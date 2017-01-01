Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu şans oyununun 826. hafta çekilişi tamamlandı. 2 milyon 413 bin 904 TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı Şans Topu çekiliş sonucuna göre 5+1 bilen 1 kişi 724 bin 172 lira ikramiye kazandı. İşte Şans Topu sonuçları..
12 NİSAN 2017 ŞANS TOPU SONUÇLARI: 01, 04, 10, 26, 32 + 09
Toplamda 2 milyon 413 bin 904 TL ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, 5+1 bilen 1 kişi 724 bin 172 TL'nin sahibi oldu. Büyük ikramiye Antalya'nın Korkuteli ilçesine isabet etti.
İKRAMİYE BİLGİLERİ
|5+1 Bilen Kişi Sayısı:
|1
|Kişi Başına Düşen İkramiye:
|724.172,00 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı:
|18
|Kişi Başına Düşen İkramiye:
|4.023,55 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı:
|216
|Kişi Başına Düşen İkramiye:
|335,70 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı:
|2.815
|Kişi Başına Düşen İkramiye:
|34,35 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı:
|5.960
|Kişi Başına Düşen İkramiye:
|20,30 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı:
|85.583
|Kişi Başına Düşen İkramiye:
|4,10 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı:
|55.965
|Kişi Başına Düşen İkramiye:
|6,15 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı:
|186.765
|Kişi Başına Düşen İkramiye:
|3,45 TL
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