YAŞAM
Nüfusu il olmaya en yakın 25 ilçe!
06 Nisan 2017 Perşembe, 15:13:43 | Güncelleme: 17:04:53
HABERTURK.COM
Bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...
-
1
1
|
25
Midyat, Mardin
Nüfus: 108.242
-
2
2
|
25
Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 112.826
-
3
3
|
25
Kahta, Adıyaman
Nüfus: 120.378
-
4
4
|
25
Edremit, Balıkesir
Nüfus: 121.437
-
5
5
|
25
Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.424
-
6
6
|
25
Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 126.824
-
7
7
|
25
Kozan, Adana
Nüfus: 129.985
-
8
8
|
25
Cizre, Şırnak
Nüfus: 133.908
-
9
9
|
25
Elbistan, Kahramanmaraş
Nüfus: 142.783
-
10
10
|
25
Ereğli, Konya
Nüfus: 142.818
-
11
11
|
25
Lüleburgaz, Kırklareli
Nüfus: 145.263
-
12
12
|
25
Bandırma, Balıkesir
Nüfus: 149.469
-
13
13
|
25
Fethiye, Muğla
Nüfus: 151.474
-
14
14
|
25
Nazilli, Aydın
Nüfus: 153.879
-
15
15
|
25
Akhisar, Manisa
Nüfus: 166.129
-
16
16
|
25
Erciş, Van
Nüfus: 173.203
-
17
17
|
25
Ereğli, Zonguldak
Nüfus: 174.619
-
18
18
|
25
Manavgat, Antalya
Nüfus: 224.664
-
19
19
|
25
İskenderun, Hatay
Nüfus: 246.639
-
20
20
|
25
Siverek, Şanlıurfa
Nüfus: 250.100
-
21
21
|
25
Çorlu, Tekirdağ
Nüfus: 253.551
-
22
22
|
25
İnegöl, Bursa
Nüfus: 255.032
-
23
23
|
25
Alanya, Antalya
Nüfus: 294.558
-
24
24
|
25
Tarsus, Mersin
Nüfus: 329.494
-
25
25
|
25
Gebze, Kocaeli
Nüfus: 357.743