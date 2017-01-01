Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu şans oyununun 826. hafta çekilişi tamamlandı. 2 milyon 413 bin 904 TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı Şans Topu çekiliş sonucuna göre 5+1 bilen 1 kişi 724 bin 172 lira ikramiye kazandı. İşte Şans Topu sonuçları..

12 NİSAN 2017 ŞANS TOPU SONUÇLARI: 01, 04, 10, 26, 32 + 09

Toplamda 2 milyon 413 bin 904 TL ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, 5+1 bilen 1 kişi 724 bin 172 TL'nin sahibi oldu. Büyük ikramiye Antalya'nın Korkuteli ilçesine isabet etti.

İKRAMİYE BİLGİLERİ

5+1 Bilen Kişi Sayısı: 1 Kişi Başına Düşen İkramiye: 724.172,00 TL 5 Bilen Kişi Sayısı: 18 Kişi Başına Düşen İkramiye: 4.023,55 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı: 216 Kişi Başına Düşen İkramiye: 335,70 TL 4 Bilen Kişi Sayısı: 2.815 Kişi Başına Düşen İkramiye: 34,35 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı: 5.960 Kişi Başına Düşen İkramiye: 20,30 TL 3 Bilen Kişi Sayısı: 85.583 Kişi Başına Düşen İkramiye: 4,10 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı: 55.965 Kişi Başına Düşen İkramiye: 6,15 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı: 186.765 Kişi Başına Düşen İkramiye: 3,45 TL