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Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (9 Nisan 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

09 Nisan 2017 Pazar, 02:14:14 Güncelleme: 02:15:42

Bugün gökyüzünde devreye giren Güneş-Plüton dik açısıyla, bir eşyamız bozulabilir veya güçlü insanlardan istediğimiz desteği görmekte zorlanabiliriz. İnatçı ve dediğim dedik tavırlarımızla, güç çekişmelerinden uzak duralım. Sabah ve öğle saatlerinde bazı duygusal tatminsizliklerimiz yüksek olurken, öğleden sonra enerjimizi daha çok ilişkilerimize yoğunlaştırabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde ve özel alanlarınızda sıkıntılara dikkat etmelisiniz. Toplumsal konuları kafanıza takabilirsiniz. Öğleden sonra özel hayatınızda daha rahat etkiler altında olacaksınız

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yabancılarla yapacağınız işlerde birtakım sıkıntılar ve bozulmalar oluşabilir. Bugün dış ortamlarda sakinliğinizi koruyun ve olmayacak işlerin bir parçası olmaktan kaçınmaya çalışın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda arkadaşlarınızla borç alışverişlerine girmemeye özen göstermelisiniz. Tutkulu davranışlarınız bazı sorunlara neden olabilir. Öğleden sonra keyfiniz yükselebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla ego sürtüşmelerine ve sorunlara açıksınız. İlişkilerinize daha özenli yaklaşmalısınız. Öğleden sonra vaktinizi ailenizle birlikte geçirmek isteyebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Etkili ve güçlü insanlarla anlaşmakta zorlanacaksınız. Bir iş seyahatinizde ya da önemli bir görüşmenizde bazı zorlanmalarınız olabilir. Fikir alışveriş- lerinize çok dikkat etmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda ve çocuklarınızla olan ilişkilerinizde para alışverişlerinize dikkat etmelisiniz. Sabah saatlerinde özel hayatınızda zorlanmalar olacak. Öğleden sonra rahatlayacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle aileniz arasında güç çekişmeleri, ego sürtüşmeleri oluşabilir. Bir eşyanız bozulabilir. Öğleden sonra daha rahat enerjilerle hareket etmeye başlayacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki insanlara kuracağınız baskı sonucunda, ilişkilerinizde güç çekişmelerine açık olabilirsiniz. Gününüz sosyal başlasa da öğleden sonra kendi alanınıza çekileceksiniz. 

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda üzerinizde söz sahibi olan insanlarla aranızda güç çekişmeleri oluşabilir. Sabah saatlerinde alacağınız haberler duygu değişimlerinizi artıracak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizdeki güçlü insanlarla birtakım tartışmalara, anlaşmazlıklara açıksınız. Bu aralar kendi bildiğinizden şaşmıyorsunuz. Bugün dış ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızda kurduklarınız ve bilinçaltı endişeleriniz yakın çevrenizle olan bağlantılarınızda sizi zorlayabilir. Bir eşyanız bozulabilir. Öğleden sonra hayatı daha rahat algılayacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda bazı güç çekişmeleri ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Özel hayatınıza gereken özeni göstermelisiniz. Sevdiğiniz insanla birbirinizi çok fazla hırpalamayın.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA

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