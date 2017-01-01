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Kışın sobanın dibinde oturdum 1,5 ton kömür yaktım ama ısınamadım. Burada yazın sıcaktan, kışın soğuktan durulmuyor ama ne yapayım çekiyorum. Durumum da yok ki ben yaptırayım. Bana Allah için bir oda versinler, başka bir şeye gerek yok." dedi.