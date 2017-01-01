10 NİSAN 2017
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Yaşlı kadının zorlu yaşam mücadelesi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:23:03 AA

Gaziantep'te yaşayan 87 yaşındaki Ümmühani nine zor koşullar altında komşularının desteğiyle yaşıyor

  • 1 Yaşlı kadının zorlu yaşam mücadelesi
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    Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesi'nde oturan 87 yaşındaki Ümmühani Dağcıoğlu, dükkandan bozma elektrik ve suyu olmayan sıvasız bir odada komşularının desteğiyle hayatını sürdürüyor.

  • 2 Yaşlı kadının zorlu yaşam mücadelesi
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    Yaklaşık 8 yıldır pencerelerinde cam yerine naylon ve kartonlar bulunan, ev dediği tek göz odaya yine komşularının verdiği minder, halı ve yatak olarak kullandığı kanepeyi koyan Ümmühani nine, günlerini eski fotoğraflara bakıp geçmişini yad ederek geçiriyor.

  • 3 Yaşlı kadının zorlu yaşam mücadelesi
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    Sıkıldığında kapının önüne çıkarak evinin karşısındaki parkta oynayan çocukları ve sohbet eden kadınları izleyen Ümmühani ninenin tek isteği geri kalan günlerini biraz daha rahat edebileceği sıcak bir evde geçirebilmek.

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