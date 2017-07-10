ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Alan Hall adındaki bir adam, arkadaşları ve ailesinin de yardımıyla organik bir gölet inşa etti.
İşte içinde birçok canlının da yaşadığı o yapay göletin yapım aşaması ve son hali...
BİR GÜNDE BAHÇESİNİ BAMBAŞKA BİR YER HALİNE GETİRDİ
ABD'de yaşayan bir kadın, evinin bahçesine süs amaçlı yapay bir gölet yaptı.
Yapay göletin aşamalarını youtube hesabından takipçileriyle paylaştı.
3 ADET LASTİKLE BAHÇESİNİ BAMBAŞKA BİR YERE ÇEVİRDİ
Sadece 3 adet otomobil lastiği kullanarak bahçesini çok farklı bir yer haline getirdi.
İşte o büyük değişim...
HER ŞEY BÖYLE BAŞLADI!
Arka bahçesindeki boşluğu değerlendirmek isteyen adam, bahçesine muhteşem bir havuz yaptırdı. İşte kare kare o inanılmaz değişim...
HAVUZ YAPMAK İSTEDİ AMA ONUN YERİNE BAKIN NE YAPTI
Reddit kullanıcısı "power-cube" evinin bahçesine bir yüzme havuzu yapmaya karar verdi.
Havuzun toplam maliyetinin 30 bin dolar olduğunu öğrenince fikrini değiştirdi ve bahçesine havuz yerine doğal bir göl yapmaya karar verdi.
Projeye başlamadan önce gölü yapacağı sınırları belirledi ve iki küçük çocuğunun yardımıyla toprağı kazma işine başladı.
3 yıllık uğraşı sonucu küçük bir plajı, şelalesi, içinde bitki ve balıklarla dolu olan bir göl yaptı.
İşte ABD'li adamın yaptığı gölün kare kare fotoğrafları...
HİÇBİR YARDIM ALMADAN BAHÇESİNE HAVUZ YAPTI
Evinin bahçesinde kullanmadığı alanı olan adam buraya kendi imkanlarıyla ama oldukça güzel bir havuz yaparak değerlendi.
İşte tek bir kişi tarafından inşa edilen havuzun kare kare yapım aşamaları...
SON HALİNE ŞAŞIRACAKSINIZ!
Arka bahçesindeki boşluğu değerlendirmek isteyen adam bakın ne yaptı...