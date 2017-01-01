Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 10-16 Nisan

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Bu Pazartesi Merkür ortaklaşa parasal alanlarınızda gerileyecek sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bu tarihten sonra 20 Nisan ‘a kadar alacak-verecek işlerinizi iyi kontrol edin. Banka işlemleriniz varsa yanlış ifadelere ve başınıza gelebilecek ufak tefek sıkıntılı durumlara karşı hazırlıklı olun. Bir borç altına girmeyin ve kredi almamaya özen gösterin. Özellikle sponsorlarla veya ortaklıklarla yapılacak anlaşmalar için bu süreçte dikkatli olmalısınız. Daha önceden konuşulmuş ve görüşülmüş konuları bitirmek ve tamamlamak açısından Merkür’ün bu gerileyişini kullanabilirsiniz.