10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Alışılagelmişin dışındaki Arap prensesleri

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:02:04 HABERTURK.COM

21. yüzyılın Arap prensesleri bütün tabularınızı yıkacak!

  • 1 Alışılagelmişin dışındaki Arap prensesleri
    1 | 24

    Deena Abdulaziz Al-Saud

    Suudi Arabistan Prensesi olan Deena Abdulaziz Al-Saud, çarşaf giymeyi reddediyor. 

  • 2 Alışılagelmişin dışındaki Arap prensesleri
    2 | 24

    İmajını, Doğu'nun güzellikleriyle Batı'nın gelenekleriyle harmanlıyor. 

  • 3 Alışılagelmişin dışındaki Arap prensesleri
    3 | 24

    Prensesin kendisine ait olan D'NA isimli bir butiği bulunuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300