa Modest Fashion Week, muhafazakâr giyim sektörünü dünyaya tanıtmak, sektörün önde gelenleri arasında ağ kurmak ve trendlere yön vermek amacıyla düzenlenen dünyanın en prestijli muhafazakâr moda etkinliği olma yolunda güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

“London Modest Fashion Week”, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen muhafazakâr modacıları, ünlü moda bloggerlarını moda severler ve muhafazakâr giyim sektörünün temsilcileri ile 15 - 16 Nisan 2017 tarihleri arasında Londra’nın bir araya getiriyor. Türkiye, İngiltere, Endonezya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 20'yi aşkın ülkeden müslüman tasarımcılar, sektör liderleri iki gün boyunca muhafazakar giyim endüstrisine yön verecek tasarımları ve trendleri paylaşacak, yeni iş birliklerine imza atacaklar.

Somali asıllı Amerikalı dünyaca ünlü model Halima Aden defilede podyuma çıkacak ve modaseverlerle buluşacak.

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