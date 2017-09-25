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150 bin pet şişe ile yüzen ada yapan adam

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:07:21

İngiliz müzisyen ve çevreci Richart Sowa, Meksika'nın Karayip sahili açıklarında, pet şişeleri kullanarak ilginç bir ada inşa etti

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    Spiral Island adını verdiği adada yapay kumsal, iki gölet ve hatta bir de güneş enerjisiyle çalışan şelale bulunuyor.

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    2005 yılındaki ilk denemesinde kasırgalar yüzünden adayı yapamayan Sowa, ikinci denemesinde 7 yılını harcayarak adayı inşa eder.

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    İşte Richard Sowa'nın 150.000 pet şişe kullanarak inşa ettiği o ada...

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YORUMLAR 13
  • Misafir 02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:03
    İnsanoğlunun Bulunduğu Yeri Cennete de , Cehenneme de Çevirmesi Kendi Elinde , Malzeme Allah dan , Çaba İnsandan.
  • Misafir 23 Haziran 2017 Cuma 17:12
    yapay göl,yapay havuz,yapay süs havuzu vay be
  • Misafir 12 Haziran 2017 Pazartesi 12:36
    insan isteyince olağan üstü şeyler ortaya çıkarabiliyor
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 14:53
    aynen oyle
  • Misafir 12 Mayıs 2017 Cuma 09:20
    Türkiyede OLsa Para İle Yaptırılırdı ( Gerçi Burda kimse Gerek Duymaz )
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 15:24
    zaten fotoda gördüğün ilk baştaki iş aletleri babasının hayrına gelmiş para için değil :)
  • Misafir 06 Nisan 2017 Perşembe 18:21
    Güzel oldu ama biraz daha büyük olabilirdi
  • Misafir 06 Nisan 2017 Perşembe 14:47
    miami mi orası
  • Misafir 23 Haziran 2017 Cuma 17:14
    hayır ama birzcık daha büyük olsaydı en azından
  • Misafir 06 Nisan 2017 Perşembe 14:24
    para var huzur var.
  • Misafir 06 Nisan 2017 Perşembe 12:43
    güzel ve doğal olmuş, darısı bizdeki doğaseverlerin başına..
  • haberturk_takipcisi 06 Nisan 2017 Perşembe 12:09
    manzaralar harika :)
  • Misafir 06 Nisan 2017 Perşembe 12:08
    yahu bu aptalca şeyleri marifet diye niye yazarsınız bilmem.nesi haber ki bunun..yok adam hurdadan araba almış bilmem kaç lira harcamış da şöyle yapmış.bu ne yaaaa
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