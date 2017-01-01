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THY ekipleri gökyüzünde 2 hayatı kurtardı

Türk Hava Yolları kabin ekipleri geçen cuma günü hamile bir yolcunun 13 bin metrede doğumuna yardımcı oldu. Gökyüzünde başarıyla gerçekleşen doğumun ardından THY ekiplerinin doğru ilk yardım müdahalesi sayesinde iki hayat daha kurtardığı ortaya çıktı

11 Nisan 2017 Salı, 08:26:18 Güncelleme: 08:29:30 HABERTURK.COM

Türk Hava Yolları ekipleri her ay acil sağlık müdahalesi gerektiren olayla karşılaşırken yolculara bilinçi müdahale ederek onların hayata tutunmasını sağlıyor. Habertürk Haber Merkezinden Gökhan Artan'ın haberine göre kabin ekiplerine özellikle kalp krizi vakalarına ilk müdahalede bulunmak üzere de ilk yardım eğitimi veriliyor.

Geçen cuma günü, Gine-Burkina Faso-İstanbul seferini yapan uçağında 18 yaşında Gine asıllı Fransız vatandaşı Diaby Nafi de kabin ekibinin yardımıyla 13 metre yükseklikte doğum yaptı. Kabin ekibinin yardımıyla gerçekleşen doğumda genç kadın sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

KALBİ İKİ KEZ DURAN YOLCUYA DOĞRU MÜDAHALE İLE HAYATTA KALMASINI SAĞLADI

THY görev yapan kabin ekiplerinin aralık ayında da iki hayat daha kurtardıkları ortaya çıktı.  Münih-İstanbul uçuşunda rahatsızlanan ve kalbi iki kez duran 54 yaşındaki kadın yolcu, THY kabin amiri İlke Güngörmüş'ün müdahalesiyle hayata döndü. Uçak Viyana'ya zorunlu iniş yaptı ve hayata tutunan yolcu hastaneye kaldırıldı. Hayat kurtaran kabin amiri Güngörmüş,"Yapılan EKG sonucu yolcumuzun uçakta kalbinin iki kez durduğunu belirten doktorlardan biri, olayın ardından sarılarak teşekkür etti. Doktorun bu sözleri ne kadar iyi bir eğitim aldığımızı bir kez daha kavramımı sağladı" dedi.

MASRAFLARI CEBİNDEN KARŞILADI

THY'nin İstanbul-Los Angeles seferinde ise kabin amiri Ayşegül Alataş yolculardan birisinin bebeğinin ateşinin çok yüksek olduğunu farketti. Bebek bu şekilde yola çıkamazdı. Kabin amiri Ayşegül Alataş,"Ateşi neredeyse 40 dereceye ulaşmıştı.Ailenin maddi durumlarından dolayı doktor konusunda çekimser davrandığnı hissettim.İnsiyatif alıp çağırdığım doktorla birlikte gerekli müdahaleleri yapıp bebeğin ateşini düşürdük. Sonrasında ortaya çıkan masrafı kendim karşıladım. Ekip üyelerimizde elbette destek olmak istedi. Zor durumda olduklarını tecrübelerime dayanarak gördüğüm alinenin mağdur olmasına izin veremezdim" diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE ÇOK SAYIDA HAYAT KURTARDILAR

Türk Hava Yolları kabin görevlileri bugüne kadar çok sayıda hayat kurtardı. 2016'da THY ekiplerinin 2016'da 4 küçük bebeği kurtardı.

İstanbul-Şırnak uçuşu sırasında 10 bin metrede soluk borusu tıkanan 1.5 aylık bebeğin hayatını,kabin amiri Serhat Tokat doğru müdahale sonucu kurtardı.

THY kabin görevlisi Sinem Aydemir İstanbul-Hong Kong seferini yapan uçakta 21 aylık Venezuella uyruklu Ana Sofia adlı bebeğin boğazına kaçan cismi çıkararak hayat kurtarmıştı.

THY sorumlu kabin amirlerinden olan Gonca Benek Hacıoğlu ise, görev için gittiği Japonya'nın Osaka Havalimanı'nda dili ters dönerek nefes borusu tıkanan 13 aylık Malezyalı Ang adlı bebeğin hayatını kurtararak herkesin gönlünü fethetmişti.

Soluk borusuna yabancı bir cisim kaçtığı için nefessiz kalan 13 aylık Özbek bebeğe 10 bin metrede müdahale eden THY kabin amiri Sibel Tankit de bebeğin hayatta kalmasını sağlamıştı.

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