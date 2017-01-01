Askerlik görevini tamamlayacak olan gençler, yedek subay ve er sınıflandırma sonuçları için bekliyor. Yüz binlerce genç tarafından beklenen askerlik yerleri sorgulama işlemleri kısa bir süre içinde başlayacak. Peki 97/2 askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

97/2 ASKERLİK YERİ SORGULAMA

Askerlik yeri sorgulama ekranı, birçok kamu hizmetinin kolayca yapıldığı e-Devlet kapısı tarafından sunuluyor. Askerlik yerini öğrenmek isteyen gençler, e-Devlet kapısı üzerinden T.C. Kimlik No ve şifreleriyle birlikte giriş yaparak askerlik yeri bilgilerine ulaşabilecekler.

97/2 ASKERLİK YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Yukarıdaki link üzerinden askerlik görevini yapacak olan gençler, "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu Sorgulama" veya "Er Sınıflandırma Sonucu Sorgulama" butonlarından askerlik yapacağı birliğe kolayca ulaşabilecek.

Askerlik yerleri henüz açıklanmadı, ancak askerlik görevini yapacak olan gençler yukarıdaki linkten sevk yerleri açıklandığında direkt olarak askerlik görevlerini yapacakları birliği görüntüleyebilecekler.