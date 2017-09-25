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Şehirlerini terk etmek zorunda kalan 1 milyon 5 yüz bin kişiden biri olarak kırsalda doğanın içinde yetişmesinin açık alanlara ve bahçeciliğe olan ilgisinin nedeni olarak gören Berry, ‘ Kimsenin istemediği bu alanla uğraşmak ve tasarımını yapmak çok eğlenceliydi.