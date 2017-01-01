Bu kare HABERTURK.COM'a derece getirdi

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10.Yılını kutlayan "Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri"ne 2017'de rekor bir katılım gerçekleşti. Organizasyona 183 ülkeden 227.000'i aşkın fotoğraf katılırken Türkiye'den 4 fotoğrafçı finale kaldı, 4 fotoğrafçı ise juri tarafından övgüye layık görüldü.