07 NİSAN 2017
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Nüfusu il olmaya en yakın 25 ilçe!

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:13:43 HABERTURK.COM

Bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...

  • 1 Nüfusu il olmaya en yakın 25 ilçe!
    1 | 25

    Midyat, Mardin

    Nüfus: 108.242

  • 2 Nüfusu il olmaya en yakın 25 ilçe!
    2 | 25

    Yüksekova, Hakkari

    Nüfus: 112.826

  • 3 Nüfusu il olmaya en yakın 25 ilçe!
    3 | 25

    Kahta, Adıyaman

    Nüfus: 120.378

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YORUMLAR 64
  • Misafir 24 dakika önce
    Kesinlikle Ceyhan hakediyor !!!
  • Misafir 3 saat önce
    Bağcılar var birçok ilden nüfusu fazla olan ilçe.
  • Misafir 7 saat önce
    Hamikan ? unutulmuş
  • Misafir 8 saat önce
    Çorlu nüfus ve sanayi olarak çoktan hakkediyor
  • Misafir 8 saat önce
    Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi neden yok?
  • Misafir 8 saat önce
    erbaa tokat
  • Misafir 9 saat önce
    istanbul'da 750 000 nüfuslu ilçeler var
  • Misafir 9 saat önce
    nilüfer / Bursa
  • Misafir 9 saat önce
    ünye fatsa ?
  • Misafir 9 saat önce
    Alucra nerede yaw :)
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