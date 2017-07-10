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Sıfırdan yapay gölet inşa ettiler

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:07:21

  • 1 Sıfırdan yapay gölet inşa ettiler
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    ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Alan Hall adındaki bir adam, arkadaşları ve ailesinin de yardımıyla organik bir gölet inşa etti.

  • 2 Sıfırdan yapay gölet inşa ettiler
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    İşte içinde birçok canlının da yaşadığı o yapay göletin yapım aşaması ve son hali...

  • 3 Sıfırdan yapay gölet inşa ettiler
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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2000
YORUMLAR 12
  • Misafir
    Misafir 23 Haziran 2017 Cuma 17:12
    yapay göl,yapay havuz,yapay süs havuzu vay be
  • Misafir
    Misafir 12 Haziran 2017 Pazartesi 12:36
    insan isteyince olağan üstü şeyler ortaya çıkarabiliyor
  • Misafir
    Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 14:53
    aynen oyle
  • Misafir
    Misafir 12 Mayıs 2017 Cuma 09:20
    Türkiyede OLsa Para İle Yaptırılırdı ( Gerçi Burda kimse Gerek Duymaz )
  • Misafir
    Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 15:24
    zaten fotoda gördüğün ilk baştaki iş aletleri babasının hayrına gelmiş para için değil :)
  • Misafir
    Misafir 06 Nisan 2017 Perşembe 18:21
    Güzel oldu ama biraz daha büyük olabilirdi
  • Misafir
    Misafir 06 Nisan 2017 Perşembe 14:47
    miami mi orası
  • Misafir
    Misafir 23 Haziran 2017 Cuma 17:14
    hayır ama birzcık daha büyük olsaydı en azından
  • Misafir
    Misafir 06 Nisan 2017 Perşembe 14:24
    para var huzur var.
  • Misafir
    Misafir 06 Nisan 2017 Perşembe 12:43
    güzel ve doğal olmuş, darısı bizdeki doğaseverlerin başına..
  • haberturk_takipcisi
    haberturk_takipcisi 06 Nisan 2017 Perşembe 12:09
    manzaralar harika :)
  • Misafir
    Misafir 06 Nisan 2017 Perşembe 12:08
    yahu bu aptalca şeyleri marifet diye niye yazarsınız bilmem.nesi haber ki bunun..yok adam hurdadan araba almış bilmem kaç lira harcamış da şöyle yapmış.bu ne yaaaa
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