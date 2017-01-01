Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 10-16 Nisan
09 Nisan 2017 Pazar, 22:46:17 | Güncelleme: 23:35:17
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 10-16 Nisan haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Bu haftabaşı Merkür gerilemeye başlıyor. 10 Nisan- 20 Nisan arasında maddi konularda önemli görüşmelerden ve başlangıçlardan sakınmalı, riskli işlerden uzak durmalısınız sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Para harcamalarından ve önemli ticari girişimlerden sakının ve yakın çevrenizdeki iletişim sıkıntılarına dikkat edin.
2
2|36
Bu hafta Salı günü oluşan dolunay zamanı ilişkileriniz ve özel hayatınızda önemli duygusal çalkantılar ve kararlar devreye girebilir. Sevdiğiniz insanı bazı konularda ikna etmek isteyebilirsiniz. Kişisel hayatınızdaki davranış değişiklikleri, anlık kararlar aranızdaki sıkıntılarında belirleyecisi.
3
3|36
Bu yüzden bu dolunayda hassas olacak olan ilişkiniz için daha fazla çaba sarfetmelisiniz. Kalbinizde biri yoksa size değişik gelecek, farklı ilişkiler bu hafta karşınıza çıkabilir. Değişik ve farklı olan herşeye daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. Cumartesi günü Venüs’ün düzelmesiyle beraber özel ilişkilerinizde veya ortaklı işlerinizde yaşadığınız ilişki sıkıntları geride kalabilir.
4
4|36
Bu haftabaşı Merkür sizin kişisel evinizde gerilemeye başlıyor sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Kendinizi anlatırken, yanlış ifadelere daha yatkın olabilirsiniz. Bu yüzden önemli görüşmelerde, toplantılarda, işlerde, yanlış anlaşılmalara açık bir dönem içinde olacağınızı bilin. Önemli anlaşmalardan, başlangıçlardan ve adımlardan kaçınmaya 20 Nisan’a kadar lütfen özen gösterin.
5
5|36
Salı günü gerçekleşen Dolunay, iş, hizmet ve sağlık alanlarınızı etkiliyor sevgili Boğalar. İşinizle ilgili beklenmedik konu ve olaylara, duygusal streslere, duygusal sonlanmalara, bitişlere, anlık kararlara hazırlıklı olmalısınız. Değişik konuların, öğretilerin, uygulamaların, beklenmedik olayların karşınıza gelerek bilincinizi uyanışa sürüklediği bu dönemde, bilinçaltı çalışmalarını hızlandırmalısınız.
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6
6|36
Aslında birşeylerin içten içe değiştiğini farkediyor ama uygulamakta zorlanıyorsunuz, bu hafta yeni açılımlarla isteğiniz yüksek olabilir. Venüs’ün Cumartesi günü düzelmesiyle beraber kendinizi ve sosyal çevrenizi daha kolay algılayacak, arkadaşlıklarınızda gözden geçirdiğiniz konuları uygulamaya geçeceksiniz.
7
7|36
Bu haftabaşı Merkür, kadersel alanınızda gerileyecek sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Yeniliklerden uzak durun, imza atmayın, herhangi bir işe başlamayın. Eskiden var olan işlerin, tamamlanmaya meyilli olan birtakım işlerin peşine düşüp bu işlerinizi halletmek 20 Nisan’a kadar daha önemli olmalı.
8
8|36
Salı günü oluşan Dolunayda ilişkinizdeki olaylar masaya yatırılabilir. Çevrenizi, arkadaşlıklarınızı, özel hayatınızı irdeleyeceksiniz. Aşk hayatınızda veya çocuğunuz varsa onun hayatında verilmesi gereken önemli duygusal kararlar gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizde karşınıza gelen bir aşk öne çıkabilir. Dolunay zamanı işlerin görünür olduğu zamanlardır, konuları nihayete erdirdiğimiz günlerdir, bu yüzden bu dolunayda özel hayatınız ve çevreniz arasında dengenizi iyi sağlayın.
9
9|36
Farklı, değişik fikirler, gruplar, konuşmalar daha fazla ilginizi çekebilir. Yakın çevrenizdeki hızlı değişimleri haftasonuna doğru onlarla paylaşabilirsiniz. Cumartesi günü Venüs’ün düzelmesiyle beraber kariyerinizde ve iş alanlarınızdaki sıkıntılı ilişkilerden de uzaklaşacaksınız. Bu süreçte farkettiğiniz ilişki çıkmazlarınızı telafi edeceğiniz bir dönem başlıyor.
