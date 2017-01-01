Bu kare HABERTURK.COM'a derece getirdi

07 Nisan 2017 Cuma, 11:56:26 | Güncelleme: 13:13:59
2017 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde HABERTURK.COM Fotoğraf Editörü Serhan Sevin, sokak fotoğrafçılığı kategorisinde ilk 50'ye girerek juri tarafından övgüye layık görüldü
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Dünya'nın en önemli fotoğraf yarışması olma özelliğini taşıyan "Sony World Photography Awards 2017"de HABERTURK.COM Fotoğraf Editörü Serhan Sevin, Açık Sokak Fotoğrafçılığı kategorisinde dereceye girerek juri tarafından övgüye layık görüldü.
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10.Yılını kutlayan "Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri"ne 2017'de rekor bir katılım gerçekleşti. Organizasyona 183 ülkeden 227.000'i aşkın fotoğraf katılırken Türkiye'den 4 fotoğrafçı finale kaldı, 4 fotoğrafçı ise juri tarafından övgüye layık görüldü.
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HABERTURK.COM Fotoğraf Editörü Serhan Sevin, Karaköy-Kadıköy vapurunda çektiği kare ile sokak fotoğrafçılığı kategorisinde juri tarafından övgüye layık görüldü. Organizasyonun kesin sonuçları ve kazananlar 20 Nisan'da belli olurken dereceye giren bütün fotoğraflar Londra'daki Sommerset House’daki Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri & Martin Parr – 2017 Sergisi kapsamında sergilenecek. Sergi sonrasında fotoğraflar dünya turuna çıkacak.
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İşte "Sony World Photography Awards 2017"da tüm dünyadan ve Türkiye'den dereceye giren bazı fotoğraflar;
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Paşa İmrek, Profesyonel Güncel Gelişme & Haberler kategorisi (Türkiye)
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Oktay Subaşı, Açık yarışma-Hareket kategorisi (Türkiye)
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Emrah Karakoç, Açık yarışma-Kültür kategorisi (Türkiye)
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Gül Yıldız, Açık yarışma-Hareket kategorisi (Türkiye)
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Burak Şenbak, Açık yarışma-Kültür kategorisi (Türkiye)
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F. Dilek Uyar, Açık yarışma-Seyahat kategorisi (Türkiye)
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Özgür Donmaz, Açık Yarışma-Sokak Fotoğrafçılığı Kategorisi (Türkiye)
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Alessandro Piredda, İtalya (Profesyonel, Mimarlık)
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Alex Andriesi (Açık Rekabet, Geliştirilmiş)
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Ami Vitale, ABD (Doğal Dünya, Profesyonel)
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Andreas Hemb, İsveç (Açık Rekabet, Vahşi Yaşam)
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Bar Kaufman, İsrail (Açık Rekabet, Vahşi Yaşam)
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Christian Vizl, Meksika (Profesyonel, Doğal Dünya)
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Dina Alfasi, İsrail (Açık Rekabet, Sokak Fotoğrafı)
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Elzbieta Kurowska, Kanada (Açık Rekabet, Doğa)
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Fan Chen, Çin (Açık Rekabet, Vahşi Yaşam)
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Foley Hits, Malezya (Açık Rekabet, Kültür)
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Frederik Buyckx, Belçika (Profesyonel, Manzara)
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Ivor Prickett, İrlanda (Profesyonel, Güncel Konular ve Haberler)
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Jan Ryser, İsviçre (Açık Rekabet, Vahşi Yaşam)
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Javier Arcenillas, İspanya (Profesyonel, Güncel Konular ve Haberler)
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John Chen, Çin (Açık Rekabet, Geliştirilmiş)
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Johnny Krüger, Almanya (Açık Rekabet, Vahşi Yaşam)
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Karl Mancini, İtalya (Profesyonel, Güncel Konular ve Haberler)