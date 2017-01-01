06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Nüfusu il olmaya en yakın 25 ilçe!

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:13:43 HABERTURK.COM

Bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...

  • 1 Nüfusu il olmaya en yakın 25 ilçe!
    1 | 25

    Midyat, Mardin

    Nüfus: 108.242

  • 2 Nüfusu il olmaya en yakın 25 ilçe!
    2 | 25

    Yüksekova, Hakkari

    Nüfus: 112.826

  • 3 Nüfusu il olmaya en yakın 25 ilçe!
    3 | 25

    Kahta, Adıyaman

    Nüfus: 120.378

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 25
  • Misafir 9 dakika önce
    BUCA NEREDE? 800 bin nüfusu var.
  • Misafir 49 dakika önce
    Akcaabat nerede onu unuttunuz herhalde.
  • Misafir 50 dakika önce
    ÇORLU hakediyor il olmayı bence
  • Misafir 1 saat önce
    Kozan il olmalı
  • Misafir 2 saat önce
    Bergama
  • Misafir 3 saat önce
    SAMSUN BAFRA İLÇESİ BENCEDE İL OLMALI
  • Misafir 3 saat önce
    İSTANBUL BAĞCILAR 1 MİLYON İLE UZAK ARA ŞAMPİYON :)
  • Misafir 3 saat önce
    Biga'dan gerisi yalan
  • Misafir 3 saat önce
    bence olması gereken il elbistan cünkü tüm şartlarıyla hak ediyor
  • Misafir 3 saat önce
    VİRANŞEHİR 200 BİN
Kalan karakter : 300