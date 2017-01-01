Alışılagelmişin dışındaki Arap prensesleri

Prensesin kendisine ait olan D'NA isimli bir butiği bulunuyor.
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Butik koleksiyonlarını Müslüman geleneklerine göre seçiyor.
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Deena Abdulaziz Al-Saud, moda defilelerinin vazgeçilmez isimlerinden biri. Moda ikonu olan prensesin birçok moda tasarımcısı arkadaşı var.
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Bir zamanlar New York'ta yaşaması prensesin stilini olumlu yönde etkilediği biliniyor.
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Her zaman uzun etek veya pantolon giymeyi tercih etmeyen prenses kısa etekler de giyiyor. Arap kadınları için uzun etekler ön planda olduğu için onlara özel koleksiyonlar yarattı.
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Ünlü bir ayakkabı markası Prenses Deena için "Deena" isimli bir koleksiyon çıkarttı.
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Batı ve Doğu kültürünü harmanlayan prenses, Vogue Arabistan'ın başına geçti.
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Abdülaziz, dergi içeriğiyle dindarları üzmeyeceklerini söyleyerek, “Çıplaklık olmayacak, dini sembollere saygısızlık olmayacak, gay tasarımcılardan söz edeceğiz ama onların cinsel yönelimlerini ön plana çıkarmayacağız, kendi insanımıza yabancılaşmayacağız” şeklinde konuştu.
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Deena, Suudi Arabistan Prensi Abdulaziz Bin Nasser Bin Abdulaziz Al Saud ile evli. Prensesin iki erkek ve bir kız çocuğu var.
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Oldukça hareketli bir yaşamı olmasına rağmen Deena, ailesiyle vakit geçirmekten çok hoşlanıyor.
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Ameerah Al Taweel
Bir diğer ilham kaynağı prenses ise Ameerah Al Taweel.
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Dünyanın sorunlarını anlamak için birçok ülke geziyor.
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Fakirlik ve felaketlerle savaşmada öncülük ediyor. Batı Afrika'da bir barınak kurdu.
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Cambridge Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları Merkezi'ni açtı.
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Ayrıca Somali'ye yardım misyonunda öncülük etti.
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Çarşaf giymeyi reddeden kadınlardan biri olan Ameerah, modern kıyafetlere geleneksel bir bakış açısı getiriyor.
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Sadece stiliyle değil, yaşam tarzıyla da kadınlara öncülük ediyor.
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Araba kullanıyor, Amerika'da üniversite okuyor.
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Bütün kadınların bu konuda seçim yapabileceğini düşünüyor.
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Bu kadınlar hem güzellikleriyle hem de yaşam tarzlarıyla dünyayı daha güzel bir hale getiriyorlar.