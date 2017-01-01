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Dünyanın en ilginç havuzları

11 Nisan 2017 Salı, 16:39:27 HABERTURK.COM

Dünyanın dört bir yanından, birbirinden ilginç havuzları keşfe çıkmaya ne dersiniz? İşte birbirinden farklı, dünyanın en ilginç havuzları!

  • 1 Dünyanın en ilginç havuzları
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    Yerden 152 metre yükseklikteki bu havuz, bir gökdelenin tepesinde yer alıyor.

  • 2 Dünyanın en ilginç havuzları
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    Bazıları için tam bir cazibe bazıları içinde korku kaynağı bu havuz.

  • 3 Dünyanın en ilginç havuzları
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    Havuzu ilginç yapan yerden 152 metre yukarıda olması değil sadece.

  • 4 Dünyanın en ilginç havuzları
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    Asıl korkunç olan havuzun şeffaf camdan oluşması. 

  • 5 Dünyanın en ilginç havuzları
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    Yüzerken 152 metre aşağıdaki yolu, arabaları, yürüyen insanları, kısacası akan hayatı görebiliyorsunuz.

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