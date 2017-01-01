Milli Piyango İdaresi ( MPİ) tarafından düzenlenen ve Ankara Balgat binasında noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi tamamlandı. Süper Loto'nun 494. hafta çekilişine göre 6 bilen çıkmadı, 20 milyon 449 bin 409 TL devretti.

Toplamda 25 milyon 243 bin 414 TL'nin dağıtıldığı Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 20 milyon 449 bin 409 TL bu hafta da devretti. Çekilişte 5 bilen 117 kişi 10 bin 431 bin 10'ar kuruş kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (6 NİSAN 2017): 04, 08, 14, 16, 32, 49

SÜPER LOTO İKRAMİYE BİLGİLERİ

6 Bilen Kişi Sayısı: 9. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye: 20.449.409,97 TL 5 Bilen Kişi Sayısı: 117 Kişi Başına Düşen İkramiye: 10.431,10 TL 4 Bilen Kişi Sayısı: 8.070 Kişi Başına Düşen İkramiye: 162,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı: 158.637 Kişi Başına Düşen İkramiye: 14,25 TL

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.