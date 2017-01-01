11 Nisan 2017 Salı, 16:39:27 | Güncelleme: 12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:51:25
HABERTURK.COM
Dünyanın dört bir yanından, birbirinden ilginç havuzları keşfe çıkmaya ne dersiniz? İşte birbirinden farklı, dünyanın en ilginç havuzları!
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Yerden 152 metre yükseklikteki bu havuz, bir gökdelenin tepesinde yer alıyor.
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Bazıları için tam bir cazibe bazıları içinde korku kaynağı bu havuz.
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Havuzu ilginç yapan yerden 152 metre yukarıda olması değil sadece.
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Asıl korkunç olan havuzun şeffaf camdan oluşması.
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Yüzerken 152 metre aşağıdaki yolu, arabaları, yürüyen insanları, kısacası akan hayatı görebiliyorsunuz.
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Heyecan verici bir fikir olduğu fakat, diğer yandan korkutucu bir tarafı olduğu da kesin.
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Bir camın üzerinde yerden 152 metre yukarıda olduğunu hayal edin.
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İşte dünyanın en ilginç havuzları...
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Dünyanın en büyük havuzu Şili'deki San Alfonso Del Mar Otel'de bulunuyor. Yapımı için yaklaşık 700 milyon pound harcanan havuz, 8 hektarlık bir alan üzerinde bulunuyor ve içerisinde tekneyle açılmaya yetecek kadar fazla miktarda su yer alıyor.