10
10|36
Bu haftabaşı gerilemeye başlayan Merkür, sosyal çevre bağlantılarınızı, arkadaşlarınızla iletişiminizi bozabilir sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Gelecek planlarınız için 20 nisan a kadar çok da acele etmeyin. Geçmişten tanıdığınız arkadaşlarınızla iletişiminiz hızlanacak. Bazı organizasyonlarda, davetlerde sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz.
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11
11|36
Salı günü oluşan Dolunay, dikkatinizi aile hayatınıza yöneltmenizi sağlayabilir. Eviniz, yuvanız, güvenliğiniz önem kazanabilir ve aile hayatınızda önemli duygusal sonuçlara varabilirsiniz. Sizin ve eşinizin ailesi arasındaki meseleler bu dönemde artabilir. Her iki taraf arasında denge kurmak Dolunay zamanlarında zordur ama önemlidir, bu aklınızın bir köşesinde muhakkak bulunsun.
12
12|36
Bu hafta kariyer ve iş hayatınızda beklenmedik konulara ilginiz daha fazla olabilir. Toplum önünde farklı olaylarla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızdaki değişimler, yenilenmeler, anlık konular daha fazla ilginizi çekecek. Bazı konuların aydınlandığını görecek, parasal konularda farkındalığınızı arttıracaksınız. Cumartesi günü venüs’ün düzelmesi ilişkilerinizde zorlandığınız konuları geride bırakmanıza neden olacak.
13
13|36
Bu haftabaşı Merkür sizin kariyer evinizde gerilemeye başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Kariyerinizdeki konuşmalarınıza ve görüşmelerinize dikkat etmelisiniz. Yanlış ifadelerde bulunabilirsiniz, bazen çok ağır hareket etmekten ve kendinizi çok garantiye almaktan kaynaklı olarak bazı işlerinizde fırsatları kaçırabilirsiniz. Bu süreçte iletişimsel konulara, kısa seyahatlerinize, iş görüşmelerinize dikkat etmelisiniz.
14
14|36
Merkür kariyer alanınızda ilerlediği için, karşınıza gelecek yeni başlangıçlardan, önemli işlerden, anlaşmalardan 20 Nisan a kadar uzak durmaya çalışın. Salı günü oluşan Dolunay, iletişim alanlarınızda, yakın çevre ilişkilerinizde önemli sonuçları karşınıza getirebilir. Kendinizi eğitime, öğrenmeye, daha az tanıdığınız insanlarla olan işlerinize vermişken, yakın çevrenizde olup bitenler, sizi yapmanız gerekenlerden alıkoyabilir.
15
15|36
Fikirlerinizin iniş çıkışlı olduğu bir hafta içindesiniz. Yakın çevreniz ve uzak çevreniz arasında dengeyi iyi sağlamaya çalışmalısınız.
Size ilginç gelecek olan yerler, kültürler zenginliğinizi arttırırken, dış ortamlarda beklenmedik oluşumlara da açık olacaksınız. Venüs’ün ortak para alanınızda Cumartesi günü düzelmesiyle beraber hem iletişim kollarınızda, hem de kariyerinizde daha rahat bir döneme geçeceksiniz. Başkalarından istediğiniz destekleri alacaksınız.
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16
16|36
Bu haftabaşı sizin yöneticiniz merkür gerilemeye başlıyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Eğitim, seyahat, yabancılarla yapılacak olan işler, medya, ticaret alanlarınızda yanlış anlaşılmalara, yanlış adımlara açık bir dönem. Bu tarihten sonra bir tatile çıkacaksanız, seyahat yapacaksanız evraklarınızı iyice gözden geçirin, pasaportunuzu alıp almadığınızı kontrol edin. Uzak yolculuklarda bavul kaybı, uçağı kaçırma, yanlış ifadelerden kaynaklı olarak kendinizi farklı yerlerde bulma gibi etkileriniz var.
17
17|36
Yabancılarla yapılacak işlerinizde kendinizi istediğiniz gibi ifade edememek de Merkür’ün gerilerken başınıza getirecekleri arasında yer alıyor. Önemli iş görüşmelerinden ve anlaşmalarından 20 Nisan a kadar kaçının. Salı günü gerçekleşen Dolunay, parayla ilgili konularda önemli gelişmeleri ve sonuçları karşınıza getirebilir. Parasal konularda uğraşılarınızın karşılığını bu dolunayda alabilirsiniz. Ya da yatırımlarınız konusunda bir karara varabilirsiniz. Para dengenizi bu dolunay da korumaya çalışın.
