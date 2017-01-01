Sofra tuzunun bilmediğiniz 16 farklı kullanım yeri
10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:13:55 | Güncelleme: 11 Nisan 2017 Salı, 09:55:21
HABERTURK.COM
Sofra tuzunun sadece yemeklerde kullanabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Günlük hayatınızda mutlaka işinize yarayacak 16 ipucu...
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1- Duş perdenizi ilk satın aldığınızda tuzlu suyla yıkayın. Böylece bir daha küflenmeyecektir.
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2- Sivrisinek kaşınması herkesin nefret ettiği bir durumdur. Bunun için parmağınızın ucunu ıslatın ve tuza bandırın. Kaşıntı yaşadığınız bölgelere sürebilirsiniz.
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3- Tuz ile temizlenen bakırların ışıltısına inanamayacaksınız. Tuz, sirke ve unu karıştırıp, üzerine limon suyu ekleyin. Bu karışımla bakırlarınızı ovuşturabilirsiniz
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4- Kızartma yaparken üzerinize yağ sıçramasını engellemek istiyorsanız, tavaya biraz tuz serptikten sonra etinizi veya balığınızı ekleyin.
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5- Çoğu kişi yanan mumun akıtmasından hoşlanmaz. Bunun için kullanmadan birkaç saat önce kalıp mumlarınızı tuz solüsyonuna batırın. Kurumasını beklemeyi unutmayın.
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6- Ayakkabı kokularına son verin! Kokan ayakkabılarınıza ister tuz serpip bekletebilir, isterseniz de ayakkabınızı sallayıp tuzları çıkarabilirsiniz.
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7- Kendi böceksavarınızı kendiniz yapın. Karıncalardan kurtulmak için tuz ve suyu 1 / 4 oranında bir şişede birleştirin. Karıncaların yoğun olduğu bölgelere püskürtün.
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8- Evinizde çocuklarınız için boya yapabilirsiniz. Bir su bardağı unla, bir fincan tuzu karıştırın. Ardından bir bardak su ve birkaç damla gıda boyası ekleyin.
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9- Meyve ve sebzeleriniz kararmasını önlemek için sofra tuzundan yardım alın. Dilimlediğiniz meyve ve sebzeleri tuzlu su dolu bir kaseye koyarak bekletin.
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10- Soğanlı, sarımsaklı yemeklerin tadı bir başkadır. Ancak elden çıkmayan kokusu çok rahatsız edicidir. Bunun için ellerinizi ıslatıp, tuzla ovuşturmaya başlayın.
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11- Hava temizleyicinizi kendiniz yapın. Bunu yapmak için 1 / 2-1 su bardağı tuz ve 20-30 damla herhangi bir uçucu yağ veya gül yaprağı gerekecektir. Tüm malzemeleri bir kapta veya kavanozda basitçe düzenleyin ve taze kokulu evinizin tadını çıkarmaya hazır olun. Yarım turuncu kabuğunu doğal bir kap olarak da kullanabilirsiniz.
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12- Mutfağınızda herhangi bir yangın tehlikesi olursa, ateşin üstüne tuz dökün. Tuz ateşi söndürecektir.
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13- Ütünün altında oluşan lekeleri bütün kadınlar yok etmeye çalışır. Bunun için ütüyü en yüksek sıcaklığa getirin, kahverengi bir kağıda tuz döküp ütüyü üzerinde gezdirin.
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14- Pencerelerinizin buz tutmamasını istiyorsanız, tuzlu suyu batırılmış bir süngerle pencerenizi silin.
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15- Limon suyu ve tuzdan yapılmış bir macunu, paslanmaz çelik lavaboları temizlemek için kullanılabilirsiniz. Çoğu popüler kimyasal temizleyicilerden bile daha iyi çalıştığını göreceksiniz.
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16- Bir restorana gittiğinizi ve yemeğinizden saç çıktığını düşünün. Yemeğinizin değiştirilip değiştirilmediğini anlamak için, garsona verdiğiniz tabağa tuz dökün. Böylece aynı tabağın gelip gelmediğini anlayacaksınız.