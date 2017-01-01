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Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 10-16 Nisan

09 Nisan 2017 Pazar, 22:46:17

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 10-16 Nisan haftası burç yorumunuz...

  • 1 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 10-16 Nisan
    1 | 36

    Bu haftabaşı  Merkür gerilemeye başlıyor. 10 Nisan- 20 Nisan arasında maddi konularda önemli görüşmelerden ve başlangıçlardan sakınmalı, riskli işlerden uzak durmalısınız sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Para harcamalarından ve önemli ticari girişimlerden sakının ve yakın çevrenizdeki iletişim sıkıntılarına dikkat edin. 

  • 2 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 10-16 Nisan
    2 | 36

    Bu hafta Salı günü oluşan dolunay zamanı ilişkileriniz ve özel hayatınızda önemli duygusal çalkantılar ve kararlar devreye girebilir. Sevdiğiniz insanı bazı konularda ikna etmek isteyebilirsiniz. Kişisel hayatınızdaki davranış değişiklikleri, anlık kararlar aranızdaki sıkıntılarında belirleyecisi. 

  • 3 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 10-16 Nisan
    3 | 36

    Bu yüzden bu dolunayda hassas olacak olan ilişkiniz için daha fazla çaba sarfetmelisiniz. Kalbinizde biri yoksa  size değişik gelecek, farklı ilişkiler bu hafta karşınıza çıkabilir. Değişik ve farklı olan herşeye daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. Cumartesi günü Venüs’ün düzelmesiyle beraber özel ilişkilerinizde veya ortaklı işlerinizde yaşadığınız ilişki sıkıntları geride kalabilir.

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