Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişi, Ankara Balgat binasındaki çekiliş salonunda noter huzurunda gerçekleşti. Çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi 3 milyon 701 bin 272 TL ikramiye kazandı. İşte 8 Nisan 2017 Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (8 NİSAN 2017) : 21, 22, 24, 25, 32, 49

Sayısal Loto'nun 1065'nci hafta çekiliş sonucuna göre, 6 bilen 1 kişi 3 milyon 701 bin 272 TL ikramiye kazandı. Talih kuşu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine kondu.

İKRAMİYE BİLGİLERİ

6 Bilen Kişi Sayısı: 1 Kişi Başına Düşen İkramiye: 3.701.272,80 TL 5 Bilen Kişi Sayısı: 144 Kişi Başına Düşen İkramiye: 5.745,35 TL 4 Bilen Kişi Sayısı: 9.686 Kişi Başına Düşen İkramiye: 64,80 TL 3 Bilen Kişi Sayısı: 178.503 Kişi Başına Düşen İkramiye: 9,80 TL

SAYISAL LOTO OYUN ÖZELLİKLERİ

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.