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Sofra tuzunun bilmediğiniz 16 farklı kullanım yeri

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:13:55 HABERTURK.COM

Sofra tuzunun sadece yemeklerde kullanabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Günlük hayatınızda mutlaka işinize yarayacak 16 ipucu...

  • 1 Sofra tuzunun bilmediğiniz 16 farklı kullanım yeri
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    1- Duş perdenizi ilk satın aldığınızda tuzlu suyla yıkayın. Böylece bir daha küflenmeyecektir.

  • 2 Sofra tuzunun bilmediğiniz 16 farklı kullanım yeri
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    2- Sivrisinek kaşınması herkesin nefret ettiği bir durumdur. Bunun için parmağınızın ucunu ıslatın ve tuza bandırın. Kaşıntı yaşadığınız bölgelere sürebilirsiniz.

  • 3 Sofra tuzunun bilmediğiniz 16 farklı kullanım yeri
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    3- Tuz ile temizlenen bakırların ışıltısına inanamayacaksınız. Tuz, sirke ve unu karıştırıp, üzerine limon suyu ekleyin. Bu karışımla bakırlarınızı ovuşturabilirsiniz

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