18
18|36
Bu hafta partnerinizin veya ortağınızın parasal konularında beklenmedik durum ve olaylar haftasonuna doğru devreye girebilir. Ayrıca farkındalığınızı arttıracak değişik spiritüel konulara daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Cumartesi günü Venüs’ün düzelmesiyle beraber özel hayatınızda ve parasal konularda yaşadığınız sıkıntıları geride bırakabilirsiniz.
19
19|36
Bu Pazartesi Merkür ortaklaşa parasal alanlarınızda gerileyecek sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bu tarihten sonra 20 Nisan ‘a kadar alacak-verecek işlerinizi iyi kontrol edin. Banka işlemleriniz varsa yanlış ifadelere ve başınıza gelebilecek ufak tefek sıkıntılı durumlara karşı hazırlıklı olun. Bir borç altına girmeyin ve kredi almamaya özen gösterin. Özellikle sponsorlarla veya ortaklıklarla yapılacak anlaşmalar için bu süreçte dikkatli olmalısınız. Daha önceden konuşulmuş ve görüşülmüş konuları bitirmek ve tamamlamak açısından Merkür’ün bu gerileyişini kullanabilirsiniz.
20
20|36
Salı günü sabah saatlerinde sizin burcunuzda bir dolunay oluşacak. Bu hafta hayatınızla, kişisel alanınızla, fiziki sağlığınızla ilgili konularda hassas kararlar alabilirsiniz. Heyecanlı haberler devrede olabilir. Özel hayatınızda verilen kararlar kişisel hayatınızı etkileyecek. Denge sizin konunuz bu yüzden dengesizlikleri hayatınızda siz yaratmayın ve yaratan insanlara karşı arabuluculuk yaparak ilerleyin.
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21
21|36
Özel hayatınızda ve ortaklı hareket ettiğiniz alanlarda bu hafta beklenmedik, farklı, değişik sürprizlere açıksınız. Yine partnerinizin veya ortağınızın hayatında da beklenmedik gelişmeler sizin hayatınızı da etkileyebilir. Farklı ve değişik olan ilişkilere daha kolay çekilebilirsiniz sevgili Teraziler. Cumartesi günü sizin yönetici gezegeniniz Venüs’ün düzelmesiyle beraber, artık ilişkilerinizde rahat bir nefes almaya başlayacaksınız.
22
22|36
Bu haftabaşı Merkür’ün gerilemesiyle beraber sevdiğiniz insanla olan iletişiminize dikkat etmelisiniz sevgili Akrep ve Yükselen Akrepler. Eski konu ve olaylar etrafınızda cereyan edebilir. Eski konuşmalar zaman zaman sevdiğinizle aranızda gerilimi arttırabilir. 20 Nisan a kadar dikkatli olmalısınız. Ortaklaşa işleriniz varsa bu dönemde önemli anlaşmalardan, kontratlardan uzak durun. Bu süreçte taşınmayın.
23
23|36
Salı günü gerçekşeşen Dolunay, kadersel temaları karşınıza getirebilir. Bilinçaltınızda bulunan, çözülmeyi bekleyen konuların bu dolunayda karşınıza gelmesi tesadüf değil. Bir olayın içyüzünü öğrenebilir, farkedebilir, sağlığınıza daha fazla ilgi göstermek durumunda kalabilirsiniz. İş hayatınızda kendinizi çok zorlamamanız gereken bir dönem.
24
24|36
Bu hafta iş ve sağlık alanlarınızda tansiyon iniş çıkışlarına dikkat edin. Beklenmedik değişimler, fırsatlar sizi heyecanlandırırken, bir yandan da kendinizi sürpriz olaylar içinde bulabilirsiniz. Cumartesi venüs’ün düzelmesi, aşk hayatınızdaki sıkıntılı durumları ortadan kaldırabilir.
25
25|36
Bu haftabaşı itibarıyla Merkür iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda size birtakım aksilikler, sıkıntılar ve problemler çıkartabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. 20 Nisan’a kadar dikkatli adımlar atmalısınız. Hem kariyer hayatınıza hem özel hayatınıza bu süreçte dikkat edin ve yanlış anlaşılmalardan uzak durun. Önemli işlere başlamayın, kararlar almayın.
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26
26|36
Salı günü sabah saatlerinde oluşan Dolunay, sosyal çevrenizde, arkadaş ortamlarınızda hassas birkaç günü karşınıza getirebilir. Sosyal çevrelerde önemli işlerde, beklediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Sanatsal işlerinizde de önemli aşamalar karşınıza gelebilir. Takım çalışmalarınızda ve gruplarla yapılacak olan görüşmelerinizde bazı hassaslıklar yaşamaya açık olabilirsiniz.
