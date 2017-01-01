Sofra tuzunun bilmediğiniz 16 farklı kullanım yeri

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11- Hava temizleyicinizi kendiniz yapın. Bunu yapmak için 1 / 2-1 su bardağı tuz ve 20-30 damla herhangi bir uçucu yağ veya gül yaprağı gerekecektir. Tüm malzemeleri bir kapta veya kavanozda basitçe düzenleyin ve taze kokulu evinizin tadını çıkarmaya hazır olun. Yarım turuncu kabuğunu doğal bir kap olarak da kullanabilirsiniz.