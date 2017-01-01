Kaplumbağa "Tuki" 97 yaşına girdi

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Tuki'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılar arasında yer aldığı bilgisini veren Aydın, "Dev aldabra kaplumbağalarının 200-250 yıl yaşadığı tahmin edilmekte. Bugüne kadar gözlemlenen en yaşlı dev aldabra kaplumbağası 150 yıl yaşamış. Bunun dışında bu kadar uzun yaşayan bir kaplumbağa görülmemiş. Tuki de bu yolda devam ediyor ve hiçbir sağlık problemi yok." diye konuştu.