27
27|36
Haftasonuna doğru Cuma günü aşk hayatınızda veya kreatif işlerinizde beklenmedik durumlara hazırlıklı olun. Farklı, sıradışı olan herşey daha fazla ilginizi çekebilir. Cumartesi günü Venüs’ün düzelmesiyle beraber aile ve aşk hayatınızda yaşadığınız sıkıntılar geride kalmaya başlayacak.
28
28|36
Bu haftabaşı itibarıyla Merkür, aşk hayatınızda geriliyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. 20 Nisan’a kadar sevdiklerinizle, flört ettiğiniz kişiyle, çocuklarınızla, eğlence hayatınızda bağlantı kurduğunuz insanlarla yanlış anlaşılmalara açıksınız. Kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz, onların söylediklerini yanlış anlayabilirsiniz. Daha önceden konuşulmuş konu ve olayların yeniden karşınıza geldiğini görmeniz mümkün.
29
29|36
Salı günü oluşan Dolunay kariyerinizdeki gelişmeleri hızlandırıyor. Kariyerinizde ve griştiğiniz işlerde çok önemli sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bir yandan da iş hayatınızda şansınız yüksek olacak. Bu hafta aile hayatınız ve iş alanlarınız arasındaki dengeyi iyi korumaya çalışın.
30
30|36
Aile hayatınızda sıkılganlıklarınızı kontrol edin. Bu haftasonuna doğru farklı ve değişik olaylar altındasınız. Ev hayatınızda yaşayacaklarınız farkındalığınızı yüksek kılabilir. Cumartesi günü Venüs’ün düzelmesiyle beraber iş, kariyer ve iletişim alanlarınızda yaşadığınız sıkıntıları artık geride bırakıyorsunuz.
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31
31|36
Haftanıza Merkür gerilemesiyle başlıyorsunuz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Merkür 20 Nisan’a kadar sizin ev, aile ve yuva alanlarınızda gerileyecek. Bu dönemde onlarla olan iletişiminizde yanlış anlaşılmalara ve sıkıntılara açık olabilirsiniz. Yine ev, emlak alım satım işlerinden uzak durun, kontrat yapmayın, önemli başlangıçlardan kaçınmalısınız.
32
32|36
Salı günü oluşan dolunay yabancılarla yapılacak işler, seyahat, eğitim, hukuk konularınızı kapsıyor. Bu konularda önemli duygusal gelişmeler devreye girebilir, beklenmedik olaylar ortaya çıkabilir. Algınızı yakın çevrenizdeki konulara kaydırdığınız bu dönemde, seyahat veya daha derin araştırma isteyen konular, eğitim hayatınız ilginizi buradaki konulara çekebilir. Uzak akrabalarınızın hayatındaki gelişmelere odaklanabilirsiniz. Duygu derinliğiniz ve algınız yüksek çalışacak.
33
33|36
Bu hafta iletişimsel işlerinizde ve kısa vadeli planlarınızda farklı konulara daha fazla ilgi duyabilirsiniz.Yakın çevrenizde beklenmedik gelişmeler algınızı açabilir. Cumartesi günü Venüs’ün düzelmesiyle beraber parasal konularda, eğitim alanlarınızda yaşadığınız sıkıntı ve sorunlar geride kalmaya başlıyor.
34
34|36
Bu haftabaşı Merkür gerilemeye başlıyor sevgili Balık ve yükselen Balıklar. İletişim, satış, reklam, pazarlama, tanıtım ve bilgisayar sektöründe bir işiniz varsa 20 Nisan a kadar kesinlikle yeni bir başlangıca imza atmayın. Konuşma ve görüşmelerinizi daha önceden iş yaptığınız insanlarla yürütebilirsiniz. Akraba ve kardeşlerinizle olan iletişiminizde dikkatli olmalı ve yanlış anlaşılmaktan sakınmalısınız.
35
35|36
Salı günü oluşan Dolunay ortaklaşa parasal alanınızda gerçekleşecek. Bu tarih civarında ortaklaşa parasal konularda, partnerinizin parayla ilgili alanlarında gelişmelere açıksınız. Duygusal kararlar, bir borcun altına girme gibi durumlar önem kazanabilir, elinize bir miras geçebilir, nafakayla ilgili konular daha fazla gündeminizde yer edebilir.
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36
36|36
Bu hafta parasal bütünlüğünüze önem verin ve anlık kararlardan kaçının. Haftasonuna doğru maddi konularda farklı ve değişik davranabilir, parasal bir sıkıntı yüzünden sahip olduklarınızı ve hayata bakışınızı değiştirebilirsiniz. Cumartesi günü Venüs’ün düzelmesiyle beraber ilişkilerinizde ve parasal konularda daha rahat ilerleyeceksiniz.