09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Çiğdem Birinci Avcılar
YAŞAM

Down Sendromlu Çiğdem Birinci'ye damatsız düğün yapıldı

22 yaşındaki down sendromlu Çiğdem Birinci'nin gelinlik hayali için kadın kuaförü Özlem Taşer harekete geçti, Avcılar'da herkes Çiğdem için seferber oldu

09 Nisan 2017 Pazar, 10:21:09 Güncelleme: 11:24:39 DHA

Avcılar'da oturan down sendromlu 22 yaşındaki Çiğdem Birinci'nin gelinlik giyme hayali gerçek oldu.

Ailesinin tek çocuğu olan, sempatik hareketleri ile çevresinde çok sevilen Çiğdem Birinci'nin evlerinin yanında oturan kadın kuaförü Özlem Taşer, çocukluğundan itibaren tanıdığı genç kızın işyerine saçını yaptırmaya gelen gelinleri görünce kendisinin gelinlik giyemediği için üzüldüğünü göz önüne alarak harekete geçti.



Taşer'in Çiğdem Birinci'nin özlemini ilettiği Firüzköy Trakya ve Rumeli Kültürünü Yaşatma Vakfı Başkanı Hasan Değirmenci, Avcılar Engellilere Hizmet Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar, 'Damatsız bir düğün' yapılmasına karar verdi.

ÇİĞDEM İÇİN SEFERBER OLDULAR

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de yakından tanıdığı Çiğdem Birinci'nin düğünü için Firuzköy Kentevi'nin 3'ncü katını düğün salonu olarak tahsis ederken, tüm davetlilerin salona getirilip-götürülmesi için araç desteğinde bulunurken Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden Gülhan Kemik'i gelinin ihtiyaçlarının karşılanması için görevlendirdi.



HİÇBİR AYRINTI UNUTULMADI

Düğün için tüm ayrıntılar göz önünde bulunduruldu, bastırılan davetiyeler dağıtıldı, salona yaklaşık 200 davetli geldi. Üzerinde bembeyaz gelinlikle gece boyunca yerinde duramayan, gelin çiçeğini zaman 'Bekar kızların yakalaması' için geriye atan Çiğdem Birinci yakınları ve kendisi gibi down sendromlu diğer gençlerle gece geç saatlere kadar oynadı, halay çekti.



GELİN HALAYI OYNANDI, TAKI TÖRENİ YAPILDI

Belediye Başkanı andan Toprak Benli de geceye gelerek gelini kutlarken, 'Gelin halayı'na bir süre eşlik etti ve altın taktı. Damatsız düğünün son bölümünde takı töreni yapıldı. Anne Pakize Birinci, gelin olan kızına altın bilezik takarken, AVENDER Başkanı Vardar, geline tablet hediye etti. Ayrıca davetliler takı kuyruğuna girdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
    Hoşça kalın
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İçinden çıkanlar şoke etti!
YAŞAM

İddiaya girip parmağını deliğe soktu, son anda ...
İnsanlık ölmemiş dedirten fotoğraflar
YAŞAM

İnsanlık ölmemiş dedirten kare!
Ozan Güven: Kısa yazmayı unutmuş yazarlar
YAŞAM

"Duygusal olarak bir kıskançlık yaşamıyorum ama..."
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (9 Nisan 2017)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Sayısal Loto sonuçları (8 Nisan 2017)
YAŞAM

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
2017 Babalar Günü ne zaman?
YAŞAM

Babalar Günü ne zaman?
Ozan Güven: Kısa yazmayı unutmuş yazarlar
YAŞAM

"DUYGUSAL OLARAK BİR KISKANÇLIK YAŞAMIYORUM AMA..."
Down Sendromlu Çiğdem Birinci'ye damatsız düğün yapıldı
YAŞAM

HELAL OLSUN! ÇİĞDEM'İ MUTLU ETMEK İÇİN BAKIN NELER YAPTILAR!
İnsanlık ölmemiş dedirten fotoğraflar
YAŞAM

İNSANLIK ÖLMEMİŞ DEDİRTEN KARE!
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (9 Nisan 2017)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?
İçinden çıkanlar şoke etti!
YAŞAM

İDDİAYA GİRİP PARMAĞINI DELİĞE SOKTU, SON ANDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ!
Yeşil tonlarda dekore edilmiş 49 mutfak
YAŞAM

YEŞİL TONLARDA DEKORE EDİLMİŞ 49 MUTFAK