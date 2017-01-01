Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ( MPİ) tarafından her perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 8. devrini gerçekleştirdi. Geçen hafta devreden ikramiyesi 16 milyon 527 lira olan Süper Loto'nun bugünkü büyük ikramiyesinin 20 milyonu geçmesi bekleniyor. Süper Loto sonuçları MPİ tarafından bu akşam açıklanacak. Çekiliş sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SÜPER LOTO SONUÇLARI BU AKŞAM AÇIKLANACAK

Milli Piyango İdaresi, Süper Loto'nun 494. hafta çekilişini bugün gerçekleştirecek. Geçen haftaki yapılan çekilişle birlikte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 8. kez devretti. Bu akşam yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin 20 milyona çıkması bekleniyor.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇIKAN NUMARALARI

Süper Loto'nun 494. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca 16 milyon 527 bin 37 lira 56 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 66 kişi 13 bin 719 lira 70'er kuruş, 4 bilen 4 bin 306 kişi 225 lira 70'er kuruş, 3 bilen 99 bin 956 kişi 16 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 556 bin 625 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 569 bin 556 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 437 bin 20 lira 33 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto, bu haftayla 8'inci kez devretmiş oldu.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.



Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.