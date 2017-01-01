07 NİSAN 2017
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Bu kare HABERTURK.COM'a derece getirdi

07 Nisan 2017 Cuma, 11:56:26

2017 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde HABERTURK.COM Fotoğraf Editörü Serhan Sevin, sokak fotoğrafçılığı kategorisinde ilk 50'ye girerek juri tarafından övgüye layık görüldü

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    Dünya'nın en önemli fotoğraf yarışması olma özelliğini taşıyan "Sony World Photography Awards 2017"de HABERTURK.COM Fotoğraf Editörü Serhan Sevin, Açık Sokak Fotoğrafçılığı kategorisinde dereceye girerek juri tarafından övgüye layık görüldü.

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    10.Yılını kutlayan "Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri"ne 2017'de rekor bir katılım gerçekleşti. Organizasyona 183 ülkeden 227.000'i aşkın fotoğraf katılırken Türkiye'den 4 fotoğrafçı finale kaldı, 4 fotoğrafçı ise juri tarafından övgüye layık görüldü. 

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    HABERTURK.COM Fotoğraf Editörü Serhan Sevin, Karaköy-Kadıköy vapurunda çektiği kare ile sokak fotoğrafçılığı kategorisinde juri tarafından övgüye layık görüldü. Organizasyonun kesin sonuçları ve kazananlar 20 Nisan'da belli olurken dereceye giren bütün fotoğraflar Londra'daki Sommerset House’daki Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri & Martin Parr – 2017 Sergisi kapsamında sergilenecek. Sergi sonrasında fotoğraflar dünya turuna çıkacak.

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YORUMLAR 1
  • haberturk_takipcisi 1 saat önce
    haberturk.com Fotoğraf Editörü Serhan Sevin'i canıgönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Çok güzel kareler gerçekten.
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